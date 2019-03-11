Цуренко - Соболенко: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі

Сьогодні, 11 березня, друга ракетка України Леся Цуренко зіграє матч третього кола на хардовому турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі.
Суперницею українки стане Аріна Соболенко з Білорусі.
Поєдинок буде зіграний другим запуском на другому корті. Орієнтовний час початку матчу - 21:30 за Києвом після зустрічі Наталія Вихлянцева - Анжелік Кербер.
Раніше дівчата зустрічалися один раз, виграла Цуренко (Хобарт-2018, кваліфікація).
Переможниця матчу зіграє в четвертому колі з Віхлянцева або Кербер.
Матч Цуренко - Соболенко можна буде переглянути на Чемпіоні.
Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.
Джерело - Чемпіон.