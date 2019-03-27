Третя ракетка України Даяна Ястремська не зіграє на турнірі WTA в Монтерреї, наступного тижня.
Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.
"Дякую Маямі! Не той результат, на який я розраховувала. На жаль, через вірусну інфекцію я змушена пропустити Монтерей. Моя улюблена Одеса, чекай на мене. Скоро буду вдома", - написала 18-річна українка.
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Спасибо, Майами! Не тот результат, на который я рассчитывала, учитывая, что, к сожалению, из-за вирусной инфекции я вынуждена пропустить Монтерей. Моя любимая Одесса, жди меня⚓️ Скоро буду дома💗 ⠀ Thank you, Miami! Not the result I expected considering that, unfortunately, I am forced to withdraw from WTA tournament in Monterrey because of viral infection. My lovely Odessa is waiting for me⚓️ I'll be home soon💗 #Dayana_Yastremska #DY #miami #tennis
Нагадаємо, Ястремська перемогла в першому колі Miami Open росіянку Катерину Александрову, а в другому раунді поступилася 11-й ракетці світу Ешлі Барті з Австралії. Місце української тенісистки в основній сітці турніру займе японка Місакі Дой.
Джерело - Чемпіон.