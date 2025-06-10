Чемпіонська арифметика: скільки мільйонів заробив за боксерську кар’єру Віталій Кличко та чому не відбувся бій на "Донбас Арені"
10 червня 2018 року Віталія Кличка було урочисто прийнято у Міжнародний зал боксерської слави. Він став першим громадянином України в цьому почесному світовому боксерському товаристві. Чим не привід пригадати, які гонорари теперішній мер Києва отримував за свою легендарну роботу в рингу.
Автору цих рядків довелося працювати на 10 чемпіонських боях Віталія Кличка. Один із найбільш яскравих спогадів цього періоду – черговий захист титулу 38-річного українця на 20-тисячному Staples Centre в Лос-Анджелесі у вересні 2009 року. Суперник – 28-річний американець Кристобаль Арреола, який народився й виріс у місті янголів.
Маючи акредитацію в журналістському рингсайді, перед боєм біля рингу я необачно зачепив когось плечем. Автоматично кажу "Sorry", повертаюсь до людини й бачу, що це… Майк Тайсон.
За декілька хвилин до цього глядачі вибухають дружнім скандуванням "Roc-ky, Roc-ky". Це означає, що в Staples Centre з’явився Сильвестр Сталлоне.
А вже коли рефері підіймав руку Віталію, фіксуючи впевнену перемогу Кличка, українцю стоячи довго плескали в долоні тодішній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер (сидів у першому ряду разом зі Сталлоне), Гай Річі, Кобі Браянт та Дольф Лундгрен. У США цей бій транслював телеканал НВО.
"НВО ми продаємо права на трансляцію наших з Володимиром поєдинків за декілька мільйонів доларів", – після бою зізнався мені Кличко-старший.
Universum Box Promotion: 14 мільйонів за 8 років і перше чемпіонство
Як і у випадку з Володимиром, професійну боксерську кар’єру Віталія Кличка варто розбити на 2 етапи. Перший тривав з 1996-го по 2004 роки, коли справи братів вела німецька компанія Universum Box Promotion.
16 листопада 1996 року Віталій дебютував на професійному рингу й встиг провести цього року 3 рейтингових поєдинки. У 1997 році українець переміг у 10 боях, причому у всіх достроково, переважно в 1-му або 2-му раунді. У 1998 році продемонстрував ідентичний результат – 10 перемог нокаутом в 10 боях.
У своєму 25-му бою на професійному рингу Кличко-старший отримав шанс стати чемпіоном світу за версією WBO. Для цього потрібно було їхати до Лондона битися з чинним чемпіоном світу – британцем Гербі Гайдом. Цікаво, що промоутером темношкірого британця був Френк Воррен, який наразі промотує найближчого суперника Олександра Усика – Даніеля Дюбуа.
26 червня 1999 року Віталій у столиці Великої Британії вже у другому раунді нокаутував Гайда і, за легендою, це стало справжнім сюрпризом для його німецького промоутера Клаус-Петера Коля.
Але далі на шляху українця траплялися не тільки перемоги. Вже у квітні 2000 року Віталій втратив титул, отримавши під час бою з американцем Крісом Бердом важку травму – відрив плечового м'яза лівої руки. Шанс повернути собі чемпіонський пояс Кличко-старший здобув лише 21 червня 2003 року, коли вийшов у ринг проти легендарного Леннокса Льюїса. На той час Віталій зі своїм молодшим братом вже мали статус найпопулярніших та найоплачуваніших боксерів у Німеччині, а їхній промоутер Клаус-Петер Коль підписував рекордні контракти з німецьким телеканалом ZDF та американським НВО.
За феєричний бій проти Льюїса Кличко-старший заробив 1,4 мільйона доларів + бонус від продажу телетрансляції на Німеччину. На той час Віталій з Володимиром вже зареєстрували власну компанію K2 Promotions з офісом у Лос-Анджелесі й, вочевидь, мали плани в майбутньому промотувати себе самостійно. Universum Box Promotion брав зі своїх боксерів комісію в розмірі 35 відсотків від їхніх гонорарів, а також мав обмежений вплив на промоушен на ринку США.
З іншого боку, завдяки співпраці з німецькою компанією в період з 1996 по 2004 роки, за підрахунками "Чемпіона", Віталій Кличко заробив на боях і рекламі близько 14 мільйонів євро.
Ринкова ціна бою – понад 10 мільйонів доларів
Зовсім інший порядок гонорарів у Віталія став після того, як у 2004 році він у поєдинку проти Коррі Сандерса завоював звання чемпіона світу за версією WBC. Зрозуміти різницю нам дозволяє новина про тендер на проведення бою Віталій Кличко – Хасім Рахман у 2005 році. Якщо команди боксерів не можуть домовитися між собою стосовно фінансових умов, боксерська організація, яка санкціонує поєдинок, проводить тендер. У ньому може взяти участь будь-яка компанія, яка хоче організувати івент. Під час аукціону розкриваються конверти з фінансовими пропозиціями. Чия заявка виявляється більшою, той і виграє право організувати шоу.
У 2005 році відразу 4 компанії вирішили взяти участь у тендері. Заявка К2 складала 10,7 мільйона доларів і зайняла лише 3 місце. Промоутер Хасіма Рахмана одіозний Дон Кінг з пропозицією в 11 мільйонів доларів посів друге місце, а переможцем стала компанія Боба Арума Top Rank, чия заявка склала 12 мільйонів та 1 долар. Згідно з тодішніми правилами WBC, призовий фонд ділився у пропорції 65% для чемпіона та 35% для претендента. Тож Віталій Кличко повинен був заробити за цей бій гонорар у розмірі 7,8 мільйона. А ринкова вартість його чемпіонських поєдинків у США на той час складала понад 10 мільйонів доларів.
На жаль, цей бій так і не відбувся. Віталій отримав травму і в підсумку був вимушений зробити 46-місячну паузу у професійному боксі.
К2 Promotions та KMG: 52 мільйони за 4 роки
Свій наступний поєдинок 37-річний Кличко провів у Берліні в жовтні 2008 року. Для того, щоб чинний чемпіон світу нігерієць Сем Пітер полетів до Німеччини, компанія Кличка вимушена була пообіцяти йому понад 50 відсотків доходів з бою. Віталій дещо несподівано декласував Сема, бонусом для якого став гонорар у розмірі 4,5 мільйона доларів. Принаймні, таку суму мені називав його тодішній менеджер Івайло Готцев.
Після повернення до рингу Віталій Кличко провів 10 чемпіонських боїв. В усіх переміг. 9 поєдинків відбулося в Європі (з них 6 у Німеччині) і лише один у США. Доходи з івенту в Європі коливалися в розмірі 5-8 мільйонів євро.
У плані побудови маркетингової складової цікавий кейс із проведенням поєдинку українця з Томашем Адамеком на 45-тисячній арені у Вроцлаві у вересні 2011 року. В той час Польща разом з Україною готувалася до футбольного Євро-2012. Стадіон у Вроцлаві було побудовано за муніципальні гроші напередодні цього грандіозного турніру.
Бій Кличко – Адамек став першою подією на футбольній арені. За інформацією "Чемпіона", місцева влада Вроцлава заплатила еквівалент 2 мільйонів євро компанії KMG (Кличко Менеджмент Груп) за право прийняти цю подію. І це було цілком логічно рішення для промоції нової арени, адже трансляцію поєдинку можна було побачити в 100 країнах світу.
А перед цим Віталій та Володимир Кличко у своїх інтерв’ю деякий час розповідали, що було б круто провести чемпіонський бій у Донецьку на "Донбас Арені". Швидше за все, ця історія не отримала продовження через політичну складову. Віталій Кличко вже був політиком-опозиціонером, тоді як власник Шахтаря і "Донбас Арени" Рінат Ахметов на той час належав до партії влади.
За оцінками "Чемпіона", в 11 чемпіонських боях (2004, 2008-2012 роки) доходи Віталія та його компанії склали близько 52 мільйонів євро. Тож сумарно за свою професійну боксерську кар’єру Кличко-старший заробив 66 мільйонів євро.