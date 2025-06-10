Нова Зеландія – Україна 0:0. ОНЛАЙН

Збірна України з футболу зіграє з Новою Зеландією в межах другого туру товариського турніру Canadian Shield.

Склади команд

Україна: Лунін – Тимчик, Забарний, Чеберко, Михайліченко – Михайленко, Назарина, Піхальонок – Кабаєв, Зубков, Гуцуляк.

Нова Зеландії: Крокомб – Какаче, Сурман, Біндон, Боксолл – Стаменич, Белл – Сінгх, Гарбетт, Вейн – Джаст

1' Матч розпочався! Звучить гімн Нової Зеландії Лунає гімн України! Команди виходять на поле!

Раніше "синьо-жовті" зазнали поразки від збірної Канади. Згідно з форматом турніру, за перемогу в основний час команда заробляє 3 очки, за перемогу в серії пенальті – 2, а за поразку в серії пенальті можна заробити один заліковий бал.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу. Для України відбірковий етап розпочнеться у вересні.