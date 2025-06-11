Фінікс та Сан-Антоніо вже погодили обмін Дюранта – інсайдер

Зірковий форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант продовжить свою кар'єру в Сан-Антоніо Сперс.

Про це розповів журналіст Білл Сіммонс під час свого подкасту.

За інформацією джерела, клуби нібито вже таємно погодили трейд 36-річного баскетболіста, просто про неї поки що не оголосили.

"Я не здивуюся, якщо угода щодо Дюранта і Сперс уже готова, і вони просто не оголосили про це. По суті, вони вже могли домовитися про деталі, і вирішили оголосити про це на тижні, коли відбудеться драфт", – сказав Сіммонс.

У Дюранта залишився один рік за чинним контрактом з Фініксом. За сезон-2025/26 Кей Ді заробить 54,7 мільйона доларів. Згаданий Сіммонсом драфт НБА відбудеться 26 та 27 червня.

Раніше стало відомо, що одноклубник Дюранат по Фініксу підпише найдорожчий контракт в історії НБА.

Нагадаємо, що Дреймонд Грін розповів історію, коли власник Голден Стейт вірив у повернення Кевіна Дюранта в Сан-Франциско.