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Серія А хоче провести матч Мілан – Комо в Австралії через Олімпіаду-2026

Олексій Погорелов — 11 червня 2025, 01:45
Серія А хоче провести матч Мілан – Комо в Австралії через Олімпіаду-2026

Матч італійської Серії А сезону-2025/26 між Міланом та Комо планується провести в Австралії.

Про це повідомляє The Athletic.

Очікується, що цей поєдинок буде зіграний в австралійському Перті 7-8 лютого 2026 року.

Плани з проведенням матчу за кордоном виникли через те, що 6 лютого 2026 року на домашній арені Мілана "Сан-Сіро" проводитиметься церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026.

Зараз ведуться переговори про проведення поєдинку Мілана проти Комо на стадіоні "Оптус" у Перті, але остаточного рішення ще не прийнято.

Нагадаємо, що Мілан не домовився з Челсі про продаж свого голкіпера Майка Меньяна.

Раніше з'явилася інформація, що "россонері" можуть придбати гравця збірної України в разі розставання з Тео Ернандесом.

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