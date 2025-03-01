Зірка Філадельфії пропустить залишок сезону через травму

Центровий Філадельфії Джоель Ембіід пропустить решту сезону-2024/25 через травму лівого коліна.

Про це повідомляє пресслужба франшизи.

Після матчу з Брукліном у баскетболіста збільшився набряк, а лікарі знов почали проводити консультації. Річ у тому, що Ембіід всю кампанію грав із болем у нозі, яка не реагувала на лікування.

Протягом всього сезону форварду робили уколи, щоб зменшити набряк та дискомфорт заради того, щоб він міг грати. Тепер клуб та гравець ухвалили рішення достроково завершити сезон.

Зазначимо, що минулого розіграшу НБА Ембіід переніс операції на коліні через розрив меніску.

У нинішньому сезоні тривалі проблеми з коліном у поєднанні з розтягненням стопи стали причиною того, що Джоел Ембіід зіграв лише у 19 з 56 ігор. Він набирав у середньому 23,8 очка, 8,2 підбирання та 4,5 передачі.

Раніше повідомлялось, що центровий отримав штраф за непристойні жести в матчі НБА.