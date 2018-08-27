Світоліна пройшла в наступний етап US Open, Бондаренко вилетіла

Розпочався перший етап US Open, Еліна Світоліна виграла перший етап, а Катерина Бондаренко завершила свої виступи на етапі 1/64.

Катерина грала проти Віри Лапко. Перший сет завершився з рахунком 6:3, другий сет також виграла білоруська спортсменка, 6:3.

Еліна Світоліна розпочала свою гру проти американки Сачії Вікері з переможного сету 6:3. Потім американська спортсменка виграла 6:1.

У вирішальному сеті Світоліна майже не залишила суперниці шансів - 6:1.

Нагадаємо, ще три спортсменки будуть виступати у першому турі US Open.

Також, Світоліна хоче організувати великий тенісний турнір в Україні.

Джерело - Champion.com.ua.