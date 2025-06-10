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У Києві від атак ворога постраждав стадіон Спартак

Андрій Мошкун — 10 червня 2025, 12:52
У Києві від атак ворога постраждав стадіон Спартак
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Столичний стадіон Спартак постраждав унаслідок атаки Росії на Київ уночі 10 червня.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила директор Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан.

"Цієї ночі наш стадіон Спартак постраждав від удару рашистів", - ідеться в публікації чиновниці.
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На фото видно пошкодження спортивного об'єкта, які, ймовірно, були спричинені атакою ударних безпілотників. Уламки дронів валяються неподалік трибун, є пошкодження і бігових доріжок та адмінбудівель

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Інформації про постраждалих на цій локації поки що немає.

Стадіон Спартак побудований 1934 року, розташований на вулиці Кирилівській.

Нещодавно стало відомо, що нападник збірної Росії і Вашингтон Кепіталс Олександр Овечкін потрапив до бази центру Миротворець.

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