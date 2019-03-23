Цуренко - Дой: онлайн-трансляція матчу в Маямі

Українка стартує в другому колі турніру в Маямі.

Друга ракетка України Леся Цуренко розпочне боротьбу у другому колі турніру Miami Open - Premier Mandatory.

Її суперницею стане японська тенісистка, що посідає 112-у позицію в рейтингу WTA Дой Місакі.

Японка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, а в першому колі переграла володарку wild card китаянку Ван Сінюй.

Раніше тенісистки між собою не зустрічалися.

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Онлайн-трансляцію матчу можна буде переглянути на Чемпіоні.

Орієнтовний початок о 01:45 за Києвом.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Нагадаємо, Ястремська програла у другому колі цього турніру.

Варто відзначити, що Світоліна днями відкрила благодійний фонд.

Джерело - Чемпіон.