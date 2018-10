Переможець Вімблдону помер у віці 34 років

Австралієць Тодд Рід, який в 2002 році виграв юніорський Вімблдон, помер 23 жовтня у віці 34 років.

Про це повідомляє Twitter англійського туніру.

Причини смерті поки невідомі, але повідомляється, що підозрілих обставин виявлено не було.

The AELTC is deeply saddened to learn of the passing of Todd Reid, our 2002 boys’ singles champion.



The thoughts of all those at Wimbledon are with his family and friends. pic.twitter.com/69JkBicAxQ