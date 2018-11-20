Світоліна та Цуренко - в основній сітці турніру в Брісбені

Еліна Світолін та Леся Цуренко потрапили до основної сітки турніру в австралійському Брісбені.
Про це повідомляє WTA у twitter.
Окрім Світоліної та Цуренко у Брісбені та першому у сезоні турнірі WTA Premier виступить Даяна Ястремська. Поки вона четверта у альтернативному списку тенісисток, які можуть виступити у основній сітці.
Світоліна захищатиме титул чемпіонки турніру WTA в Брисбені.
🔥The first WTA Premier tournament of the season 2019 with a definitely strong Entry List of participants .@BrisbaneTennis @ElinaSvitolina @Naomi_Osaka_ @SloaneStephens @Petra_Kvitova @KaPliskova @kikibertens @DKasatkina pic.twitter.com/cx6957OO0p— WTA Entry List UPDATES (@WTAEntryList) 20 листопада 2018 р.
Нагадаємо, Леся Цуренко розповіла про співпрацю з італійцем Адріан Албанезе.
Еліна Світоліна та Леся Цуренко пропіарили одяг бренду Moschino на виставці в Києві.
Джерело - WTA.