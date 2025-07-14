Арсенал хоче підсилитися центральним захисником Валенсії

Арсенал активно працює над трансфером центрального захисника Валенсії Крістіана Москери.

Про це пише The Athletic.

Повідомляється, що з 21-річним гравцем уже погоджено особисті умови, а клуби наближаються до згоди щодо суми трансферу. Цього літа лондонці визначили підписання захисника як пріоритет, і Москера став одним із ключових кандидатів.

Крістіан Москера – вихованець Валенсії. За іспанський клуб він вже зіграв 90 матчів. У сезоні-2024/25 іспанець колумбійського походження був основним у команді, яку спочатку очолював Рубен Бараха, а потім – Карлос Корберан.

У минулому сезоні він зіграв 41 матч за Валенсію у всіх турнірах. Також Москера є гравцем молодіжної збірної Іспанії. Зокрема, у її складі брав участь у чемпіонаті Європи. Transfermarkt оцінює Москеру в 30 мільйонів євро.

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