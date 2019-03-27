Стаховський програв матч другого кола на турнірі у Франції

Український тенісист Сергій Стаховський зазнав поразки у матчі на турнірі ATP Challenger Tour у Сен-Бріє (Франція).

В другому раунді Стаховський у двох сетах втретє підряд програв французові Максиму Жанв'є (3:6, 6:7), який в рейтингу АТР стоїть лише на 210-й позиції.

У першому сеті Стаховський вів з брейком 3:2, але умудрився програти чотири гейми підряд. Доля другого сета зважилася на тайбрейку - за рахунку 4:6 Стаховський відіграв матч-бол, але тут же програв очко на своїй подачі.

Виступ в одиночному розряді в Сен-Бріе приніс Стаховському всього 450 євро призових і 3 очки в рейтинг АТР.

OPEN HARMONIE MUTUELLE - ATP Challenger Tour

Сен-Брійо, Франція

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - € 46,600

Кваліфікація

Максим Жанв'є - Сергій Стаховський 6:3, 7:6(5)

Нагадаємо, три українські тенісистки зіграють на турнірі в Мадриді.

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