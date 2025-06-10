Талановита Макінтош перевершила світовий рекорд, який тримався 10 років

18-річна Саммер Макінтош побила світовий рекорд у плаванні на 200 метрів комплексним стилем.

Про це повідомляє World Aquatics.

Представниця Канади показала результат 2 хвилини 5,7 секунд, покращивши досягнення угорки Катинки Хоссу (2.06,12), яке було встановлено в серпні 2015 року.

⏳ 3,598 Days Later... A New Era Begins 🏊‍♀️💥



From Katinka Hosszú’s iconic 2:06.12 in 2015 ➡️ to Summer McIntosh’s record-shattering 2:05.70 in 2025. The Women’s 200 I.M. World Record has a new name on it. 🇨🇦🔥 Two generations. One event. One historic breakthrough. pic.twitter.com/AR4KVg1QMd — World Aquatics (@WorldAquatics) June 10, 2025

Сталося це на національному чемпіонаті Канади, де спортсмени ведуть боротьбу за право виступити на чемпіонаті світу, що проходитиме в Сінгапурі в липні та серпні.

"Це один із тих рекордів, який завжди був у мене в голові. Я довго чекала на цей рекорд. Я просто намагалася поступово покращувати його. І нарешті це вдалося", – цитує NBC канадську плавчиню.

Макінтош встановила другий світовий рекорд за три дні. 7 червня вона покращила досягнення австралійки Аріарн Тітмус від липня 2023 на 400 м вільним стилем (3.54,18).

На Олімпійських іграх у Парижі Саммер завоювала три золоті медалі. Спочатку Макінтош стала переможцем запливу на 400 метрів комплексом. Потім спортсменка виграла 200 м батерфляєм. Наостаном Макінтош з олімпійським рекордом виграла заплив на 200 метрів комплексом