Цуренко - Соболенко: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі

Друга ракетка України продовжує змагання на американському турнірі

Сьогодні, 11 березня, друга ракетка України Леся Цуренко зіграє матч третього кола на хардовому турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі.

Суперницею українки стане Аріна Соболенко з Білорусі.

Поєдинок буде зіграний другим запуском на другому корті. Орієнтовний час початку матчу - 21:30 за Києвом після зустрічі Наталія Вихлянцева - Анжелік Кербер.

Раніше дівчата зустрічалися один раз, виграла Цуренко (Хобарт-2018, кваліфікація).

Переможниця матчу зіграє в четвертому колі з Віхлянцева або Кербер.

Матч Цуренко - Соболенко можна буде переглянути на Чемпіоні.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Джерело - Чемпіон.