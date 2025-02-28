Анадолу Ефес розгромив Альбу в матчі 27 туру Євроліги

Сьогодні, 28 лютого, чотирма матчами продовжився 27-й тур баскетбольної Євроліги.

Один із них уже завершився. Анадолу Ефес у Стамбулі без проблем здолав аутсайдера турніру берлінську Альбу. Найрезультативнішим у складі переможців став Джордан Нвора, на його рахунку 18 очок.

Інші поєдинки дня тривають у ці хвилини.

Баскетбол – сезон-2024/25

28 лютого, 27-й тур

Анадолу Ефес – Альба 98:73 (24:21, 24:14, 20:20, 30:18)

21:00 Віртус – Барселона

21:00 Партизан – Басконія

22:00 АСВЕЛ – Панатінаїкос

Нагадаємо, що вчора в Євролізі відбулося Ель-Класіко між Реалом та Барселоною.