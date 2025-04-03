Бей своих, чтобы чужие боялись: самые известные противостояния напарников

Первые две гонки сезона-2025 прошли в условиях преимущества команды Макларен. Гонщики других коллективов хотя и пытались вмешаться в борьбу, но пока большая часть экспертов ожидают, что основными претендентами на титул будут два напарника – Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Сражение двух партнёров по команде за звание чемпиона мира – вещь далеко не новая для Формулы-1. В некоторых случаях, шоу получалось еще более яркое, нежели обычная борьба за главный трофей, а скандалы – еще более громкими.

"Чемпион" рассказывает о самых интересных противостояниях напарников в Формуле-1.

Хамильтон и Росберг, часть 1

Кардинальная смена регламента в 2014 году привела к тому, что команда Мерседес оказалась вне конкуренции. В большей части гонок "серебряные стрелы" отрывались от соперников на недосягаемую дистанцию. И два напарника стали главными соперниками.

Уже имевший за плечами один титул, Льюис Хамильтон выглядел увереннее, чем Нико Росберг. И ряд эпизодов подтверждал это.

Несмотря на везение с машиной безопасности, немец, имея более мягкие шины, не смог пройти британца в Бахрейне. А в Италии и США Нико лидировал и отдал напарнику победу из-за невынужденных ошибок.

Борьба двух пилотов Мерседеса на Гран-при Бахрейна 2014 Формула-1 в социальной сети X

Сражение за титул могло бы закончиться еще в середине сезона, но Хамильтон гораздо чаще сталкивался с техническими проблемами. К тому же в Бельгии, после столкновения двух претендентов, немец продолжил гонку, в то время, как британец сошел.

Совокупность всех факторов позволила Росбергу оставаться в борьбе вплоть до последней гонки. Но на последнем этапе в Абу-Даби, где шансы Нико носили, скорее, математический характер, уже у него сломалась система ERS, что окончательно закрепило титул за Льюисом.

Сезон 2015 прошел при довольно уверенном доминировании Хамильтона. Льюис оформил титул за три этапа до конца сезона. Росберг же напоминал о себе лишь в отдельных гонках, но в рамках чемпионата он не составлял особой угрозы напарнику.

Интересный факт: после всех гонок 2015 года на подиуме звучал гимн Германии, потому как побеждали либо пилоты команды Мерседес, либо немецкий гонщик – Себастьян Феттель.

Хамильтон и Росберг, часть 2

Многие люди до сих пор спорят, что же происходило с доминатором в сезоне 2016. Казалось, что после третьего титула Льюис уверовал в собственную непобедимость, а потому совершил ряд невынужденных ошибок, особенно на стартах гонок.

Сезон начался с того, что Росберг выиграл четыре гонки подряд. Разрыв между напарниками в таблице достиг целых 43 очков. И в тот момент до Хамильтона начало доходить, что с такими темпами он может и проиграть титул.

Уже в Испании Льюис решил во что бы то ни стало переломить ситуацию. Жаркая борьба между напарниками началась с первых метров дистанции и закончилась тем, что они столкнулись, проехав лишь несколько поворотов. Сход двух Мерседесов с дистанции открыл путь к победе для молодого Макса Ферстаппена.

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Такие моменты всегда становятся головной болью для руководителей команды. Тото Вольф провёл долгую разъяснительную беседу, а на следующем Гран-при Монако применил жесткую командную тактику, чтобы избежать новых прецедентов.

Однако хватило этого ненадолго, и уже в Австрии на последнем круге произошла новая авария, в результате аварии Льюис выиграл гонку, а Нико "дохромал" четвёртым.

В целом середина сезона выглядела так, словно Хамильтон собрался и не намерен делать больше подарков напарнику. Шесть побед в семи гонках привели к тому, что уже британец лидировал в личном зачёте с отрывом в 19 очков.

Но дальше снова ситуация склонилась в пользу немца. В Бельгии Льюис стартовал с хвоста из-за замены элементов силовой установки, в Италии и Японии он снова "проспал" старт, а ключевым моментом сезона стал сгоревший мотор в Малайзии.

Льюис Хамильтон сходит с дистанции на Гран-при Малайзии 2016 из-за сгоревшего мотора Формула-1 в социальной сети X

За четыре этапа до конца Росберг опережал Хамильтона на 33 очка. И это породило самый осуждаемый финал сезона, показавший важнейшую проблему любых очковых систем, которые дают зачётные пункты за второе место: целых 4 гонки Нико просто ехал позади своего соперника за титул, не предпринимая никаких попыток побороться за первое место в гонках.

Несмотря на четыре победы британца, после Гран-при Абу-Даби немец остался наверху таблицы и стал чемпионом. Дальше, чтобы избежать реванша, Росберг просто завершил карьеру, что еще больше подтвердило, что титул был получен, по большей части, за счёт везения.

Чтобы подобного напряжения больше не происходило, на сезон 2017 вторым номером в Мерседес взяли более "послушного" Вальтери Боттаса.

Хамильтон и Алонсо

Эта история является самой поучительной в данном списке. Во время подготовки к сезону, Макларены украли чертежи Феррари и, фактически, два коллектива имели идентичные болиды. При этом в турнирной таблице именно пилоты британской команды большую часть сезона были на 1-2 местах.

При чем, в лидеры личного зачёта вырвался дебютант Льюис Хамильтон. Конечно, это не понравилось двукратному и на тот момент действующему чемпиону Фернандо Алонсо. Испанец прилагал все возможные усилия, чтобы догнать напарника.

Началась борьба двух напарников. Причем, проходила она как на трассе, так и за ее пределами. Льюис и Фернандо постоянно отнимали друг у друга очки.

Льюис Хамильтон и Фернандо Алонсо в 2007 году Getty Images

Обостряло ситуацию то, что Рон Деннис был на стороне юного воспитанника команды. Однако Алонсо тоже находил, чем отвечать, и самым скандальным был момент, когда в Венгрии он помешал напарнику поехать на быстрый круг в квалификации.

Но, как было сказано выше, эта история оказалась еще и поучительной. Дело в том, что в самый последний момент из тени вышел Кими Райкконен и вырвал титул из рук двух Макларенов, опередив каждого из них на одно очко.

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Хилл-младший и Вильнёв-младший

Даже несмотря на то, что в 1996 году за рулём Вильямса оказались дебютант Жак Вильнёв и никогда не хватавший "звёзд с неба" Деймон Хилл, уже с первого этапа было понятно, что это сезон подопечных "Железного Фрэнка".

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Ньюи построил очередную доминирующую машину. В то же время, Михаэль Шумахер только перешел в Феррари и темп болида Скудерии оставлял желать лучшего.

Хотя Жак и проводил свой первый сезон в Формуле-1, он за плечами имел титул в Индикаре, который на тот момент считался серией едва ли не равного уровня. И такие достижения не сулили лёгкой жизни Деймону.

Тем не менее, начался сезон доминированием Хилла. Из первых 9 гонок он выиграл 6, в то время как Вильнёв за тот период отметился лишь одной дебютной победой на немецком Гран-при Европы.

Однако дальше у британца началась чёрная полоса. Были как технические проблемы, так и множественные ошибки пилота. И отрыв начал стремительно сокращаться.

К тому же, руководство команды начало явно занимать сторону канадца. К моменту последней гонки Жак даже сохранял минимальные математические шансы. Однако Дэймон, которому достаточно было набрать хотя бы одно очко, выиграл последний заезд и стал чемпионом.

Тем не менее, еще до окончания сезона Хилл знал, что он повторит судьбу Мэнселла и Проста, которые были уволены из Вильямса после завоевания титула. На дальнейшие сезоны "Железный Фрэнк" сделал ставку на Вильнёва.

Прост и Сенна

Когда речь заходит о борьбе напарников, больше всего их любят сравнивать именно с противостоянием Алена Проста и Айртона Сенны в 1988-1989 годах на доминирующих болидах Макларен.

Для современного зрителя эти имена окутаны неким мистическим ореолом. Однако изучение фактов может развеять всю магию.

Со времён сражения с Лаудой, о чем речь пойдёт ниже, Прост очень хорошо научился работать с машиной. Сенна решил пойти по другому пути – он просто копировал настройки напарника, что позволяло ему сконцентрировать усилия на других вещах.

И уже тогда начал проявляться фаворитизм команды, которая позволяла бразильцу совершать подобные действия.

Но "кражей" настроек все не закончилось. После жаркого сезона произошла наиболее странная ситуация за всю историю Формулы-1: Ален набрал на 15 очков больше, однако всё равно чемпионом признали Айртона. Случилось это из-за того, что далеко не все результаты были учтены в итоговую таблицу.

В сезоне 1989 ситуация накалилась еще больше. Фаворитизм команды достиг предельного уровня – почти весь персонал команды работал на Сенну, в то время как с Простом было лишь минимальное количество механиков.

Помимо всего прочего, любой скандал раздувался и прессой. Чем-то хорошим это закончиться точно не могло и на Гран-при Японии между двумя напарниками случилось знаменитое столкновение, которое принесло французу третий титул.

Столкновение Проста и Сенны на Гран-при Японии 1989 Getty Images

А подробнее про историю противостояния двух легендарных чемпионов вы можете прочитать в моей недавней статье про "Профессора" Алена Проста

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Лауда и Прост

Сезон 1984 года был по-своему уникальным. В борьбе за титул сошлись два гонщика, которые прославились умением работать с машиной. Можно было бы сказать, что опыт давал преимущество ветерану Ники Лауде, однако Ален Прост на тот момент был лучше знаком с турбомоторами. И этот факт склонял шансы в сторону француза. Да и чистая скорость у молодого гонщика была явно выше.

Однако, австриец не был бы собой, если бы сдался в подобной ситуации. То, как Ники понимал Формулу-1, было на совершенно другом уровне. Учитывая то, квалификация и гонка требовали совершенно разных режимов работы двигателя, Лауда попросту приносил в жертву первое и бросал все силы на подготовку к основному заезду.

Конечно, такой подход приносил результат далеко не всегда. Вносила свои коррективы и надёжность, которая была далека от идеальной.

Фактически, лишь на Гран-при Германии претенденты на титул сразились в очном противостоянии. В остальных же случаях, оказывали влияние множество дополнительных факторов.

По итогу всех этих качелей, Ники Лауда таки стал чемпионом, с рекордно маленьким отрывом – в 0.5 очка. В целом, француз и австриец очень мирно прошли борьбу внутри команды.

Ники Лауда и Ален Прост на последнем подиуме сезона 1984 Getty Images

Пирони и Вильнёв-старший

Хотя это противостояние Жиля Вильнёва и Дидье Пирони и было максимально коротким, оно является самым трагическим в этом списке.

Оба пилота Феррари начали чемпионат 1982 с ряда проблем. Однако на четвёртом этапе сезона в Имоле, после того как ряд команд снялись со старта по политическим причинам, а оба болида Рено сошли с дистанции, у гонщиков Скудерии был открыт путь к командному дублю.

Внутри итальянской команды была договорённость, чтобы пилоты сохраняли свои позиции на последнем отрезке гонки. Вильнёв ехал себе спокойно, ожидая, что напарник сдержит слово.

Однако на последнем круге Пирони пошел в стремительную атаку и обогнал напарника, который попросту этого не ожидал. Времени на контратаку не оставалось. Дидье выиграл гонку.

Тремя годами ранее Жиль сдержал слово данное Джоди Шектеру, о чем еще пойдёт речь ниже. Теперь канадец был подло обманут другим гонщиком. Это привело его в настоящую ярость. Формула-1 еще никогда не видела столь сильной ссоры между напарниками.

На следующем этапе, который проходил в Бельгии, Вильнёв стремился во что бы то ни стало опередить Пирони в квалификации. К несчастью, на его пути оказался медленно ехавший Йохен Масс. Произошла авария, которая забрала жизнь канадца.

Оставшись без главного соперника, Дидье начал уверенно набирать очки в следующих гонках, и захватил лидерство в чемпионате. Однако его мечтам тоже сбыться было не суждено: в квалификации к Гран-при Германии он налетел на Алена Проста.

В итоге, Пирони получил тяжелые травмы ног, которые были несовместимы с продолжением карьеры. А титул достался гонщику Вильямса Кеке Росбергу, который за весь сезон лишь раз побывал на верхней ступени подиума.

Шектер и Вильнёв-старший

Несмотря на то, что Джоди Шектер и Жиль Вильнёв были одного возраста и между их днями рождения было всего 9 дней, в команде Феррари 1979 года было некое деление на "ветерана" и "новичка". И в целом, ситуация способствовала тому, что гонщики были хорошими друзьями.

Жиль проводил свой второй полный сезон. Он был полон максимализма и его целью была борьба за победы в каждой отдельной гонке.

В то же время, Джоди уже имел большой опыт выступлений в Формуле-1 и был нацелен на то, чтобы регулярно набирать очки, а что еще важнее – закончить карьеру живым.

После того как к третьему этапу сезона Скудерия привезла новые болиды, Вильнёв дважды возглавил командный дубль. Однако дальше свою роль начала играть стабильность Шектера. Выиграв гонки в Бельгии и Монако, южноафриканец вышел в лидеры чемпионата и начал постепенно отрываться от канадца.

Ключевым моментом этой истории стало Гран-при Италии. Чтобы сохранить шансы на титул, Жилю было необходимо только побеждать. В то же время, как первое место Джоди означало досрочное чемпионство за две гонки до конца.

После того как очередной "чайник" от Рено закипел, два пилота Феррари полностью господствовали на трассе. На последнем отрезке гонки Вильнёв догнал Шектера. Однако между пилотами была договорённость не бороться в подобной ситуации.

Джоди Шектер (впереди) и Жиль Вильнёв на Гран-при Италии 1979 Формула-1 в социальной сети X

Канадец вполне мог бы обогнать напарника. Несколько раз две Феррари сравнивались. Однако каждый раз в решающий момент Жиль отпускал педаль газа. Пилот, который всегда был готов идти на любой риск ради победы, решил остаться честным.

Джоди Шектер стал чемпионом мира. По злой иронии, это оказался последний титул для Скудерии при жизни Энцо Феррари.