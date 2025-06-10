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Талановита Макінтош перевершила світовий рекорд, який тримався 10 років

Руслан Травкін — 10 червня 2025, 15:42
Талановита Макінтош перевершила світовий рекорд, який тримався 10 років
Саммер Макінтош
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18-річна Саммер Макінтош побила світовий рекорд у плаванні на 200 метрів комплексним стилем.

Про це повідомляє World Aquatics.

Представниця Канади показала результат 2 хвилини 5,7 секунд, покращивши досягнення угорки Катинки Хоссу (2.06,12), яке було встановлено в серпні 2015 року.

Сталося це на національному чемпіонаті Канади, де спортсмени ведуть боротьбу за право виступити на чемпіонаті світу, що проходитиме в Сінгапурі в липні та серпні.

"Це один із тих рекордів, який завжди був у мене в голові. Я довго чекала на цей рекорд. Я просто намагалася поступово покращувати його. І нарешті це вдалося",цитує NBC канадську плавчиню.

Макінтош встановила другий світовий рекорд за три дні. 7 червня вона покращила досягнення австралійки Аріарн Тітмус від липня 2023 на 400 м вільним стилем (3.54,18).

На Олімпійських іграх у Парижі Саммер завоювала три золоті медалі. Спочатку Макінтош стала переможцем запливу на 400 метрів комплексом. Потім спортсменка виграла 200 м батерфляєм. Наостаном Макінтош з олімпійським рекордом виграла заплив на 200 метрів комплексом

Плавання Світовий рекорд

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