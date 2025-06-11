Серія А хоче провести матч Мілан – Комо в Австралії через Олімпіаду-2026
Матч італійської Серії А сезону-2025/26 між Міланом та Комо планується провести в Австралії.
Про це повідомляє The Athletic.
Очікується, що цей поєдинок буде зіграний в австралійському Перті 7-8 лютого 2026 року.
Плани з проведенням матчу за кордоном виникли через те, що 6 лютого 2026 року на домашній арені Мілана "Сан-Сіро" проводитиметься церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026.
Зараз ведуться переговори про проведення поєдинку Мілана проти Комо на стадіоні "Оптус" у Перті, але остаточного рішення ще не прийнято.
Нагадаємо, що Мілан не домовився з Челсі про продаж свого голкіпера Майка Меньяна.
Раніше з'явилася інформація, що "россонері" можуть придбати гравця збірної України в разі розставання з Тео Ернандесом.