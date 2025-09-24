Финальный рывок, или 10 лучших камбэков в истории Формулы-1

После двух уверенных побед подряд Макса Ферстаппена в Монце и Баку многие фанаты нидерландца, пережившие долгую депрессию в середине сезона, заметно оживились. А самые смелые и оптимистичные даже заговорили о шансах на "камбэк" в оставшихся гонках до конца чемпионата.

Насколько реальна возможность того, что титульная интрига вспыхнет с новой силой, мы ещё поговорим в конце данной статьи. А пока предлагаем вам заглянуть в историю Формулы-1 и вспомним десять случаев, когда пилоты в концовке сезона переворачивали расклад сил и всё же становились чемпионами мира.

10 место: Кеке Росберг, 1982

За пять этапов до конца сезона 1982 года Кеке Росберг находился на пятом месте личного зачёта, а его отставание от лидировавшего Дидье Пирони составляло 16 очков при девяти очках за победу. Учитывая невероятную скорость Феррари на фоне Вильямса, о каких-то серьёзных шансах речи не шло. Но дальше всё изменилось резко и кардинально.

В нашем топе эта история занимает только десятое место по двум причинам. Во-первых, титул Росберга с одной-единственной победой за сезон явно намекал организаторам, что систему начисления очков следовало бы пересмотреть.

Кеке Росберг после победы на Гран-при Швейцарии 1982 Getty Images

А во-вторых, решающим фактором стала трагическая случайность: в квалификации Гран-при Германии Пирони получил тяжёлую травму ног, которая была несовместима с дальнейшим участием в гонках.

9 место: Джеймс Хант, 1976

Следующим в нашем рейтинге оказывается ещё один случай, ставший возможным лишь из-за травмы безоговорочного фаворита сезона. После Гран-при Великобритании Ники Лауда опережал Джеймса Ханта на 23 очка, и казалось, что вопрос титула – лишь формальность.

Ники Лауда и Джеймс Хант в сезоне 1976 Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Но затем случилась гонка в "зелёном аду" Нюрбургринга, где австриец получил тяжёлые травмы. Он был вынужден пропустить два этапа, а в оставшихся гонках чемпионата продолжал длительное восстановление и выглядел скорее бледной тенью самого себя. Это и позволило британцу отыграться.

К финальной гонке в Японии гонщиков разделяли всего три очка. И если бы погода была сухой, вполне возможно, Ники сумел бы удержать титул. Но над автодромом Фудзи шёл проливной дождь, и Лауда, совсем недавно переживший тяжёлые испытания в больнице, не решился снова так рисковать жизнью. Именно это открыло дорогу Ханту и принесло ему титул с перевесом всего в одно зачётное очко.

События того чемпионата легли в основу художественного фильма "Гонка", и многие зрители молодого поколения знакомы с ними лишь поверхностно. Однако кино упустило немало важных деталей. И 2 октября у нас выйдет вторая статья о Ники Лауде, которая, в том числе подробнее осветит все события того сезона.

8 место: Льюис Хамильтон, 2014

Сезон 2014 принёс множество изменений в Формуле-1. Новый технический регламент ознаменовал начало "гибридной турбоэры", которая длится и поныне.

И началось всё с чемпионата тотального доминирования команды Мерседес. А претендентами на титул стали два напарника – Нико Росберг и Льюис Хамильтон.

Хотя Льюис выглядел в этой паре значительно сильнее, что проявлялось в большинстве случаев их очного противостояния на трассе, долгое время именно Нико возглавлял турнирную таблицу.

Льюис Хамильтон и Нико Росберг после Гран-при Австрии 2014 Getty Images

После Гран-при Бельгии немец опережал британца на 29 очков при нынешней системе начисления. И хотя до конца чемпионата оставалось ещё семь гонок, это казалось весьма много, особенно с учётом невезения Хамильтона по ходу сезона.

Начал сезон Мерседес под номером 44 со схода из-за поломки двигателя в Австралии. Позже в Канаде с техническими проблемами столкнулись обе "серебряные стрелы", однако Льюис снова закончил гонку досрочно, тогда как Нико "дохромал" до финиша вторым. А в Германии и Венгрии британцу из-за проблем в квалификации пришлось прорываться с хвоста.

Вишенкой на торте стало столкновение двух напарников на Гран-при Бельгии, после которого Хамильтон сошёл, а Росберг вновь финишировал вторым.

Но именно тот момент стал отправной точкой для "камбэка" – дальше Льюис одержал пять побед подряд и к Абу-Даби уже сам подошёл в статусе фаворита.

7 место: Эмерсон Фиттипальди, 1974

Ввиду того, что Джеки Стюарт завершил карьеру после своего титула в 1973 году, в межсезонье создавалось стойкое впечатление, что чемпионат 1974-го станет для Эмерсона Фиттипальди лёгкой прогулкой к очередному титулу.

Однако реальность оказалась куда суровее. Довольно частые технические проблемы на болиде бразильца привели к тому, что за три этапа до конца он отставал от Клея Регаццони на девять очков – именно столько тогда давали за победу. Более того, впереди Эмерсона в турнирной таблице находились также Ники Лауда и Джоди Шектер.

Эмерсон Фиттипальди, Ники Лауда и Клей Регаццони в 1974 году Performance Insights в социальной сети X (ранее Twitter)

Но подиум в Монце и победа в Канаде позволили Фиттипальди сравняться по количеству очков с Регаццони перед финальной гонкой. И хотя оба провели её довольно вяло, четвёртое место принесло бразильцу его второй чемпионский титул.

6 место: Себастьян Феттель, 2010

Сезон 2010 года вошёл в историю Формулы-1 как один из самых хаотичных. Сразу пять гонщиков всерьёз претендовали на чемпионство – Себастьян Феттель и Марк Веббер на Ред Булле, Льюис Хамильтон и Дженсон Баттон на Макларене, а также Фернандо Алонсо на Феррари.

Читайте также : Фото Чемпионы и Феррари: как складывались судьбы титулованных гонщиков после перехода в Скудерию

Дождевой Гран-при Кореи закончился для "быков" двойным сходом, что позволило Алонсо выйти в лидеры чемпионата. Феттель же за две гонки до конца находился лишь на четвёртой строчке турнирной таблицы и отставал на целых 25 очков по системе 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Учитывая, что разница заработка первого и второго мест составляет всего 7 очков, это было очень много.

В тот момент казалось, что немец уже ни на что серьёзное не претендует. И даже после дубля Ред Булла в Бразилии отставание сократилось лишь до 15 пунктов, что означало: шансы Себастьяна были скорее математическими – ведь Фернандо было достаточно финишировать четвёртым.

Но помощь пришла оттуда, откуда её никто не ждал. Пилот команды-середняка Рено Виталий Петров, совершивший пит-стоп на первом круге во время выхода на трассу машины безопасности, оказался впереди Алонсо, когда тот уже в режиме гонки сменил колёса. А дальше за всю оставшуюся дистанцию испанец так и не смог пройти внезапно возникший на пути барьер.

Виталий Петров сдерживает Фернандо Алонсо на Гран-при Абу-Даби 2010 Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Таким образом, Себастьян Феттель впервые стал чемпионом мира, а руководитель Ред Булла Кристиан Хорнер пообещал Виталию Петрову "годовой запас" энергетических напитков. Правда, своё обещание он выполнил лишь 11 лет спустя.

5 место: Себастьян Феттель, 2012

Ещё одним хаотичным чемпионатом стал сезон 2012 года. Всё началось с того, что первые семь гонок выиграли семь разных пилотов, включая Пастора Мальдонадо на Гран-при Испании – букмекеры давали на его победу коэффициент аж 501.

Виной всеобщего беспорядка были шины Пирелли, которые присутствовали в Формуле-1 всего второй сезон и отличались полной нестабильностью.

К середине гоночного календаря постепенно вырисовывался лидер турнирной таблицы – Фернандо Алонсо. Перед летним перерывом испанец опережал ближайшего соперника на 40 очков, а Себастьяна Феттеля – на 42.

И хотя в Бельгии Фернандо стал жертвой массовой аварии, спровоцированной Романом Грожаном, что привело к сходу, "ответные" технические проблемы Себастьяна в Италии фактически вернули статус-кво – разрыв составил 39 зачётных пунктов.

Дальше Эдриан Ньюи всё же нашёл идеальный подход к покрышкам, и Ред Булл оказался "в собственной лиге". Феттель одержал четыре победы подряд, что позволило ему не только приблизиться к Алонсо в турнирной таблице, но и выйти вперёд.

Читайте также : Фото Смена караула, или как перехватывалась инициатива во второй половине чемпионата

И хотя в оставшихся трёх гонках немец столкнулся с рядом трудностей, темп его доминирующего болида оказался достаточным для двух впечатляющих прорывов с хвоста пелотона. Это и принесло Себастьяну второй титул – в настоящем дождевом триллере Гран-при Бразилии.

Себастьян Феттель на Гран-при Бразилии 2012 Getty Images

4 место: Нельсон Пике, 1983

За три гонки до конца сезона 1983 года, будучи ещё в статусе восходящей звезды Формулы-1, турнирную таблицу возглавлял Ален Прост, который опережал на 14 очков находившегося на третьей строчке Нельсона Пике-старшего.

Но если у гонщика в руках болид Рено с турбодвигателем Renault-Gordini EF1, ничего ещё не гарантировано. Из-за частых возгораний этих моторов их прозвали "чайниками".

Дымящий Рено Алена Проста Скриншот с видео на официальном канале Формулы-1 в YouTube

Именно они и стали причиной того, что легендарный француз упустил чемпионство: сначала поломка турбины в Италии, а затем аналогичная неисправность на финальной гонке в ЮАР.

Таким образом, одержав под конец сезона две победы и финишировав третьим в последней гонке, Пике стал чемпионом мира во второй раз.

3 место: Джон Сёртиз, 1964

Постепенно наш рейтинг дошёл до действительно сильных и мощных "камбэков". К середине сезона 1964 года Джон Сёртиз имел всего лишь 10 очков – с такими результатами он даже не входил в топ-5 турнирной таблицы. В то же время лидировавший Джим Кларк, на счету которого было три победы, имел аж 30 зачётных пунктов.

Но дальше у действующего на тот момент чемпиона началась чёрная полоса – в последующих четырёх заездах Кларк сошёл с дистанции. В то же время Сёртиз "включился" и за эти же гонки одержал две победы и добыл один подиум.

Джон Сёртиз мчится к победе на Гран-при Германии 1964 Getty Images

А возглавил личный зачёт за гонку до конца Грэм Хилл. Разница между ним и Джоном составляла пять очков.

Всё решал финальный этап – Гран-при Мексики. И там удача была на стороне Сёртиза: он финишировал вторым, тогда как Хилл остался за пределами очковой зоны.

Таким образом, Джон Сёртиз стал первым и пока единственным человеком, который смог стать чемпионом мира и на двух, и на четырёх колёсах – помимо триумфа в Формуле-1, у британца были также титулы в мотогонках.

2 место: Ален Прост, 1986

В Формуле-1 периодически бывают сезоны, в которых пилот ведёт борьбу на откровенно более слабом болиде, чем у его соперников. В довольно редких случаях гонщику даже удаётся достичь успеха.

Но даже среди всех подобных историй есть одна особенная – подвиг легендарного "Профессора" Алена Проста в 1986 году.

Читайте также : Видео Фото статті Гоночная лекция "профессора": история Алена Проста

За два этапа до конца француз находился на третьей строчке личного зачёта, отставая на 11 очков от лидера – Найджела Мэнселла. Напомним, речь идёт о системе начисления 9-6-4-3-2-1. Гран-при Мексики позволил Просту немного сократить отставание – Ален финишировал вторым, а Найджел – пятым.

Ален Прост на подиуме Гран-при Мексики 1986 Getty Images

Перед финалом чемпионата в Аделаиде разница всё ещё составляла 7 зачётных пунктов. Учитывая разницу в скорости болидов, шансы Проста казались минимальными. Однако в Макларене, понимая, что терять уже нечего, решили пойти на хитрость и распустили по паддоку слух, что привезённые в Австралию шины Goodyear невероятно живучи и способны проехать всю дистанцию гонки.

И что характерно, соперники поверили. Более того, для поддержания блефа в качестве "жертвы" вперёд пустили второго пилота – Кеке Росберга, который должен был служить приманкой, в то время как для Проста изначально был запланирован пит-стоп. Случившийся же в середине гонки прокол у француза заставил соперников думать, что его остановка вынужденная.

Найджел Мэнселл уверенно ехал вперёд, в полной уверенности, что чемпионский кубок уже в его руках. Но за 19 кругов до финиша произошло то, на что рассчитывали в Макларене – на его болиде лопнула покрышка, что привело к потере управления и сходу с дистанции.

После этого Нельсон Пике, который также претендовал на титул, чтобы избежать участи напарника, "добровольно" отправился в боксы для смены шин, тем самым открыв Алену Просту дорогу к победе и второму чемпионскому титулу.

Ален Прост побеждает на Гран-при Австралии 1986 и добывает свой второй чемпионский титул Getty Images

1 место: Кими Райкконен, 2007

И как большинство уже догадались, на первом месте нашего топа оказался сезон 2007 года и невероятный "камбэк" Кими Райкконена.

Читайте также : Фото Стаття Кими Райкконен – история самого флегматичного чемпиона

За два этапа до конца сезона финн отставал от лидера турнирной таблицы на целых 17 очков. При системе 10-8-6-5-4-3-2-1, где разница между "доходами" первого и второго мест составляет всего 2 очка, шансы казались просто нереальными. А букмекеры в тот принимали ставки на Райкконена с коэффициентом сразу 50.

Любопытный факт: в книге "Одиночество во времени" главный герой, зная результат заранее, делает ставку на Кими именно в этой ситуации.

Главными героями чемпионата были пилоты Макларена – Фернандо Алонсо и Льюис Хамильтон. Гонщики, считая, что борьба идёт лишь между ними, постоянно отнимали друг у друга очки.

Льюис Хамильтон и Фернандо Алонсо в 2007 году Getty Images

А во второй половине сезона в этой паре начал вырисовываться лидер и перед Гран-при Китая все уже говорили о досрочном титуле Льюиса – он опережал своего напарника на 12 зачётных пунктов.

Формула-1 была в шаге от сенсации: чемпионом мира мог стать пилот, проводящий свой первый сезон в Формуле-1. Но в дождевом Гран-при Китая сказался недостаток опыта Хамильтона – перенервничав, он допустил нелепую ошибку на въезде в пит-лейн, что привело к сходу и позволило сохранить шансы как выигравшему гонку Райкконену, так и финишировавшему вторым Алонсо.

Льюис Хамильтон сходит с дистанции на Гран-при Китая 2007 Getty Images

В Бразилии британец приехал всё ещё лидером чемпионата – на 4 очка впереди испанца и на 7 впереди финна. И учитывая, что Льюис стартовал впереди обоих соперников за титул, его шансы стать первым чемпионом-дебютантом оставались высокими.

Но начало гонки Хамильтон провёл крайне плохо, пропустив вперёд и Райкконена, и Алонсо. А дальше проблемы с коробкой передач привели к тому, что британец и вовсе откатился в конец пелотона.

В то же время Феррари провели идеальную гонку и на финальном пит-стопе стратегически обошли запрет на командную тактику, чтобы Кими оказался впереди напарника – Фелипе Массы.

Читайте также : Видео Фото Стратегия Формулы-1, или почему андеркат не всегда хорошее решение

В итоге на финише Кими оказался первым, Фернандо – третьим, а Льюис – пятым. Это означало, что финн стал чемпионом мира, опередив обоих соперников всего на один зачётный пункт – 110 у Райкконена против 109 у Хамильтона и Алонсо.

Кими Райкконен - чемпион мира 2007 года Getty Images

Подобных историй в Формуле-1 просто нет. И эта ставшая былью сказка до сих пор внушает надежду другим пилотам и их болельщикам, в ситуациях, где шансы кажутся минимальными.

Перспективы Макса Ферстаппена

Воодушевившись десятью историями "камбэков", настало время обсудить, есть ли сейчас шансы у Макса Ферстаппена.

Макс Ферстаппен выигрывает Гран-при Азербайджана 2025 Скриншот с хайлайтов на официальном канале Формулы-1 в YouTube

Победы нидерландца в Италии и Азербайджане действительно впечатляют. Но отставание в турнирной таблице всё ещё большое.

На данный момент Ферстаппен находится в так называемой "зоне Росберга"* по отношению к Пиастри – это значит, что даже если Макс выиграет все оставшиеся гонки, Оскар станет чемпионом, если каждый раз при этом будет вторым.

*В 2016 году последние четыре гонки выиграл Льюис Хамильтон, но титул достался Нико Росбергу, который все четыре заезда финишировал позади своего соперника – вторым.

Однако если пилоты Макларена продолжат терять очки, вполне возможно, что чисто математические шансы нидерландца станут реальными. Главный же вопрос сейчас – реально ли поменялась расстановка сил в пелотоне?

Следует понимать, что Монца – это специфическая трасса, и в "храме скорости" часто бывают довольно неожиданные результаты. А в Баку длинная прямая по проспекту Нефтянников сильно сказывается на балансе между "быстрыми" и "виражными" машинами.

Лишь гонка на узких улочках Сингапура позволит наконец всерьёз задуматься над вопросом: приблизился ли Ред Булл после смены руководства к Макларену по чистому темпу, или же это были "разовые акции" на скоростных автодромах. Совсем скоро время покажет.