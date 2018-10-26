Переможець Вімблдону помер у віці 34 років

Австралієць Тодд Рід, який в 2002 році виграв юніорський Вімблдон, помер 23 жовтня у віці 34 років.

Про це повідомляє Twitter англійського туніру.

Причини смерті поки невідомі, але повідомляється, що підозрілих обставин виявлено не було.

The AELTC is deeply saddened to learn of the passing of Todd Reid, our 2002 boys’ singles champion.



The thoughts of all those at Wimbledon are with his family and friends. pic.twitter.com/69JkBicAxQ — Wimbledon (@Wimbledon) 26 жовтня 2018 р.

Ріда свого часу називали новим Ллейтоном Хьіттом. Він підписав контракт з IMG у віці 13 років. У 2004 році в 18-річному віці він дійшов до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії. У тому ж році він дістався до 105 позиції в рейтингу.

А в 2005 році у Ріда діагностували інфекційний мононуклеоз, і незабаром йому довелося завершити кар'єру. Протягом декількох років він намагався виступати на ф'ючерсах, але далі другого кола не доходив.

Нагадаємо, Стала відома суперниця Світоліної у півфіналі Підсумкового турніру WTA.

Раніше, Світоліна пробилася вперше в кар'єрі у півфінал Підсумкового турніру.

Джерело - twitter/Wimbledon.