Цуренко - Дой: онлайн-трансляція матчу в Маямі

Друга ракетка України Леся Цуренко розпочне боротьбу у другому колі турніру Miami Open - Premier Mandatory.
Її суперницею стане японська тенісистка, що посідає 112-у позицію в рейтингу WTA Дой Місакі.
Японка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, а в першому колі переграла володарку wild card китаянку Ван Сінюй.
Раніше тенісистки між собою не зустрічалися.
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Онлайн-трансляцію матчу можна буде переглянути на Чемпіоні.
Орієнтовний початок о 01:45 за Києвом.
Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.
Нагадаємо, Ястремська програла у другому колі цього турніру.
Варто відзначити, що Світоліна днями відкрила благодійний фонд.
Джерело - Чемпіон.