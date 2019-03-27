Українка нещодавно виступила в Маямі

Третя ракетка України Даяна Ястремська не зіграє на турнірі WTA в Монтерреї, наступного тижня.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую Маямі! Не той результат, на який я розраховувала. На жаль, через вірусну інфекцію я змушена пропустити Монтерей. Моя улюблена Одеса, чекай на мене. Скоро буду вдома", - написала 18-річна українка.

Нагадаємо, Ястремська перемогла в першому колі Miami Open росіянку Катерину Александрову, а в другому раунді поступилася 11-й ракетці світу Ешлі Барті з Австралії. Місце української тенісистки в основній сітці турніру займе японка Місакі Дой.

Джерело - Чемпіон.