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Остання українка розпочинає свій шлях на US Open

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Остання українка розпочинає свій шлях на US Open
Леся Цурекно

Останній представник України, Леся Цурекно, сьогодні, 28-го серпня розпочне свій шлях на US Open.

Протистояти українці буде 39-а ракетка світового рейтингу, бельгійка Алісон ван Ейтванк.

Початок - о 18.00.

Раніше між собою вони зустрічалися один раз, у 2013 році. Тоді перемогу святкувала Цуренко.

У другому колі переможниця зустрінеться з переможцем пари Стосур - Возняцкі.

Нагадаємо, Ястремська покинула US Open.

Також, Калініна здобула перемогу на US Open, Козлова програла.

Раніше повідомлялося, що Світоліна пройшла в наступний етап US Open, Бондаренко вилетіла.

 

 

Джерело - Champion.com.ua.

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