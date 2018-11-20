Світоліна та Цуренко - в основній сітці турніру в Брісбені

Еліна Світолін та Леся Цуренко потрапили до основної сітки турніру в австралійському Брісбені.

Про це повідомляє WTA у twitter.

Окрім Світоліної та Цуренко у Брісбені та першому у сезоні турнірі WTA Premier виступить Даяна Ястремська. Поки вона четверта у альтернативному списку тенісисток, які можуть виступити у основній сітці.

Світоліна захищатиме титул чемпіонки турніру WTA в Брисбені.

Нагадаємо, Леся Цуренко розповіла про співпрацю з італійцем Адріан Албанезе.

Еліна Світоліна та Леся Цуренко пропіарили одяг бренду Moschino на виставці в Києві.

Джерело - WTA.