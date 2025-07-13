Наступна зупинка – Лондон: Усик завершив тренувальний табір перед боєм з Дюбуа

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) завершив тренувальний табір перед реваншем з Даніелем Дюбуа.

Про це спортсмен повідомив у своїх соцмережах.

Команда українця вирушила у Лондон, де на стадіоні "Вемблі" 19 липня пройде другий бій проти Даніеля Дюбуа.

Перше протистояння між боксерами відбулось 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Усик здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Ажіотаж подивитися бій-реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділились спаринг-партнер Даніеля Дюбуа Джонні Фішер та екстренер збірної України Леонід Лоївський.