Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

Фінікс та Сан-Антоніо вже погодили обмін Дюранта – інсайдер

Олексій Погорелов — 11 червня 2025, 01:23
Кевін Дюрант
Кевін Дюрант
Imagn Images

Зірковий форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант продовжить свою кар'єру в Сан-Антоніо Сперс.

Про це розповів журналіст Білл Сіммонс під час свого подкасту.

За інформацією джерела, клуби нібито вже таємно погодили трейд 36-річного баскетболіста, просто про неї поки що не оголосили.

"Я не здивуюся, якщо угода щодо Дюранта і Сперс уже готова, і вони просто не оголосили про це. По суті, вони вже могли домовитися про деталі, і вирішили оголосити про це на тижні, коли відбудеться драфт", – сказав Сіммонс.

У Дюранта залишився один рік за чинним контрактом з Фініксом. За сезон-2025/26 Кей Ді заробить 54,7 мільйона доларів. Згаданий Сіммонсом драфт НБА відбудеться 26 та 27 червня.

Раніше стало відомо, що одноклубник Дюранат по Фініксу підпише найдорожчий контракт в історії НБА.

Нагадаємо, що Дреймонд Грін розповів історію, коли власник Голден Стейт вірив у повернення Кевіна Дюранта в Сан-Франциско.

баскетбол Кевін Дюрант НБА Фінікс Санз Сан-Антоніо Сперс

Кевін Дюрант

Це трапилося, – Грін розповів, як власник Голден Стейт анонсував повернення Дюранта
Наслідки вильоту з плейоф: Міннесота шукає "альфу" та вже націлилася на Дюранта
Роналду третій рік поспіль очолив рейтинг найбільш оплачуваних атлетів світу
Дюрант обрав команду, в якій хоче продовжити кар'єру
Маямі Хіт підготували великий пакет активів, щоб виміняти Дюранта

Останні новини