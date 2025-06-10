Чемпіонська арифметика: скільки мільйонів заробив за боксерську кар’єру Віталій Кличко та чому не відбувся бій на "Донбас Арені"

10 червня 2018 року Віталія Кличка було урочисто прийнято у Міжнародний зал боксерської слави. Він став першим громадянином України в цьому почесному світовому боксерському товаристві. Чим не привід пригадати, які гонорари теперішній мер Києва отримував за свою легендарну роботу в рингу.

Автору цих рядків довелося працювати на 10 чемпіонських боях Віталія Кличка. Один із найбільш яскравих спогадів цього періоду – черговий захист титулу 38-річного українця на 20-тисячному Staples Centre в Лос-Анджелесі у вересні 2009 року. Суперник – 28-річний американець Кристобаль Арреола, який народився й виріс у місті янголів.

Маючи акредитацію в журналістському рингсайді, перед боєм біля рингу я необачно зачепив когось плечем. Автоматично кажу "Sorry", повертаюсь до людини й бачу, що це… Майк Тайсон.

За декілька хвилин до цього глядачі вибухають дружнім скандуванням "Roc-ky, Roc-ky". Це означає, що в Staples Centre з’явився Сильвестр Сталлоне.

А вже коли рефері підіймав руку Віталію, фіксуючи впевнену перемогу Кличка, українцю стоячи довго плескали в долоні тодішній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер (сидів у першому ряду разом зі Сталлоне), Гай Річі, Кобі Браянт та Дольф Лундгрен. У США цей бій транслював телеканал НВО.

"НВО ми продаємо права на трансляцію наших з Володимиром поєдинків за декілька мільйонів доларів", – після бою зізнався мені Кличко-старший.

Володимир та Віталій Клички у 2004 році Getty Images

Universum Box Promotion: 14 мільйонів за 8 років і перше чемпіонство

Як і у випадку з Володимиром, професійну боксерську кар’єру Віталія Кличка варто розбити на 2 етапи. Перший тривав з 1996-го по 2004 роки, коли справи братів вела німецька компанія Universum Box Promotion.

16 листопада 1996 року Віталій дебютував на професійному рингу й встиг провести цього року 3 рейтингових поєдинки. У 1997 році українець переміг у 10 боях, причому у всіх достроково, переважно в 1-му або 2-му раунді. У 1998 році продемонстрував ідентичний результат – 10 перемог нокаутом в 10 боях.

У своєму 25-му бою на професійному рингу Кличко-старший отримав шанс стати чемпіоном світу за версією WBO. Для цього потрібно було їхати до Лондона битися з чинним чемпіоном світу – британцем Гербі Гайдом. Цікаво, що промоутером темношкірого британця був Френк Воррен, який наразі промотує найближчого суперника Олександра Усика – Даніеля Дюбуа.

26 червня 1999 року Віталій у столиці Великої Британії вже у другому раунді нокаутував Гайда і, за легендою, це стало справжнім сюрпризом для його німецького промоутера Клаус-Петера Коля.

Але далі на шляху українця траплялися не тільки перемоги. Вже у квітні 2000 року Віталій втратив титул, отримавши під час бою з американцем Крісом Бердом важку травму – відрив плечового м'яза лівої руки. Шанс повернути собі чемпіонський пояс Кличко-старший здобув лише 21 червня 2003 року, коли вийшов у ринг проти легендарного Леннокса Льюїса. На той час Віталій зі своїм молодшим братом вже мали статус найпопулярніших та найоплачуваніших боксерів у Німеччині, а їхній промоутер Клаус-Петер Коль підписував рекордні контракти з німецьким телеканалом ZDF та американським НВО.

Леннокс Льюїс – Віталій Кличко Getty Images

За феєричний бій проти Льюїса Кличко-старший заробив 1,4 мільйона доларів + бонус від продажу телетрансляції на Німеччину. На той час Віталій з Володимиром вже зареєстрували власну компанію K2 Promotions з офісом у Лос-Анджелесі й, вочевидь, мали плани в майбутньому промотувати себе самостійно. Universum Box Promotion брав зі своїх боксерів комісію в розмірі 35 відсотків від їхніх гонорарів, а також мав обмежений вплив на промоушен на ринку США.

З іншого боку, завдяки співпраці з німецькою компанією в період з 1996 по 2004 роки, за підрахунками "Чемпіона", Віталій Кличко заробив на боях і рекламі близько 14 мільйонів євро.

Ринкова ціна бою – понад 10 мільйонів доларів

Зовсім інший порядок гонорарів у Віталія став після того, як у 2004 році він у поєдинку проти Коррі Сандерса завоював звання чемпіона світу за версією WBC. Зрозуміти різницю нам дозволяє новина про тендер на проведення бою Віталій Кличко – Хасім Рахман у 2005 році. Якщо команди боксерів не можуть домовитися між собою стосовно фінансових умов, боксерська організація, яка санкціонує поєдинок, проводить тендер. У ньому може взяти участь будь-яка компанія, яка хоче організувати івент. Під час аукціону розкриваються конверти з фінансовими пропозиціями. Чия заявка виявляється більшою, той і виграє право організувати шоу.

У 2005 році відразу 4 компанії вирішили взяти участь у тендері. Заявка К2 складала 10,7 мільйона доларів і зайняла лише 3 місце. Промоутер Хасіма Рахмана одіозний Дон Кінг з пропозицією в 11 мільйонів доларів посів друге місце, а переможцем стала компанія Боба Арума Top Rank, чия заявка склала 12 мільйонів та 1 долар. Згідно з тодішніми правилами WBC, призовий фонд ділився у пропорції 65% для чемпіона та 35% для претендента. Тож Віталій Кличко повинен був заробити за цей бій гонорар у розмірі 7,8 мільйона. А ринкова вартість його чемпіонських поєдинків у США на той час складала понад 10 мільйонів доларів.

На жаль, цей бій так і не відбувся. Віталій отримав травму і в підсумку був вимушений зробити 46-місячну паузу у професійному боксі.

К2 Promotions та KMG: 52 мільйони за 4 роки

Свій наступний поєдинок 37-річний Кличко провів у Берліні в жовтні 2008 року. Для того, щоб чинний чемпіон світу нігерієць Сем Пітер полетів до Німеччини, компанія Кличка вимушена була пообіцяти йому понад 50 відсотків доходів з бою. Віталій дещо несподівано декласував Сема, бонусом для якого став гонорар у розмірі 4,5 мільйона доларів. Принаймні, таку суму мені називав його тодішній менеджер Івайло Готцев.

Віталій Кличко та Семюель Пітер Getty Images

Після повернення до рингу Віталій Кличко провів 10 чемпіонських боїв. В усіх переміг. 9 поєдинків відбулося в Європі (з них 6 у Німеччині) і лише один у США. Доходи з івенту в Європі коливалися в розмірі 5-8 мільйонів євро.

У плані побудови маркетингової складової цікавий кейс із проведенням поєдинку українця з Томашем Адамеком на 45-тисячній арені у Вроцлаві у вересні 2011 року. В той час Польща разом з Україною готувалася до футбольного Євро-2012. Стадіон у Вроцлаві було побудовано за муніципальні гроші напередодні цього грандіозного турніру.

Бій Кличко – Адамек став першою подією на футбольній арені. За інформацією "Чемпіона", місцева влада Вроцлава заплатила еквівалент 2 мільйонів євро компанії KMG (Кличко Менеджмент Груп) за право прийняти цю подію. І це було цілком логічно рішення для промоції нової арени, адже трансляцію поєдинку можна було побачити в 100 країнах світу.

А перед цим Віталій та Володимир Кличко у своїх інтерв’ю деякий час розповідали, що було б круто провести чемпіонський бій у Донецьку на "Донбас Арені". Швидше за все, ця історія не отримала продовження через політичну складову. Віталій Кличко вже був політиком-опозиціонером, тоді як власник Шахтаря і "Донбас Арени" Рінат Ахметов на той час належав до партії влади.

За оцінками "Чемпіона", в 11 чемпіонських боях (2004, 2008-2012 роки) доходи Віталія та його компанії склали близько 52 мільйонів євро. Тож сумарно за свою професійну боксерську кар’єру Кличко-старший заробив 66 мільйонів євро.