Забарний вдруге поспіль визнаний "Левом матчу" України на Canadian Shield

Центрбек Борнмута та збірної України Ілля Забарний отримав нагороду "Лев матчу" за свій виступ у грі проти Нової Зеландії (2:1) на Canadian Shield.

Про це повідомляє УАФ.

В ніч на 11 червня "синьо-жовті" провели свій другий матч товариського турніру, який проходить у Канаді. Команда Сергія Реброва здобула перемогу завдяки голами Олексія Гуцуляка та Олександра Зінченка.

Забарний, який вперше у своїй кар'єрі вийшов на гру збірної України із капітанською пов'язкою, був обраний "Левом матчу" – за нього проголосували 35% вболівальників.

УАФ

Варто зазначити, що 22-річний захисник став володарем цієї нагороди вдруге поспіль, оскільки він виграв фанатське голосування і за підсумком програної зустрічі з Канадою (2:4), де гравець відзначився голом.

Нагадаємо, що Борнмут назвав суму, яку він хоче отримати за продаж Іллі Забарного.

Українського захисника пов'язують із трансфером в ПСЖ, який став переможцем Ліги чемпіонів сезону-2024/25. При цьому сам футболіст вже дав згоду на переїзд до Франції.