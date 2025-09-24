Финальный рывок, или 10 лучших камбэков в истории Формулы-1
После двух уверенных побед подряд Макса Ферстаппена в Монце и Баку многие фанаты нидерландца, пережившие долгую депрессию в середине сезона, заметно оживились. А самые смелые и оптимистичные даже заговорили о шансах на "камбэк" в оставшихся гонках до конца чемпионата.
Насколько реальна возможность того, что титульная интрига вспыхнет с новой силой, мы ещё поговорим в конце данной статьи. А пока предлагаем вам заглянуть в историю Формулы-1 и вспомним десять случаев, когда пилоты в концовке сезона переворачивали расклад сил и всё же становились чемпионами мира.
10 место: Кеке Росберг, 1982
За пять этапов до конца сезона 1982 года Кеке Росберг находился на пятом месте личного зачёта, а его отставание от лидировавшего Дидье Пирони составляло 16 очков при девяти очках за победу. Учитывая невероятную скорость Феррари на фоне Вильямса, о каких-то серьёзных шансах речи не шло. Но дальше всё изменилось резко и кардинально.
В нашем топе эта история занимает только десятое место по двум причинам. Во-первых, титул Росберга с одной-единственной победой за сезон явно намекал организаторам, что систему начисления очков следовало бы пересмотреть.
А во-вторых, решающим фактором стала трагическая случайность: в квалификации Гран-при Германии Пирони получил тяжёлую травму ног, которая была несовместима с дальнейшим участием в гонках.
9 место: Джеймс Хант, 1976
Следующим в нашем рейтинге оказывается ещё один случай, ставший возможным лишь из-за травмы безоговорочного фаворита сезона. После Гран-при Великобритании Ники Лауда опережал Джеймса Ханта на 23 очка, и казалось, что вопрос титула – лишь формальность.
Но затем случилась гонка в "зелёном аду" Нюрбургринга, где австриец получил тяжёлые травмы. Он был вынужден пропустить два этапа, а в оставшихся гонках чемпионата продолжал длительное восстановление и выглядел скорее бледной тенью самого себя. Это и позволило британцу отыграться.
К финальной гонке в Японии гонщиков разделяли всего три очка. И если бы погода была сухой, вполне возможно, Ники сумел бы удержать титул. Но над автодромом Фудзи шёл проливной дождь, и Лауда, совсем недавно переживший тяжёлые испытания в больнице, не решился снова так рисковать жизнью. Именно это открыло дорогу Ханту и принесло ему титул с перевесом всего в одно зачётное очко.
События того чемпионата легли в основу художественного фильма "Гонка", и многие зрители молодого поколения знакомы с ними лишь поверхностно. Однако кино упустило немало важных деталей. И 2 октября у нас выйдет вторая статья о Ники Лауде, которая, в том числе подробнее осветит все события того сезона.
8 место: Льюис Хамильтон, 2014
Сезон 2014 принёс множество изменений в Формуле-1. Новый технический регламент ознаменовал начало "гибридной турбоэры", которая длится и поныне.
И началось всё с чемпионата тотального доминирования команды Мерседес. А претендентами на титул стали два напарника – Нико Росберг и Льюис Хамильтон.
Хотя Льюис выглядел в этой паре значительно сильнее, что проявлялось в большинстве случаев их очного противостояния на трассе, долгое время именно Нико возглавлял турнирную таблицу.
После Гран-при Бельгии немец опережал британца на 29 очков при нынешней системе начисления. И хотя до конца чемпионата оставалось ещё семь гонок, это казалось весьма много, особенно с учётом невезения Хамильтона по ходу сезона.
Начал сезон Мерседес под номером 44 со схода из-за поломки двигателя в Австралии. Позже в Канаде с техническими проблемами столкнулись обе "серебряные стрелы", однако Льюис снова закончил гонку досрочно, тогда как Нико "дохромал" до финиша вторым. А в Германии и Венгрии британцу из-за проблем в квалификации пришлось прорываться с хвоста.
Вишенкой на торте стало столкновение двух напарников на Гран-при Бельгии, после которого Хамильтон сошёл, а Росберг вновь финишировал вторым.
Но именно тот момент стал отправной точкой для "камбэка" – дальше Льюис одержал пять побед подряд и к Абу-Даби уже сам подошёл в статусе фаворита.
7 место: Эмерсон Фиттипальди, 1974
Ввиду того, что Джеки Стюарт завершил карьеру после своего титула в 1973 году, в межсезонье создавалось стойкое впечатление, что чемпионат 1974-го станет для Эмерсона Фиттипальди лёгкой прогулкой к очередному титулу.
Однако реальность оказалась куда суровее. Довольно частые технические проблемы на болиде бразильца привели к тому, что за три этапа до конца он отставал от Клея Регаццони на девять очков – именно столько тогда давали за победу. Более того, впереди Эмерсона в турнирной таблице находились также Ники Лауда и Джоди Шектер.
Но подиум в Монце и победа в Канаде позволили Фиттипальди сравняться по количеству очков с Регаццони перед финальной гонкой. И хотя оба провели её довольно вяло, четвёртое место принесло бразильцу его второй чемпионский титул.
6 место: Себастьян Феттель, 2010
Сезон 2010 года вошёл в историю Формулы-1 как один из самых хаотичных. Сразу пять гонщиков всерьёз претендовали на чемпионство – Себастьян Феттель и Марк Веббер на Ред Булле, Льюис Хамильтон и Дженсон Баттон на Макларене, а также Фернандо Алонсо на Феррари.
Дождевой Гран-при Кореи закончился для "быков" двойным сходом, что позволило Алонсо выйти в лидеры чемпионата. Феттель же за две гонки до конца находился лишь на четвёртой строчке турнирной таблицы и отставал на целых 25 очков по системе 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Учитывая, что разница заработка первого и второго мест составляет всего 7 очков, это было очень много.
В тот момент казалось, что немец уже ни на что серьёзное не претендует. И даже после дубля Ред Булла в Бразилии отставание сократилось лишь до 15 пунктов, что означало: шансы Себастьяна были скорее математическими – ведь Фернандо было достаточно финишировать четвёртым.
Но помощь пришла оттуда, откуда её никто не ждал. Пилот команды-середняка Рено Виталий Петров, совершивший пит-стоп на первом круге во время выхода на трассу машины безопасности, оказался впереди Алонсо, когда тот уже в режиме гонки сменил колёса. А дальше за всю оставшуюся дистанцию испанец так и не смог пройти внезапно возникший на пути барьер.
Таким образом, Себастьян Феттель впервые стал чемпионом мира, а руководитель Ред Булла Кристиан Хорнер пообещал Виталию Петрову "годовой запас" энергетических напитков. Правда, своё обещание он выполнил лишь 11 лет спустя.
5 место: Себастьян Феттель, 2012
Ещё одним хаотичным чемпионатом стал сезон 2012 года. Всё началось с того, что первые семь гонок выиграли семь разных пилотов, включая Пастора Мальдонадо на Гран-при Испании – букмекеры давали на его победу коэффициент аж 501.
Виной всеобщего беспорядка были шины Пирелли, которые присутствовали в Формуле-1 всего второй сезон и отличались полной нестабильностью.
К середине гоночного календаря постепенно вырисовывался лидер турнирной таблицы – Фернандо Алонсо. Перед летним перерывом испанец опережал ближайшего соперника на 40 очков, а Себастьяна Феттеля – на 42.
И хотя в Бельгии Фернандо стал жертвой массовой аварии, спровоцированной Романом Грожаном, что привело к сходу, "ответные" технические проблемы Себастьяна в Италии фактически вернули статус-кво – разрыв составил 39 зачётных пунктов.
Дальше Эдриан Ньюи всё же нашёл идеальный подход к покрышкам, и Ред Булл оказался "в собственной лиге". Феттель одержал четыре победы подряд, что позволило ему не только приблизиться к Алонсо в турнирной таблице, но и выйти вперёд.
И хотя в оставшихся трёх гонках немец столкнулся с рядом трудностей, темп его доминирующего болида оказался достаточным для двух впечатляющих прорывов с хвоста пелотона. Это и принесло Себастьяну второй титул – в настоящем дождевом триллере Гран-при Бразилии.
4 место: Нельсон Пике, 1983
За три гонки до конца сезона 1983 года, будучи ещё в статусе восходящей звезды Формулы-1, турнирную таблицу возглавлял Ален Прост, который опережал на 14 очков находившегося на третьей строчке Нельсона Пике-старшего.
Но если у гонщика в руках болид Рено с турбодвигателем Renault-Gordini EF1, ничего ещё не гарантировано. Из-за частых возгораний этих моторов их прозвали "чайниками".
Именно они и стали причиной того, что легендарный француз упустил чемпионство: сначала поломка турбины в Италии, а затем аналогичная неисправность на финальной гонке в ЮАР.
Таким образом, одержав под конец сезона две победы и финишировав третьим в последней гонке, Пике стал чемпионом мира во второй раз.
3 место: Джон Сёртиз, 1964
Постепенно наш рейтинг дошёл до действительно сильных и мощных "камбэков". К середине сезона 1964 года Джон Сёртиз имел всего лишь 10 очков – с такими результатами он даже не входил в топ-5 турнирной таблицы. В то же время лидировавший Джим Кларк, на счету которого было три победы, имел аж 30 зачётных пунктов.
Но дальше у действующего на тот момент чемпиона началась чёрная полоса – в последующих четырёх заездах Кларк сошёл с дистанции. В то же время Сёртиз "включился" и за эти же гонки одержал две победы и добыл один подиум.
А возглавил личный зачёт за гонку до конца Грэм Хилл. Разница между ним и Джоном составляла пять очков.
Всё решал финальный этап – Гран-при Мексики. И там удача была на стороне Сёртиза: он финишировал вторым, тогда как Хилл остался за пределами очковой зоны.
Таким образом, Джон Сёртиз стал первым и пока единственным человеком, который смог стать чемпионом мира и на двух, и на четырёх колёсах – помимо триумфа в Формуле-1, у британца были также титулы в мотогонках.
2 место: Ален Прост, 1986
В Формуле-1 периодически бывают сезоны, в которых пилот ведёт борьбу на откровенно более слабом болиде, чем у его соперников. В довольно редких случаях гонщику даже удаётся достичь успеха.
Но даже среди всех подобных историй есть одна особенная – подвиг легендарного "Профессора" Алена Проста в 1986 году.
За два этапа до конца француз находился на третьей строчке личного зачёта, отставая на 11 очков от лидера – Найджела Мэнселла. Напомним, речь идёт о системе начисления 9-6-4-3-2-1. Гран-при Мексики позволил Просту немного сократить отставание – Ален финишировал вторым, а Найджел – пятым.
Перед финалом чемпионата в Аделаиде разница всё ещё составляла 7 зачётных пунктов. Учитывая разницу в скорости болидов, шансы Проста казались минимальными. Однако в Макларене, понимая, что терять уже нечего, решили пойти на хитрость и распустили по паддоку слух, что привезённые в Австралию шины Goodyear невероятно живучи и способны проехать всю дистанцию гонки.
И что характерно, соперники поверили. Более того, для поддержания блефа в качестве "жертвы" вперёд пустили второго пилота – Кеке Росберга, который должен был служить приманкой, в то время как для Проста изначально был запланирован пит-стоп. Случившийся же в середине гонки прокол у француза заставил соперников думать, что его остановка вынужденная.
Найджел Мэнселл уверенно ехал вперёд, в полной уверенности, что чемпионский кубок уже в его руках. Но за 19 кругов до финиша произошло то, на что рассчитывали в Макларене – на его болиде лопнула покрышка, что привело к потере управления и сходу с дистанции.
После этого Нельсон Пике, который также претендовал на титул, чтобы избежать участи напарника, "добровольно" отправился в боксы для смены шин, тем самым открыв Алену Просту дорогу к победе и второму чемпионскому титулу.
1 место: Кими Райкконен, 2007
И как большинство уже догадались, на первом месте нашего топа оказался сезон 2007 года и невероятный "камбэк" Кими Райкконена.
За два этапа до конца сезона финн отставал от лидера турнирной таблицы на целых 17 очков. При системе 10-8-6-5-4-3-2-1, где разница между "доходами" первого и второго мест составляет всего 2 очка, шансы казались просто нереальными. А букмекеры в тот принимали ставки на Райкконена с коэффициентом сразу 50.
Любопытный факт: в книге "Одиночество во времени" главный герой, зная результат заранее, делает ставку на Кими именно в этой ситуации.
Главными героями чемпионата были пилоты Макларена – Фернандо Алонсо и Льюис Хамильтон. Гонщики, считая, что борьба идёт лишь между ними, постоянно отнимали друг у друга очки.
А во второй половине сезона в этой паре начал вырисовываться лидер и перед Гран-при Китая все уже говорили о досрочном титуле Льюиса – он опережал своего напарника на 12 зачётных пунктов.
Формула-1 была в шаге от сенсации: чемпионом мира мог стать пилот, проводящий свой первый сезон в Формуле-1. Но в дождевом Гран-при Китая сказался недостаток опыта Хамильтона – перенервничав, он допустил нелепую ошибку на въезде в пит-лейн, что привело к сходу и позволило сохранить шансы как выигравшему гонку Райкконену, так и финишировавшему вторым Алонсо.
В Бразилии британец приехал всё ещё лидером чемпионата – на 4 очка впереди испанца и на 7 впереди финна. И учитывая, что Льюис стартовал впереди обоих соперников за титул, его шансы стать первым чемпионом-дебютантом оставались высокими.
Но начало гонки Хамильтон провёл крайне плохо, пропустив вперёд и Райкконена, и Алонсо. А дальше проблемы с коробкой передач привели к тому, что британец и вовсе откатился в конец пелотона.
В то же время Феррари провели идеальную гонку и на финальном пит-стопе стратегически обошли запрет на командную тактику, чтобы Кими оказался впереди напарника – Фелипе Массы.
В итоге на финише Кими оказался первым, Фернандо – третьим, а Льюис – пятым. Это означало, что финн стал чемпионом мира, опередив обоих соперников всего на один зачётный пункт – 110 у Райкконена против 109 у Хамильтона и Алонсо.
Подобных историй в Формуле-1 просто нет. И эта ставшая былью сказка до сих пор внушает надежду другим пилотам и их болельщикам, в ситуациях, где шансы кажутся минимальными.
Перспективы Макса Ферстаппена
Воодушевившись десятью историями "камбэков", настало время обсудить, есть ли сейчас шансы у Макса Ферстаппена.
Победы нидерландца в Италии и Азербайджане действительно впечатляют. Но отставание в турнирной таблице всё ещё большое.
На данный момент Ферстаппен находится в так называемой "зоне Росберга"* по отношению к Пиастри – это значит, что даже если Макс выиграет все оставшиеся гонки, Оскар станет чемпионом, если каждый раз при этом будет вторым.
*В 2016 году последние четыре гонки выиграл Льюис Хамильтон, но титул достался Нико Росбергу, который все четыре заезда финишировал позади своего соперника – вторым.
Однако если пилоты Макларена продолжат терять очки, вполне возможно, что чисто математические шансы нидерландца станут реальными. Главный же вопрос сейчас – реально ли поменялась расстановка сил в пелотоне?
Следует понимать, что Монца – это специфическая трасса, и в "храме скорости" часто бывают довольно неожиданные результаты. А в Баку длинная прямая по проспекту Нефтянников сильно сказывается на балансе между "быстрыми" и "виражными" машинами.
Лишь гонка на узких улочках Сингапура позволит наконец всерьёз задуматься над вопросом: приблизился ли Ред Булл после смены руководства к Макларену по чистому темпу, или же это были "разовые акции" на скоростных автодромах. Совсем скоро время покажет.