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Наступна зупинка – Лондон: Усик завершив тренувальний табір перед боєм з Дюбуа

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 13:40
Наступна зупинка – Лондон: Усик завершив тренувальний табір перед боєм з Дюбуа
Олександр Усик
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Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) завершив тренувальний табір перед реваншем з Даніелем Дюбуа.

Про це спортсмен повідомив у своїх соцмережах.

Команда українця вирушила у Лондон, де на стадіоні "Вемблі" 19 липня пройде другий бій проти Даніеля Дюбуа.

Перше протистояння між боксерами відбулось 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Усик здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Ажіотаж подивитися бій-реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділились спаринг-партнер Даніеля Дюбуа Джонні Фішер та екстренер збірної України Леонід Лоївський.

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