Анадолу Ефес розгромив Альбу в матчі 27 туру Євроліги
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Сьогодні, 28 лютого, чотирма матчами продовжився 27-й тур баскетбольної Євроліги.
Один із них уже завершився. Анадолу Ефес у Стамбулі без проблем здолав аутсайдера турніру берлінську Альбу. Найрезультативнішим у складі переможців став Джордан Нвора, на його рахунку 18 очок.
Інші поєдинки дня тривають у ці хвилини.
Баскетбол – сезон-2024/25
28 лютого, 27-й тур
Анадолу Ефес – Альба 98:73 (24:21, 24:14, 20:20, 30:18)
21:00 Віртус – Барселона
21:00 Партизан – Басконія
22:00 АСВЕЛ – Панатінаїкос
Нагадаємо, що вчора в Євролізі відбулося Ель-Класіко між Реалом та Барселоною.