Два 4-кратных, победы и скандалы: какой была эпоха Кристиана Хорнера в Ред Булл

Главной новостью минувшей недели стало увольнение Кристиана Хорнера с поста руководителя команды Ред Булл. Для одних эта новость стала громом среди ясного неба, другие же предчувствовали перемены из-за беспорядка, творящегося внутри гоночного коллектива. Так или иначе, завершилась целая эпоха, длившаяся два десятилетия.

Хорнер возглавлял австрийскую команду с самого её основания и прошёл с ней путь от молодого амбициозного проекта до доминирующей силы Формулы-1. И сегодня предлагаем вам вспомнить, как он творил историю.

Путь к руководству Ред Булл

16 ноября 1973 года в курортном британском городе Ройал-Лемингтон-Спа родился Кристиан Хорнер. Как и многие известные личности мира автоспорта, в детстве он увлёкся гонками. Изначально свою карьеру наш герой начинал как пилот. В 1994-1995 годах он выступал в британской Формуле-3, а в 1996 – в Формуле-2.

Кристиан Хорнер в британской Формуле-3 в 1995 году @zdravkost в социальной сети X (ранее Twitter)

В 1997 году Хорнер уже участвовал в международной Формуле-3000 в составе собственной команды Arden International, однако за весь сезон набрал лишь одно очко. Годом спустя в коллективе появился второй пилот – бельгиец Курт Моллекенс, который проявил себя на трассе значительно успешнее своего начальника. Именно после этого Кристиан полностью переключился на управленческую деятельность.

Постепенно команда Arden обретала спонсоров, а её результаты понемногу улучшались. Звёздным периодом стали 2002-2004 годы, в течение которых трижды был выигран Кубок конструкторов и дважды – зачёт пилотов: в 2003 году чемпионом Формулы-3000 стал Бьёрн Вирдхайм, а в 2004-м – Витантонио Льюцци.

В то же время в Формуле-1 уже пятый год подряд испытывала серьёзные трудности команда Ягуар, начинавшая как амбициозный проект, но на практике оказавшаяся в глубине второго эшелона – об этом я рассказывал в статье про Эдди Ирвайна.

В конце концов гоночный коллектив был выставлен на продажу, и между сезонами 2004 и 2005 его выкупила австрийская корпорация Ред Булл. А Кристиану Хорнеру, зарекомендовавшему себя как успешный руководитель в Формуле-3000, доверили управление командой Формулы-1. Так началась его славная карьера в "королевских автогонках".

Во втором эшелоне

Как это часто бывает после выкупа "тонущего корабля", первый сезон оказался невероятно сложным – требовалось исправлять ошибки предшественников.

Тем не менее одно стратегически важное решение было принято сразу: в команду в качестве первого пилота пригласили опытного гонщика Дэвида Култхарда, которого только что уволили из Макларена.

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Это решение оказалось куда более значимым, чем могло показаться на первый взгляд. Ещё во времена Ягуара тогдашний руководитель Бобби Рейхал несколько раз пытался переманить Эдриана Ньюи, но каждый раз получал отказ. После реорганизации коллектива в Ред Булл Хорнер также предпринял попытку пригласить к себе легендарного конструктора. И на этот раз, в начале 2006 года, тот дал согласие.

Далеко не последнюю роль в этих переговорах сыграл Култхард, который работал с Ньюи как в Вильямсе, так и в Макларене. По сути, именно Дэвид нашёл нужные слова, чтобы убедить Эдриана. А Кристиан, помимо опытного пилота, получил в своё распоряжение ещё и создателя чемпионских машин. Так начался долгий путь команды к вершине.

Кристиан Хорнер и Эдриан Ньюи в 2005 году @RBR_Daily в социальной сети X (ранее Twitter)

О каком-либо резком росте результатов речи не шло – это по-прежнему была команда-середняк, в которой хватало проблем. Однако луч надежды всё же блеснул: на Гран-при Монако Култхард завоевал первый подиум для новой команды.

Кроме того, перед сезоном 2006 года корпорация Ред Булл выкупила ещё одну команду – вечно отстающую Минарди – и переименовала её в Торо Россо. Сегодня, после нескольких смен названия, она по-прежнему выполняет роль "полигона" для обкатки молодых пилотов. Именно в составе этой команды Себастьян Феттель неожиданно принёс "семейству" первую победу, выиграв Гран-при Италии 2008 года.

Из глубины в топ-группу

Моментом, когда производители энергетических напитков из Австрии по-настоящему заявили о себе, стал сезон 2009 года. Решение пригласить в команду Эдриана Ньюи наконец начало приносить плоды – под смену регламента была создана машина, которая заметно превосходила лидеров прошлого сезона: Феррари и Макларен.

Стоит также отметить изменения в составе пилотов. Опытный Дэвид Култхард по окончании сезона 2008 завершил карьеру, а Себастьян Феттель пошёл на повышение. Уже на третьем этапе чемпионата немец одержал первую победу для основного коллектива Ред Булл, а Кристиан Хорнер впервые поднялся на подиум Формулы-1 как руководитель команды.

Марк Веббер (2 место), Кристиан Хорнер (глава команды Ред Булл) и Себастьян Феттель (1 место) на подиуме Гран-при Китая 2009 Getty Images

Любопытный факт: эту победу настолько никто не ожидал, что у организаторов просто не нашлось записи гимна Австрии, из-за чего в честь команды на подиуме сыграли британский. По этого случая в Ред Булле на все следующие этапы брали специальную флешку, на которой была записана мелодия "Land der Berge, Land am Strome" (название гимна Австрии).

Но если выигрывать отдельные гонки в 2009 году для "быков" неожиданно стало почти привычным делом, то добиться триумфа в чемпионате всё же не удалось. Причиной тому стала невероятная комбинация с элементами блефа, которую провернул Росс Браун, в результате чего частная команда Браун GP завоевала титулы сразу в обоих зачётах. И об этой удивительной истории у нас есть отдельная статья.

Судья в конфликте напарников

Второй год подряд в Формуле-1 происходили глобальные перемены. Самым важным нововведением стал запрет на дозаправки болидов по ходу гонки, вступивший в силу в 2010 году – решение, которое до сих пор вызывает споры среди болельщиков и фанатскую ностальгию по "былым временам".

Командам пришлось снова создавать машины с нуля, и на этот раз уже никто не мог оспорить очевидное: у Ред Булла получился самый быстрый болид в пелотоне.

Вместе с выходом "быков" в топ-группу, Хорнер постепенно начал становиться звездой Формулы-1 наряду с ведущими пилотами и другими руководителями. Однако нежиться в лучах славы ему не удавалось – несмотря на лучшее шасси, в гоночном коллективе хватало внутренних проблем.

Себастьян Феттель, хотя и являлся "восходящей звездой", однако всё ещё был недостаточно опытен и часто допускал ошибки. А Марк Веббер не хотел мириться с ролью второго номера – у него были свои амбиции, и отсутствие согласия между напарниками стоило начальству немало седых волос.

Так, на Гран-при Турции гонщики Ред Булл уверенно шли к командному дублю, занимая первое и второе места, однако их борьба друг с другом завершилась столкновением. В результате Феттель выбыл из гонки, а Веббер откатился на третью позицию, пропустив вперёд пилотов Макларена. Те, кстати, также устроили зрелищную дуэль за победу – но без контактов.

Столкновение двух пилотов Ред Булл на Гран-при Турции 2010 Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Разумеется, после подобного инцидента руководству команды пришлось провести с пилотами серьёзную воспитательную беседу. Впрочем, когда речь идёт о чемпионских амбициях, редко кто остаётся послушным.

Всё осложнялось тем, что поблизости, словно коршуны, постоянно кружили сразу три опытных чемпиона мира из других команд, использующие любую ошибку "быков" в своих целях: Фернандо Алонсо, Льюис Хамильтон и Дженсон Баттон. Таким образом, в борьбу за титул всерьёз были вовлечены сразу пять гонщиков.

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Попытки разделить пилотов на первого и второго были неизбежны, и на Гран-при Великобритании Ред Булл, по мнению многих, с этим перегнула палку, вызвав настоящий скандал. На тренировке Феттель повредил переднее антикрыло нового образца. После короткого совещания Хорнер и Ньюи приняли решение отдать немцу единственный оставшийся в наличии "актуальный" экземпляр – сняв его с машины Веббера.

Австралиец расценил это как предательство. Уже в первом повороте гонки он атаковал напарника в максимально жёстком стиле. В результате борьбы Себастьян проколол колесо и откатился в конец пелотона. Марк же проложил путь к победе и после пересечения финишной черты ехидно сказал в радиоэфир: "Неплохо, как для пилота номер два". Эта фраза ещё долго цитировалась фанатами, а вся ситуация стала темой номер один в прессе.

Во второй половине сезона Хорнер оказался в весьма неоднозначной ситуации. С одной стороны, Веббер вышел вперёд в чемпионате, и, по идее, команда должна была бы работать на него. С другой – Феттель, можно сказать, был воспитанником системы Ред Булл, и именно с ним руководство связывало будущее "быков".

К тому же немец пользовался всё большей популярностью у болельщиков: его начали активно поддерживать фанаты Михаэля Шумахера, с которым юного соотечественника связывали дружеские отношения.

Пока в Ред Булле и Макларене пилоты то и дело отнимали очки друг у друга, в Феррари все силы были сосредоточены вокруг Фернандо Алонсо. Его напарник Фелипе Масса был жёстко превращён в "оруженосца", что, впрочем, тоже вызвало немало споров и скандалов.

Если в Кубке конструкторов вопрос был практически решён, то в личном зачёте, который традиционно вызывает наибольший интерес у зрителей, всё оставалось крайне запутанным. За гонку до конца сезона лидером чемпионата был Алонсо, и эксперты оценивали его шансы на титул в 60%. Ещё 30% отдавали отстававшему на 8 очков Вебберу, и лишь 9% – Феттелю, находившемуся в 15 очках от испанца.

Таким образом, то, что в Ред Булле позволили пилотам бороться друг с другом до самого конца, привело к невероятно напряжённой ситуации накануне финального этапа – Гран-при Абу-Даби 2010 года.

Восхождение доминирующей силы

После квалификации ситуация усугубилась ещё сильнее. Если Феттель, чьи шансы на титул казались скорее теоретическими, оказался на поуле, то вот Веббер стартовал лишь пятым – что важнее, позади Алонсо.

Тем не менее командный мостик Ред Булла попытался разыграть все доступные карты, включая тактическое взаимодействие с "младшей" командой Торро Россо: пилоту "телят" Хайме Альгерсуари приказали пропустить Марка после его пит-стопа.

Тем не менее Фернандо оставался впереди Марка. А чтобы Себастьян стал чемпионом, испанец должен был финишировать не выше пятого места – что казалось практически невыполнимым условием. Помочь могло лишь чудо. И этим чудом, совершенно неожиданно, стал пилот-середняк Виталий Петров на Рено, который удерживал Алонсо за собой почти половину дистанции, так и не дав тому себя обогнать.

Таким образом, неожиданно титул достался Себастьяну Феттель. Эдриан Ньюи праздновал то, что уже в третьей команде построил чемпионский болид, а Кристиан Хорнер, как руководитель коллектива, отмечал свой первый триумф сразу в двух зачётах.

Хельмут Марко, Себастьян Феттель, Эдриан Ньюи и Кристиан Хорнер после Гран-при Абу-Даби 2010 Getty Images

Интересный факт: после финиша Гран-при Абу-Даби 2010 Кристиан Хорнер пообещал Виталию Петрову годовой запас напитков Red Bull. Однако выполнил это обещание лишь в конце 2021 года – тогда схожая "награда" была назначена Николасу Латифи, а Петров напомнил, что свою порцию он так и не получил.

После такого яркого насыщенного сезона 2010, Формула-1 словно вошла в состояние "перегрева". Тем не менее зрители ждали ещё одного напряжённого и зрелищного чемпионата.

Однако команда Ред Булл ещё прочнее укрепилась на вершине: болид 2011 года стал по-настоящему доминирующей машиной, и в сухих гонках у соперников практически не оставалось шансов. Какая-то борьба возникала лишь в дождевых условиях.

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Что же касается внутреннего противостояния – то с 2011 года таки удалось внедрить деление на первого и второго номеров. Конечно, Марк не хотел соглашаться со своим статусом, однако машины делались с учётом пожеланий лишь Себастьяна, что склонило ситуацию в пользу немца.

Сезон 2012 начался с невероятной лотереи: 7 разных победителей в 7 гонках, двое из которых были представителями команд-середняков. Виной тому была нестабильность шин Пирелли, которые присутствовали в Формуле-1 лишь второй сезон.

Однако во второй половине чемпионата "быки" сумели лучше других найти к ним подход и вновь обрели значительное преимущество над остальными. Переломив ситуацию, Феттель и Ред Булл завоевали третий чемпионский титул подряд.

Шинная политика

Если первое чемпионство Себастьяну Феттелю принёс Виталий Петров, а второе и третье – гений Эдриана Ньюи, то за четвёртый титул немец, прежде всего, обязан Кристиану Хорнеру: в 2013 году ключевую роль сыграли уже политические игры.

В первой половине сезона гонщики четырёх разных команд постоянно сменяли друг друга на вершине подиума. Однако переломным моментом стало Гран-при Великобритании, где у нескольких пилотов по ходу гонки взорвались покрышки.

Именно ссылаясь на этот инцидент, Хорнер начал настаивать на том, что шины небезопасны, и потребовал от Пирелли вернуть покрышки образца 2012 года.

Шины Пирелли перед Гран-при Великобритании 2013 Getty Images

Его требование было удовлетворено. С этого момента Ред Булл снова оказался в своей лиге: Феттель выиграл все гонки после летнего перерыва и завоевал один из самых лёгких титулов в истории Формулы-1.

Затмение

Сезон 2014 принёс в Формулу-1 очередную смену регламента: произошёл переход на турбированные гибридные моторы V6 объёмом 1,6 литра. Именно тогда началась так называемая "гибридная турбоэра", стартовавшая с тотального доминирования команды Мерседес.

В целом у Ред Булла был неплохой болид, однако его слабым местом стал двигатель Рено, которому откровенно не хватало мощности. О борьбе за титул не могло быть и речи. Команде достались лишь три победы в отдельных гонках – в те редкие моменты, когда "Серебряные стрелы" допускали осечки.

Изменения произошли и внутри коллектива. На смену завершившему карьеру Марку Вебберу пришёл Даниэль Риккардо – воспитанник системы Ред Булл, которому действительно предоставили равный статус с Феттелем.

По итогам сезона молодой гонщик оказался в таблице выше четырёхкратного чемпиона мира, что стало одной из причин, почему Себастьян собрал вещи и перешёл в Феррари. Так завершилось многолетнее сотрудничество Феттеля и Хорнера. Обоих ждал ещё долгий путь в Формуле-1 – но уже по отдельности.

Новая звезда автоспорта

К сезону 2015 года команда Ред Булл скатилась до статуса "третьей силы": её гонщики не смогли одержать ни одной победы, ограничившись лишь отдельными подиумами.

Тем временем за рулём Торро Россо дебютировал 17-летний Макс Ферстаппен – на тот момент просто сын бывшего пилота Формулы-1 Йоса Ферстаппена. Хорошие выступления молодого нидерландца ясно давали понять: повышение в основной состав – вопрос времени.

Ключевым моментом этой истории стало Гран-при России, на котором выступавший за Ред Булл Даниил Квят врезался в Себастьяна Феттеля. Следует отметить, что это был далеко не первый конфликт между ними. После схода с дистанции немец подошёл к своему бывшему боссу.

О чём именно говорили Феттель и Хорнер, осталось за кадром, однако уже к следующему этапу – в Испании – Квята перевели обратно в Торро Россо, а Ферстаппена повысили в Ред Булл.

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И заезд на барселонской трассе показал, что Кристиан Хорнер и Хельмут Марко были абсолютно правы: Макс Ферстаппен одержал победу в своей первой же гонке за новую команду.

Макс и Йос Ферстаппены после Гран-при Испании 2016 Getty Images

Впрочем, стоит отметить, что это стало возможным, прежде всего, благодаря столкновению между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом, выступавшими за доминировавший Мерседес. Они сошлись уже на первом круге и подарили шанс соперникам.

Хонда

Несмотря на победу Ферстаппена на Гран-при Испании, в целом дела Ред Булла в 2016 и 2017 годах шли весьма посредственно. Были отдельные подиумы, случались и победы, однако о борьбе за титулы не приходилось говорить. Было совершенно ясно: что-то необходимо менять.

И здесь снова важную роль сыграл Хорнер. Он убедил руководство Red Bull GmbH в том, что основная причина проблем – силовые установки Рено, и лично курировал весь процесс переговоров с Хондой. В результате соглашение было достигнуто: в 2018 году на японские моторы перешла младшая команда, а с 2019 – и основной коллектив.

Причём на первый взгляд со стороны это выглядело полным безумием. До этого несколько сезонов двигатели Хонда использовала команда Макларен, и они заработали себе просто катастрофическую репутацию – из-за хронической нехватки мощности и постоянных отказов. А на Гран-при Японии 2015 года Фернандо Алонсо с отчаянием в голосе прокричал в командное радио: "GP2 engine, GP2!"

Тем не менее это решение оказалось абсолютно верным. Японская компания начала стремительно прогрессировать. И уже в 2019 году её силовые установки стали вполне конкурентоспособными. А на домашнем для Ред Булла Гран-при Австрии Макс Ферстаппен одержал первую победу для моторов Хонда в эпоху гибридных турбоагрегатов.

Макс Ферстаппен и Тойохару Танабе (Технический директор Honda F1) на подиуме Гран-при Испании 2019 Getty Images

А в сезоне 2020 года Макс Ферстаппен стал единственным гонщиком, кто хотя бы пытался навязать борьбу доминировавшим Мерседесам. В укороченном "ковидном" чемпионате нидерландец сумел одержать две победы.

Возможно, этот результат мог бы быть лучше, однако, помимо технического отставания, свою роль сыграли и регулярные просчёты стратегов Ред Булла – слишком ранние пит-стопы нередко лишали Макса даже малейших шансов побороться за вершину подиума.

Противостояние десятилетия

К 2021 году моторы Хонда наконец достигли того уровня, при котором Ред Булл мог соперничать с Мерседесом почти на равных. Так началось сражение Макса Ферстаппена и Льюиса Хамильтона за титул – противостояние, которое стало одним из самых ярких и драматичных в истории Формулы-1.

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Когда борьба идёт между соперниками, настолько близкими по скорости и уровню, решающей может оказаться любая мелочь. Противостояние велось на всех фронтах. И, разумеется, огромную роль в закулисных интригах играли боссы коллективов – Кристиан Хорнер и Тото Вольф.

Тото Вольф и Кристиан Хорнер перед Гран-при Абу-Даби 2021 Getty Images

Между двумя гонщиками, славящимися агрессивным и неуступчивым стилем пилотажа, регулярно возникали спорные ситуации. К тому же в сезоне 2021 у команд появилась возможность напрямую связываться с дирекцией гонки во время заезда – и эти переговоры нередко транслировались в эфир.

Разумеется, в каждой подобной ситуации и Кристиан, и Тото старались всеми силами оправдать своего подопечного и переложить ответственность на соперника. Каждый приводил множество аргументов, стремясь оказать давление на судей. И всё же чувствовалось, что в подобных играх у "Серебряных стрел" было больше опыта.

Скандальный финал

Хотя к финальной гонке сезона оба претендента подошли с равным количеством очков, инициатива явно была на стороне гонщика Мерседеса. Во второй половине "Серебряные стрелы" провели технические обновления – среди прочего, внедрили "приседающую" подвеску и так называемый "ракетный двигатель". Последний был значительно мощнее стандартного, но и рассчитан всего на три этапа вместо обычных семи-восьми.

Болид Хамильтона был ощутимо быстрее, и он просто уезжал вперёд от Ферстаппена. Вновь возникла ситуация, в которой подопечному Хорнера могло помочь только чудо. И этим чудом неожиданно стал гонщик-аутсайдер Николас Латифи, разбивший свой болид за пять кругов до финиша и тем самым спровоцировавший выход машины безопасности.

Пока Бернд Майландер (водитель сейфти-кара) вёл пелотон, боссы команд вновь принялись активно давить на гоночную дирекцию. В конечном счёте Кристиану удалось убедить Майкла Масси возобновить гонку – пусть и всего на один круг. Этого оказалось достаточно: Макс опередил Льюиса и стал чемпионом мира.

Макс Ферстаппен обгоняет Льюиса Хамильтона на последнем круге сезона 2021 Getty Images

Формула-1 получила один из самых драматичных и обсуждаемых моментов в своей истории. Даже спустя четыре года последний круг Гран-при Абу-Даби продолжает собирать миллионы просмотров на YouTube и в соцсетях.

На этом всё, разумеется, не закончилось. Во-первых, команда Мерседес подала несколько протестов, однако все они были отклонены. Во-вторых, последовал огромный резонанс в СМИ, и официальным лицам Ред Булла, включая Хорнера, пришлось регулярно отвечать на критику.

Впрочем, "королева автоспорта" знала немало случаев, когда титул доставался в спорной ситуации. И лучшее, что мог сделать новоиспечённый чемпион – это доказать свою силу снова, завоевав следующий трофей уже без каких-либо сомнений.

Новый доминатор

Собственно, так и произошло. В сезоне 2022 Ред Булл и Феррари представили болиды, примерно равные по скорости. Причём в начале чемпионата "быки" столкнулись с проблемами надёжности. Однако у Шарля Леклера не хватало ни опыта борьбы за титул, ни необходимой психологической устойчивости. Уже с четвёртого этапа Макс Ферстаппен перехватил инициативу и не оставил своему сопернику ни единого шанса.

А в 2023 году в стане Ред Булла произошёл симбиоз лучшего болида и, по мнению большинства экспертов, сильнейшего гонщика. В итоге "быки" выиграли 21 гонку из 22 – результат, не имеющий аналогов в истории. Ферстаппен же оформил рекордную серию из десяти побед подряд и на Гран-при Италии превзошёл достижение легендарного Альберто Аскари, державшееся более 70 лет.

Для всей команды Ред Булл это был настоящий пик славы. Макс Ферстаппен, Эдриан Ньюи и Кристиан Хорнер в очередной раз вписали свои имена в историю автоспорта.

Эдриан Ньюи, Кристиан Хорнер, Хельмут Марко и Макс Ферстаппен в 2023 году Getty Images

Закат

Но любые сказки имеют кое-что общее – они рано или поздно заканчиваются. Сезон 2024 начался с продолжения доминирования Ред Булла. Однако после пяти этапов, словно гром среди ясного неба, прогремело заявление о том, что команду покидает Эдриан Ньюи.

По опыту прошлых лет казалось, что чемпионат удастся доехать до конца относительно спокойно. Однако проблемы начались куда раньше, чем ожидалось. Уже к Гран-при Испании инициативу перехватил Макларен – их болид после серии обновлений стал быстрее.

Но вместо ожидаемого сплочения, в стане "быков" разгорелись внутренние конфликты. Кристиан Хорнер и Хельмут Марко начали обвинять друг друга во всех неудачах.

Впрочем, напряжение между ними нарастало ещё с 2022 года, после смерти Дитриха Матешица – создателя Red Bull GmbH, для которого доктор Марко был "правой рукой". С приходом новых владельцев власть Хорнера начала значительно усиливаться.

Хельмут Марко и Кристиан Хорнер в 2024 году Getty Images

На фоне этой корпоративной борьбы создавалось впечатление, что о гонках они и вовсе забыли. По сути, Макс Ферстаппен остался один в своей битве за титул, которая всё ещё продолжалась. И гонщику пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать чемпионство.

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Параллельно с этим активизировался Тото Вольф. После объявления о переходе Льюиса Хамильтона в Феррари в 2025 году, глава Мерседеса начал искать нового первого пилота.

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В новостях то и дело появлялись заголовки о возможных переговорах между Максом и "Серебряными стрелами". Однако в разгар борьбы за чемпионство нидерландец не решился на разрыв контракта с Ред Буллом. А Кристиан Хорнер однажды иронично заявил: "Если Вольф так хочет Ферстаппена – пусть забирает Йоса".

К слову, Ферстаппен-старший, который часто приезжал на гонки поддерживать сына, также не раз попадал под горячую руку Хорнера. Кристиан не скрывал, что ему гораздо спокойнее работать, когда Йос остаётся дома.

Ко всему прочему, в начале 2024 года репутацию Хорнера сильно подмочил скандал: одна из сотрудниц обвинила его в том, что он прислал ей фотографию непристойного характера. Хотя до громких судебных разбирательств дело не дошло, тема до сих пор всплывает в шутках фанатов и в комментариях под постами команды.

С началом текущего сезона падение Ред Булла продолжилось. Хотя Макс Ферстаппен смог выиграть две гонки, однако темпа у болида явно не хватает, чтобы стабильно конкурировать с Маклареном.

Даже несмотря на ошибки соперников, нидерландец отстаёт на 69 очков. И внутри коллектива многие признают, что о борьбе за титул речь больше не идёт. Именно в такой ситуации и было принято решение об увольнении Кристиана Хорнера.

Наследие

В последние годы создавалось впечатление, что наш герой стал звездой, потерявшей чувство меры, и его отстранение от обязанностей казалось вопросом времени.

Однако всё же не стоит забывать, что за свою карьеру он вывел команду-середняка на топ-уровень. Под руководством Хорнера сразу два пилота завоевали по четыре чемпионских титула, сравнявшись с легендарным "Профессором" Аленом Простом.

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Конечно, можно приписать успехи Феттеля инженерному гению Эдриана Ньюи, а победы Ферстаппена – пилотажному таланту нидерландца. Но важно понимать, что заслуга руководителя тоже велика. В первую очередь Кристиан Хорнер сумел собрать в одном коллективе всех необходимых людей, чтобы конвейер чемпионских титулов заработал.