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Цуренко розповіла, хто є її тренером

Сьогодні 16:16 175 0
Цуренко розповіла, хто є її тренером

Українська тенісистка Леся Цуренко розповіла про співпрацю з італійцем Адріан Албанезе. 

Про це повідомляє Xsport. 

"Зараз моїм тренером є італійський фахівець. Його звуть Адріано Албанезе. З ним працюємо якраз вже півроку. Але періодами, не так, як з Дімою Бричеком. Ми в основному зустрічаємося за кілька днів до турніру, до нього готуємося і граємо його вже разом", - сказала Цуренко. 

Також тенісистка розповіла, що у її команді постійно перебуває фізіотерпавт та тренер з фітнесу. 

"Крім того, зараз на турнірах намагаюся бути з фізіотерапевтом, тому що потрібно максимально дбати про своє здоров'я, щоб і кар'єру продовжити, і в цілому відчувати себе добре. Працюю з українським фахівцем. Його звуть Саша. Плюс мені допомагає тренер з фітнесу Денис. Теж з України. Однак вони обидва зі мною вже давно", - сказала Цуренко. 

Нагадаємо, Еліна Світоліна та Леся Цуренко пропіарили одяг бренду Moschino на виставці в Києві.

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Джерело - Xsport.

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