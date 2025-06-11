Голи Гуцуляка та Зінченка принесли збірній України перемогу над Новою Зеландією

Збірна України провела матч другого туру товариського турніру Canadian Shield. Суперником була національна команда Нової Зеландії.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь підопічних Сергія Реброва.

Футбол – Canadian Shield

11 червня, другий тур

Нова Зеландія – Україна 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Гуцуляк (54), 1:1 – Стаменич (59), 1:2 – Зінченко (75)

Нова Зеландія: Крокомб – Сурман, Байндон, Боксолл, Какаче – Стаменич, Белл – Джаст (Вуд, 81), Сінгх (Руфер, 73), Гарбетт (Олд, 66) – Вейн (Барбарусес, 66),

Україна: Лунін – Тимчик, Чеберко (Таловеров, 66), Забарний, Михайліченко (Мартинюк, 66) – Михайленко (Зінченко, 73), Назарина – Зубков (Циганков, 73), Піхальонок, Кабаєв (Яремчук, 66) – Гуцуляк

Попередження: Белл (65), Біндон (73) – Циганков (83)

Перші 15 хвилин пройшли досить спокійно. Колектив Реброва не міг нормально подолати пресинг суперника, хоч і володіли м'ячем.

Небезпечний момент виник на 16 хвилині. Піхальонок подав, Гуцуляк виграв верхову боротьбу і пробив. Завадив м'ячу опинитися у воротах голкіпер Макс Крокомб.

Наступна вогняна нагода відбулася на 32 хвилині. Гоцуляк бив, але Крокомб вдруге завадив йому забити. На добиванні першим був Кабаєв, проте м'яч після його удару полетів над воротами.

На 54 хвилині "синьо-жовті" відкрили рахунок. Забарний діагональною передачею знайшов Кабаєва, той відпасував на Гуцуляка. Олексій швидко обробив м'яч і завдав точного удару в ближній кут.

Невдовзі представник Океанії відквитався. Після подачі з кутового Боксолл виграв боротьбу і скинув на Стаменича, який з близької дистанції "пробив" Луніна.

На 74 хвилині на поле вийшов Олександр Зінченко. Через хвилину футболіст лондонського Арсенала забив гол. Олександр Мартинюк, який проводив дебютну гру за національну команду, записав на свій рахунок асист.

На останніх хвилинах Даррен Безлі випустив на поле головну зірку збірної Нової Зеландії Кріса Вуда, але навіть досвідчений форвард врятувати майбутнього учасника ЧС-2026 не зумів.

Нагадаємо, кілька днів тому збірна України зазнала поразки від Канади. Для канадців це була перша за 14 років перемога над європейською збірною.