Цуренко розповіла, хто є її тренером

Українська тенісистка Леся Цуренко розповіла про співпрацю з італійцем Адріан Албанезе.

Про це повідомляє Xsport.

"Зараз моїм тренером є італійський фахівець. Його звуть Адріано Албанезе. З ним працюємо якраз вже півроку. Але періодами, не так, як з Дімою Бричеком. Ми в основному зустрічаємося за кілька днів до турніру, до нього готуємося і граємо його вже разом", - сказала Цуренко.

Також тенісистка розповіла, що у її команді постійно перебуває фізіотерпавт та тренер з фітнесу.

"Крім того, зараз на турнірах намагаюся бути з фізіотерапевтом, тому що потрібно максимально дбати про своє здоров'я, щоб і кар'єру продовжити, і в цілому відчувати себе добре. Працюю з українським фахівцем. Його звуть Саша. Плюс мені допомагає тренер з фітнесу Денис. Теж з України. Однак вони обидва зі мною вже давно", - сказала Цуренко.

Нагадаємо, Еліна Світоліна та Леся Цуренко пропіарили одяг бренду Moschino на виставці в Києві.

Друга ракетка України Леся Цуренко розповіла, де їй найкомфортніше відпочивати та готуватися у міжсезоння.

Джерело - Xsport.