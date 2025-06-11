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Точний удар лівою від Зінченка став вирішальним: огляд матчу Нова Зеландія – Україна

Руслан Травкін — 11 червня 2025, 02:53
Точний удар лівою від Зінченка став вирішальним: огляд матчу Нова Зеландія – Україна
УАФ

На турнірі Canadian Shield збірна України обіграла національну команду Нової Зеландії.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь "синьо-жовтих".

Огляд матчу

Нова Зеландія – Україна 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Гуцуляк (54), 1:1 – Стаменич (59), 1:2 – Зінченко (75)

Нова Зеландія: Крокомб – Сурман, Байндон, Боксолл, Какаче – Стаменич, Белл – Джаст (Вуд, 81), Сінгх (Руфер, 73), Гарбетт (Олд, 66) – Вейн (Барбарусес, 66),

Україна: Лунін – Тимчик, Чеберко (Таловеров, 66), Забарний, Михайліченко (Мартинюк, 66) – Михайленко (Зінченко, 73), Назарина – Зубков (Циганков, 73), Піхальонок, Кабаєв (Яремчук, 66) – Гуцуляк

Попередження: Белл (65), Біндон (73) – Циганков (83)

Перший тайм завершився без голів. Воно й не дивно, адже за 45 хвилин було всього два моменти – на 16-й хвилині Крокомб відбив удар головою від Гуцуляка, а на 32-й він знову виручив після удару того ж таки Гуцуляка.

Лідер Полісся таки зумів переграти воротаря з третьої спроби. Сталося це на початку другого тайму.

Утім, радість була недовготривалою. Нова Зеландія через 5 хвилин отримала право на кутовий, який завершився голом Стаменича.

Переможний гол організували гравці, які вийшли на заміну. Олександр Мартинюк зробив чудовий простріл, а Олександр Зінченко в один дотик переправив м'яч у сітку воріт.

Нагадаємо, кілька днів тому збірна України зазнала поразки від Канади. Для канадців це була перша за 14 років перемога над європейською збірною.

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