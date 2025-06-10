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Снігур обіграла Стародубцеву на турнірі WTA у Великій Британії з дивовижним рахунком

Станіслав Матусевич — 10 червня 2025, 14:55
Снігур обіграла Стародубцеву на турнірі WTA у Великій Британії з дивовижним рахунком
Дар'я Снігур
btu.org.ua

Українські тенісистки Юлія Стародубцева (67) та Дар'я Снігур (151) зустрілися у першому колі трав'яного турніру серії WTA 125 у британському Ілклі.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин і завершився з несподіваним рахунком 3:6, 6:0, 6:0 на користь Снігур.

Трава є улюбленим покриттям Дар'ї, тому її перемога не стала б сенсацією. Здивували останні два сети, виграні 23-річною киянкою під нуль.

За матч Снігур 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 8 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Lexus Ilkley Open WTA 125
Ілклі, Велика Британія, трава
Призовий фонд: $168,100
Перше коло, 10 червня

Дар'я Снігур (Україна) – Юлія Стародубцева (Україна) 3:6, 6:0, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з австралійкою Талією Гібсон (135).

Нагадаємо, що цього тижня Юлія Стародубцева піднялася на 67 місце світового рейтингу, встановивши особистий рекорд.

Юлія Стародубцева WTA 125 Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

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