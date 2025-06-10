Народився, щоб забивати: Україні протистоятиме гігант, що наколотив 20 голів в АПЛ і очолює відродження Ноттінгема

Кріс Вуд досяг піку кар'єри у 33 роки. Його молодість пройшла у нижчих англійських лігах, у ньому багато хто сумнівався, проте в підсумку новозеландський гігант заграв на світовому рівні.

В рідних місцях Вуда саме він, а не Роналду з Мессі, наразі головна зірка футболу.

Чемпіон розповідає про лідера Нової Зеландії – команди, що вночі протистоятиме збірній України.

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"Вплив Кріса на футбол у Новій Зеландії приголомшливий. Він народився, щоб забивати голи. Таке не навчиш. Він наш маяк, неонова вивіска, що для всіх наших дітей можливості є безмежними".

Марк Грум – ексгравець новозеландської збірної – не шкодує теплих слів на адресу колишнього підопічного.

Вони перетнулися в школі Святого Павла, яка у 2000-х рвалася до національної еліти. Грум був тренером, а Кріс Вуд – нападником, на якого покладалися основні надії.

"Значить, все дійшло до останнього матчу, перед яким я сказав хлопцям: "Ми маємо заявити про себе гучно, якщо хочемо до десятки найсильніших". І так сталося, що ми летіли 0:3 за 15 хвилин до кінця, а потім Кріс самотужки забив тричі, і по пенальті ми перемогли. Після цього він спокійно підійшов до мене й сказав: "Ось і наше місце в десятці, тренере", Я був шокований".

Ще б пак. Нова Зеландія – не те місце, де чекають великих футбольних талантів.

Досі найвидатнішим з тамтешніх гравців був Вінтон Руфер, що вигравав Бундеслігу з Вердером у 1993-му.

Також залишили свій слід Раян Нельсон у Блекберні та Вінстон Рід у Вест Гемі.

Нова Зеландія знаменита, перш за все, чудовою регбійною збірною, відомою як "Олл Блекс". У той же час футбольну команду тут називають "Олл Вайтс", і вона завжди позаду. Мабуть, Вуд народився, щоб хоч трохи підрівняти шанси.

"Великого Руфера обрали найкращим гравцем Океанії у ХХ столітті, але можна стверджувати, що Кріс вже обійшов його", – переконаний Грум.

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На те є причини.

Минулого сезону Вуд наколотив аж 20 голів в АПЛ за Ноттінгем Форест.

Кріс забивав Ліверпулю, Ман Юнайтед, Тоттенгему, Челсі, а Брайтон взагалі знищив хет-триком.

Як він це робить?

Chris Wood again Olé Olé! 🎶



Watch all of Chris Wood's 20 goals from the 2024/25 @PremierLeague season. 🔥 — Nottingham Forest (@NFFC) June 4, 2025

Першим Вуда ще у Новій Зеландії помітив тренер-ветеран Роджер Вілкінсон, і одразу перевіз до Англії, де мав зв'язки у Вест Бромі:

"Кріс був просто природним талантом. Це було як магія. Щоразу, коли він був у штрафному, він знаходив ярд простору і завершував атаку".

Відтоді минуло понад 15 років, але найголовніше не змінилося. Тренер Ноттінгема Нуну Ешпіріту Санту характеризує новозеландця приблизно так само:

"Кріс знає, як рухатися. Він за п'ять секунд передбачає, які речі наступними стануться на полі і де опиниться м'яч".

Авжеж, додався ще й досвід. Якби він народився бразильцем "Вудіньйо" – може, його б одразу підписав гранд, але хлопцеві з Окленда вготований інший шлях. У сезоні-2010/11 Вуд забив 8 голів за Брайтон, коли той виграв англійську Лігу 1 – третій за рангом дивізіон.

Далі були роки в Чемпіоншипі – складні, місцями навіть провальні, перш ніж він забив 27 голів за Лідс у сезоні-2016/17; обійшов розпіареного Теммі Абрагама в гонці бомбардирів.

Leeds fans (South Stand) celebrating Chris Wood's header vs Brighton last season.



For a home end, that's some unreal bodies! 🙀#LUFC #BHAFC pic.twitter.com/eiigTAQVkg — Genuine Movement (@GenuineLimbs) May 10, 2018

Це саме за той виступ його підписав Бернлі з АПЛ, де Кріс підтвердив рівень, забиваючи по 10-14 голів у чотирьох сезонах поспіль.

Ноттінгем же виклав за Вуда 17 млн євро влітку 2023-го – і це одне з найкращих рішень менеджменту Вангеліса Марінакіса, який загалом дуже ефективно повертає "Лісників" на їхнє історичне місце в англійському футболі.

Хто не чув про видатний Ноттінгем Браяна Клафа, що виграв два Кубки європейських чемпіонів у 1979-80 роках?

Так-от головний бомбардир тієї команди Гаррі Бертлс, якому вже під 70, – великий фанат Вуда:

"У нього в арсеналі є всякі голи – з-за меж штрафного майданчика, з підбирань, головою. Він не боїться пробивати і постійно забиває. Це ознака великого гравця".

Chris Wood 33 tahun perpanjang kontrak di Nottingham Forest hingga 2027

Top scorer Perhutani FC di Premier League Musim ini: 14 Gol



Salah satu golnya yang sulit, Heading Gol placing unbelievable:pic.twitter.com/W5wh80Ocmz — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) January 24, 2025

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Сказати, що захисту збірної України буде складно, – нічого не сказати.

Вуд – третій найкращий гравець минулої АПЛ за конвертацією моментів в голи. Він примудрився забити 20 голів при xG 15.

За манерою гри це такий олдскульний тартгетмен. Він грає не по всьому полю, а перед воротами. Якби у футболі існувало правило трьох секунд, то Вуд би його систематично порушував.

Аж 79% ударів новозеландця – це удари в один дотик. Права нога, ліва – байдуже. Гра головою – на найвищому рівні. Мало хто в АПЛ вміє це робити, як він.

Теплова мапа і статистика ударів Вуда по сезонах, nytimes.com

Середня відстань удару Вуда лише раз за останні 6 сезонів перевищувала 11 метрів. Найменші огріхи воротарів, добивання – його хліб.

Коронний маневр – це забігти у офсайд на початку атаки, а потім виконувати s-подібні ривки навколо захисників в очікуванні кросу.

І Вуд дуже скромний – навіть попри те, що минулого сезону забив аж 34% всіх голів Ноттінгема. На секундочку, це показник Мохамеда Салаха в Ліверпулі:

"Я б нічого не досяг без партнерів по команді. Я не з тих гравців, що можуть обіграти чотирьох і пальнути в дев'ятку. Я покладаюся на подачі, і вони їх виконують".

Загалом це правда, хоча зрідка вдається Вуду й отаке.

As cool as you like 👌



Woody's second at Newcastle is your Goal of the Month for December 🏆 pic.twitter.com/C1gmKd5eXr — Nottingham Forest (@NFFC) January 8, 2024

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Для суперзіркової АПЛ стиль роботяги Кріса десь став одровенням, бо здебільшого тут так вже не грають.

Фальшиві дев'ятки, хибні десятки, несправжні фулбеки заполонили лігу, а тут нате – 191-сантиметровий велетень грає саме так, як очікують від 191-сантиметрового велетня. Молодь в шоці, що так буває. Гвардіола з горя дере лоба. Артета у відчаї подумує пересунути в напад Давіда Раю.

Ну, а якщо серйозно, то Гарі Невілл в ефірі Sky Sports питав у Вуда – то що, таргетмени повертаються?

"Ну, треба спробувати їх повернути, бо інакше я залишуся без роботи", – засміявся новозеландець.

Вуд тільки виглядає загрозливо, а на ділі товариський, любить побалакати, за всю кар'єру не отримав жодної червоної картки. Ексзахисник Джеймс Перч з приємністю згадує їхні протистояння:

"Я був балакуном на полі. Міг спитати у гравців, як у них справи, як відносини з тренером, де проводили відпочинок тощо. І Кріс був такий самий. Тож ми грали й мило бесідували. У нього стиль такий. Він тобі посміхається, а потім бах – і забиває".

За це його й любить Англія – бо пробився знизу, забиває зверху і при тому лишився людиною.

Ну, а для Нової Зеландії Вуд – це десь як для нас Андрій Шевченко. Уся малишня хоче бути на нього схожою, і тріумф Кріса в АПЛ вплинув на сам статус футболу в країні. У 2023 році вже 22,350 новозеландських школярів займалися футболом, і 24,930 – регбі.

Chris Wood of New Zealand signs autographs and takes photos with fans at the stands after the #FIFAWorldCup OFC Qualifier between New Caledonia and New Zealand at Eden Park in Auckland, New Zealand.



More #GettySportVideo #WeAre26 @NZ_Football 🎥 TVNZ 👉 https://t.co/e49Stlzx7e pic.twitter.com/jkbTQSC9T5 — Getty Images Sport (@GettySport) March 24, 2025

У сезоні-2024/25 Окленд дійшов до півфіналу австралійської А-ліги, а його дербі з Веллінгтон Фенікс – так зване "Ківі Класіко" – двічі поспіль било рекорди відвідуваності в країні – 26,252 і 26,253.

Також Нова Зеландія вже пробилася на чемпіонат світу-2026. Вуд тричі забив Фіджі, тричі Самоа, двічі Вануату і один раз Таїті – мабуть, після АПЛ це було надто просто.

А от що складно – це приїздити до "Олл Вайтс" щомісяця. Руфер, наприклад, провів лише 23 матчі (12 голів) за збірну, бо це дійсно гігантські перельоти. У Вуда натомість вже 74 матчі і рекордні 34 голи, і він ніколи не відхиляє виклики, завжди готовий допомогти:

"Це все для мене. Я люблю грати за Нову Зеландію. Це щось інше – бути з "Ківі". Завжди про це мріяв".

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За це його поважають теж – Вуд ніколи не "косив" під англійця, хоча там народилася його матір.

У Новій Зеландії надіються, щоб Кріс приїде догравати додому, і він сам не проти, але поки з цим треба почекати – Ноттінгем перепідписав свого бомбардира до 2027-го.

"Вуд на піку своєї форми, у найкращому моменті, – каже тренер Нуну. – Ми часто шукаємо молодого й перспективного, і не усвідомлюємо, що 33-річний гравець може показати кращий футбол. Він має знання, і це відображається на полі".

Ось хто протистоятиме збірній України – не ветеран, а лідер атак 7-ї команди АПЛ і жива легенда Нової Зеландії.

Насправді саме Вуд буде найбільшою зіркою на полі в складах двох команд.

Скажете, "дожилися"?

А ми скажемо "браво!" доброму гіганту з Окленда, який і на мапі-то знайти непросто, а він зумів прорватися з такої далечіні у світову футбольну еліту.