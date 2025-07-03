Себастьян Феттель: самозванец или великий чемпион?

Сегодня исполняется 38 лет Себастьяну Феттелю – одному из самых неоднозначных чемпионов в истории Формулы-1, получившему от зрителей прозвище "палец" за фирменный жест после побед.

Кто-то считает его прирождённым гением, которого ещё в юности "благословил" сам Шумахер. Другие же называют "Сэба" просто везунчиком, чьи титулы стали возможны исключительно благодаря доминирующим болидам Эдриана Ньюи. Но за этими спорами часто теряется захватывающая история мальчика, влюбившегося в гонки с трёхлетнего возраста.

Ранние годы

3 июля 1987 года в немецком городе Хеппенхайм в семье Норберта и Хайке Феттель родился третий ребёнок и первый сын – Себастьян. В возрасте всего трёх лет он увлёкся гонками и начал делать первые шаги в картинге, а уже в восемь активно участвовал в соревнованиях.

В 1998 году юного Феттеля приняли в юниорскую программу Red Bull. А в 1999-м произошло ещё одно важное событие – Себастьян лично познакомился со своим кумиром, Михаэлем Шумахером: на финале Кубка Северного Рейна – Вестфалии по картингу "Красный Барон" вручил трофей юному "Сэбу".

Юный Себастьян Феттель и Михаэль Шумахер Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

После ряда успехов на "маленьких машинках" в 2003 году Феттель перешёл во "взрослые" гонки на болидах с открытыми колёсами – в Формулу BMW. В первом сезоне он занял второе место в итоговой таблице, а в 2004 году уверенно взял титул, одержав 18 побед в 20 заездах.

Следующим этапом стала европейская Формула-3, где Себастьян выступал в 2005-2006 годах. Первый сезон прошёл довольно сдержанно, но во втором он всерьёз претендовал на чемпионство, хотя в итоге уступил в борьбе за титул.

В 2007 году Феттель начал сезон в Формуле Renault 3.5, однако уже в середине года состоялось долгожданное событие – ему предложили выйти на старт Гран-при Формулы-1.

BMW Sauber

Следует отметить, что до этого Себастьян уже садился за руль болида "королевских гонок", однако лишь в статусе тест-пилота на пятничных тренировках. И на Гран-при Турции 2006 года он установил забавный антирекорд (или просто рекорд): юный немец получил свой первый штраф всего через 6 секунд после того, как впервые покинул боксы – за превышение скорости на пит-лейне.

Полноценный дебют состоялся на Гран-при США 2007 года. Этапом ранее в Канаде серьёзную аварию пережил Роберт Кубица. Хотя травмы оказались незначительными, врачи не допустили его к следующей гонке.

Это стал шансом всей жизни для резервного гонщика Себастьяна Феттеля. В отличие от многих новичков, он сел за конкурентоспособную машину – БВМ-Заубер тогда уступал только Макларену и Феррари.

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Чуда не ждали, и в гонке его опередили несколько более медленных машин, но Себ всё же взял очко за восьмое место (по системе 10-8-6-5-4-3-2-1). Тогда многие ещё верили в примету: очки в дебюте – к чемпионству.

В BMW Sauber ещё до гонки заявили: Феттель – лишь замена, и Кубица вернётся на следующем этапе. Но главное уже произошло – Себастьяна заметили. И всего через три этапа, в Венгрии, он получил постоянное место в Toro Rosso.

Toro Rosso

В сухих условиях как скорость, так и надёжность болида младших "быков" оставляли желать лучшего. В трёх гонках Себастьян финишировал в хвосте пелотона, далеко за пределами очковой зоны, а ещё дважды и вовсе сошёл. Тем не менее, настоящим прорывом стало дождевое Гран-при Китая, где Феттель финишировал четвёртым, уступив только пилотам Феррари и Макларен.

В сезоне 2008 у Себастьяна появилась своя "фишка" – он начал давать своим болидам женские имена. Конкретно машина Toro Rosso STR3 получила имя Джулия. Но как бы поэтично это ни звучало, в сухих условиях техника продолжала быть ненадёжной и медленной: в первых пяти гонках сезона было четыре схода и лишь один финиш – на 17-м месте.

Но всё менялось на мокрой трассе. В дождевых условиях "младший Red Bull" окрылял – избыточная прижимная сила, мешавшая на сухом асфальте, начинала приносить пользу. Болид позволял бороться даже с представителями топ-команд. Именно в таких условиях, на мокрых улочках Монако, Феттель впервые в сезоне заработал очки.

Пожалуй, ключевым моментом карьеры нашего героя стало Гран-при Италии, на котором он сенсационно взял поул. Конечно, в дождевые квалификации часто превращаются в лотерею и приносят неожиданные результаты. Но в основной гонке, которая также проходила на влажной трассе, Себастьян Феттель смог удержать лидерство и одержал свою первую победу в Формуле-1, что мгновенно принесло ему статус "восходящей звезды".

Себастьян Феттель побеждает на Гран-при Италии 2008 Getty Images

Интересный факт: Себастьян Феттель – единственный гонщик, одержавший победу в гонке на болиде с клиентским (который Скудерия поставила другой команде) мотором Феррари.

Ещё один эпизод, вошедший в историю Формулы-1, произошёл на Гран-при Бразилии 2008 года, где на последних кругах начался тропический ливень. За два круга до финиша Феттель неожиданно для всех обошёл Льюиса Хэмилтона. На первый взгляд – обычный обгон, однако этим манёвром немец едва не лишил британца чемпионского титула. А подробнее о том драматичном финале сезона я рассказывал в статье про Фелипе Массу.

Red Bull

Успехи в дождевых гонках, а особенно победа в Монце, сделали своё дело – уже в сезоне 2009 Себастьян начинал в составе основной команды "быков", где заменил ушедшего на пенсию Дэвида Култхарда.

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Новый чемпионат также принёс значительные изменения в техническом регламенте – а такие перемены, как известно, особенно вдохновляли главного конструктора команды, Эдриана Ньюи.

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И действительно, Ред Булл, который ещё недавно был незаметным середняком, в 2009 году громко ворвался в топ-группу. Машина RB5, которую Себ назвал Кейт, оказалась невероятно конкурентоспособной.

Вполне возможно, Феттель мог бы начать своё доминирование уже тогда. Но сезон 2009 поднёс зрителям ещё один сюрприз – сенсационную команду Brawn GP с её "двойным диффузором". Для многих фанатов Формулы-1 конца 90-х это стало настоящим дежавю: в закулисье вновь схлестнулись два легендарных инженера – Ньюи и Браун.

Но Формула-1 – это не только техника, многое зависит и от самих пилотов. И здесь у Себастьяна сказывался недостаток опыта. Например, в Турции он взял поул, но уже на первом круге упустил лидерство. Были и другие ошибки. В итоге, несмотря на эффектную погоню во второй половине сезона, Феттель уступил титул Дженсону Баттону, проиграв ему 11 очков.

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Хаотичный сезон

Сезон 2010 года ознаменовался ещё большими изменениями. Главным из них был полный запрет дозаправок, что потребовало создания болидов с огромными топливными баками. Болельщики тут же подшутили про "24 бензовоза на старте".

Учитывая, что Росс Браун продал свою команду автоконцерну Мерседес, и проект "Серебряных стрел" находился в сыром состоянии, на этот раз никто не смог помешать Эдриану Ньюи построить самый быстрый болид сезона.

Тем не менее чемпионат 2010 года стал одним из самых хаотичных в истории Формулы-1. Сразу пять пилотов претендовали на титул, и четверо из них сохраняли шансы до финальной гонки.

За рулём Макларен выступали два чемпиона мира – Дженсон Баттон и Льюис Хамильтон, каждый из которых уже знал, как выигрывать титулы. Феррари же полностью сосредоточила все усилия вокруг Фернандо Алонсо.

А вот в Ред Булл, несмотря на наличие быстрейшего болида, хватало внутренних проблем. Между гонщиками не было чёткого распределения ролей – оба сражались за титул и регулярно отбирали очки друг у друга.

Команда же явно склонялась в пользу Феттеля. Наиболее показательной стала ситуация на Гран-при Великобритании: когда Себастьян повредил новое антикрыло во время практики, ему отдали аналогичный элемент, сняв его с машины Марка Вэббера.

На старте между напарниками произошла жесткая борьба, после которой немец откатился в конец пелетона из-за прокола колеса, а австралиец выиграл гонку и сказал: "Неплохо, как для пилота номер два."

Нельзя не отметить и то, что неопытность Сэба продолжала сказываться. Он регулярно допускал ошибки и дважды таранил соперников во время борьбы, за что получил от прессы прозвище "Crash Kid".

Подобное поведение могло бы быть допустимым в борьбе двух пилотов, но не в ситуации, когда на титул претендуют сразу пятеро. В Бельгии он врезался в Баттона, а в Турции произошло резонансное столкновение между двумя пилотами Ред Булл.

Столкновение Себастьяна Феттеля и Марка Вэббера на Гран-при Турции 2010 Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Чемпионское везение

Перед финальной гонкой сезона Феттель шёл третьим в чемпионате, уступая Алонсо 15 очков. Букмекеры оценивали его шансы на титул всего в 9%. Чтобы стать чемпионом, Себастьяну нужно было победить и надеяться, что Алонсо не поднимется выше пятого места. Первое было вполне реально, второе – маловероятно.

Но 14 ноября 2010 года удача оказалась на стороне Феттеля. Он уверенно выиграл гонку, но судьба титула решалась позади него.

Главное внимание камер было приковано к Алонсо. На 16-м круге он заехал в боксы и выехал позади Виталия Петрова, который провёл пит-стоп во время машины безопасности. В эпоху Bridgestone шины позволяли проехать всю дистанцию, так что между ними шла реальная борьба за позицию.

Колесо Bridgestone на болиде Виталия Петрова Getty Images

Хотя болид Феррари был явно быстрее, чем Рено, Петров, ещё не имея контракта на следующий сезон, яростно оборонялся. Алонсо так и не смог его обойти – и это стоило ему титула. Неожиданно гонщик "второго эшелона" сыграл ключевую роль в чемпионской развязке.

Под конец трансляция вернулась к Феттелю: он спокойно финишировал первым и ждал развязки. Через 31 секунду он услышал в командном радио заветное: "Du bist Weltmeister" – ты чемпион мира. Так Себастьян стал самым молодым обладателем титула в истории Формулы-1.

Себастьян Феттель – чемпион мира 2010 года Getty Images

Интересный факт: Себастьян ни разу не лидировал в чемпионате по ходу сезона – до самого финала.

БэбиШуми

Ещё когда Себастьяна Феттеля называли "восходящей звездой", его уже сравнивали с Михаэлем Шумахером. А после первого титула эти разговоры усилились. Некоторые даже называли его "БэбиШуми" или "КляйнШуми" (от немецкого klein – маленький).

Следует отметить, что фанаты "Красного Барона" разделились две группы. Одни охотно приняли Себа как "ученика" – тем более, гонщики действительно дружили. Но самые преданные поклонники Шумахера воспринимали Феттеля как самозванца, пользующегося чужой славой.

Если говорить о фактах, между двумя немцами немало общего: оба пришли в Формулу-1 посреди сезона как замена, затем сменили команду. Каждый одержал первую победу в полном сезоне и выиграл титул в третьем.

Но есть и важное различие. У Шумахера больше побед, чем поулов – это говорит о его умении бороться в гонке. У Феттеля же наоборот: больше стартов с поула, чем побед, что указывает на преимущество в скорости болида.

Непобедимая Кайли

Если первый титул достался нашему герою в тяжёлой борьбе, то второй стал для него лёгкой прогулкой. Машина RB7, которой Сэб дал имя "Соблазнительная Кайли", стала настоящим шедевром "пера" Эдриана Ньюи.

В 19 этапах 18 раз поул-позицию занимали пилоты Ред Булл. Такого доминирования Формула-1 не видела со времён Проста и Сенны в 1988 году.

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Что касается гонок – 11 побед одержал Феттель, ещё одну – Веббер. Хотя другим пилотам и удавалось выигрывать отдельные этапы, о борьбе за титул речи не шло: чемпионство было оформлено уже на Гран-при Японии – за четыре гонки до конца сезона.

Тем не менее, даже став чемпионом, Себастьян всё ещё выглядел неопытным и временами допускал ошибки. Самым запоминающимся моментом сезона стал Гран-при Канады, где Феттель на последнем круге подарил победу Дженсону Баттону.

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Хаос, часть 2

Ещё одним хаотичным годом стал 2012. Это был второй сезон шин Pirelli. Даже сейчас качество итальянских покрышек оставляет желать лучшего, а в 2011-2012 их износ был просто катастрофическим.

Колесо Pirelli на болиде Себастьяна Феттеля Getty Images

Командам пришлось адаптироваться, и старт сезона превратился в лотерею: в первых семи гонках было семь разных победителей, включая Росберга и Мальдонадо – пилотов коллективов второго эшелона.

Постепенно лидером чемпионата стал Фернандо Алонсо. После Гран-при Италии, за 7 этапов до конца сезона, он опережал ближайшего преследователя на 37 очков, а Феттеля – на 39. Но в тот момент Ред Булл разобрался с шинами лучше других, и RB8, получившая имя Эбби, начала доминировать.

Себастьян выиграл четыре гонки подряд и возглавил чемпионат. В Абу-Даби он стартовал последним из-за дисквалификации в квалификации, но при помощи нескольких выходов машины безопасности на трассу, сумел прорваться на третье место.

В США, на новой трассе в Остине, Феттель мог взять ещё одну победу, но ошибся при обгоне кругового, чем воспользовался Хамилтон и вышел перёд. Тем не менее, главное – Алонсо финишировал позади.

Перед финальной гонкой Себ опережал Фернандо на 13 очков. Казалось, титул у немца в кармане, но уже на первом круге его развернуло, и он откатился в конец пелотона. Однако дождь и ошибки соперников позволили Феттелю финишировать шестым – этого хватило для третьего титула с перевесом в 3 очка.

Шинная политика

Первая половина сезона 2013 года прошла в напряжённой борьбе. Хотя болид Ред Булл и выглядел быстрее, сразу три пилота пытались составить конкуренцию Феттелю – Алонсо, Райкконен и перешедший в Мерседес Хамильтон.

Однако решающим фактором в борьбе за титул стали закулисные процессы. Ключевым моментом сезона стал Гран-при Великобритании. По иронии судьбы именно та гонка, в которой Себастьян сошёл с дистанции, больше всего помогла ему в борьбе за четвёртый титул.

После серии взрывов покрышек на Сильверстоуне (в том числе у самого Сэба), команда Ред Булл начала активно требовать от Pirelli вернуться к шинам прошлогоднего образца, ссылаясь на вопросы безопасности. В конечном итоге это требование было удовлетворено.

Сезон разделился на "до" и "после", потому как это решение кардинально изменило расстановку сил. RB9, по прозвищу "Голодная Хайди", стала вне конкуренции, а Феттель выиграл девять гонок подряд.

Себастьян Феттель "благодарит" свой болид за лёгкий титул Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Двоим тесно в доме

Перед сезоном 2014 произошла очередная кардинальная смена технического регламента, которая серьёзно изменила расстановку сил. В Формуле-1 началась гибридная турбоэра, и её первый сезон прошёл под тотальным доминированием команды Мерседес.

Но это был не единственный сюрприз для нашего героя. Новым напарником Феттеля стал молодой австралиец Даниэль Риккардо. И он сразу дал понять – не намерен быть вторым номером.

Начиная с третьей гонки, Даниэль начал регулярно опережать Себастьяна. По итогам сезона разрыв между напарниками составил 71 очко: 238 у Риккардо против 167 у Феттеля.

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Более того, все три случая, когда Мерседес допускал осечку, именно Дэн оказывался первым в очереди за победой. А Сэб всё сильнее ощущал дискомфорт в команде, где совсем недавно доминировал.

В это же время в Феррари нарастал конфликт между руководством и Алонсо. В итоге испанец решил перейти в Макларен. А Феттель, мечтавший повторить путь Шумахера, принял предложение, от которого в Формуле-1 не отказываются.

Ferrari

Переход Себастьяна в Скудерию оказался весьма громким. Уже на втором этапе в Малайзии он выиграл гонку, воспользовавшись стратегической ошибкой со стороны Мерседеса.

Хотя дальнейший чемпионат прошёл под контролем "Серебряных стрел", Сэб стабильно держался рядом и регулярно финишировал на подиуме. А в Венгрии и Сингапуре, где Мерседес испытывал трудности, он вновь одержал победы.

Себастьян Феттель побеждает на Гран-при Сингапура 2015 Getty Images

Интересный факт: после каждой гонки сезона 2015 на подиуме звучал гимн Германии – либо в честь Мерседес, либо в честь Феттеля.

К тому моменту Себастьян уже не выглядел тем горячим юнцом, каким был во времена Ред Булла. В Феррари он предстал зрелым гонщиком. Особенно уверено уверенно он смотрелся на фоне напарника Кими Райкконена, который всё так же выглядел пилотом, утратившим мотивацию.

А сезон 2016 вновь прошёл под тотальным доминированием Мерседеса. Феррари и Ред Буллу оставалось лишь бороться за второе место в Кубке конструкторов и за третье – в личном зачёте. В итоге наш герой завершил чемпионат четвёртым.

Хамильтон-Феттель, часть 1

Огромное преимущество одной команды стало сказываться на рейтингах трансляций. По слухам, организаторы чемпионата настойчиво попросили Мерседес поделиться с Феррари некоторыми техническими секретами.

Подтвердить или опровергнуть это невозможно, но факт остаётся фактом – в 2017 году две команды сравнялись в скорости, и между Феттелем и Хамильтоном разгорелась жаркая борьба за титул.

Пилоты обменивались победами, но в первой половине сезона было заметно небольшое преимущество на стороне нашего героя. Напряжение росло, и его пиком стал Гран-при Азербайджана, где Себастьян, посчитав, что Льюис специально затормозил перед ним, ударил его в бок колесом.

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На летний перерыв немец ушёл с преимуществом в 14 очков. Однако осенью британец перехватил инициативу. Символичным моментом стало то, что возглавил чемпионат пилот Мерседеса после этапа на родине Феррари – в Италии.

А ключевым моментом сезона стал Гран-при Сингапура. Феттель стоял на поуле, в то время как Хамильтон стартовал лишь пятым. Казалось, что у Сэба все карты на руках, чтобы снова вернуть всё дело в свои руки. Но главным джокером в этой колоде оказался Макс Ферстаппен, который также начинал гонку с первого ряда.

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Нидерландец и ранее в том году доставлял проблем немцу – например, в Великобритании обгон со стороны Макса на старте заставил Себастьяна раньше времени идти на пит-стоп, из-за чего ему не хватило ресурса шин до конца гонки.

В Сингапуре же, на рывке к первому повороту, в жаркой борьбе Ферстаппен столкнулся сразу с обоими пилотами Феррари.

Макс Ферстаппен сталкивается с двумя болидами Феррари на старте Гран-при Сингапура 2017 Getty Images

Двойной сход Скудерии позволил Хамильтону оторваться сразу на 25 очков и фактически решить исходит чемпионата. А уже на Гран-при Мексики вопрос титула был закрыт даже математически.

Хамильтон-Феттель, часть 2

Сезон 2018 напоминал повторение предыдущего – вновь за титул боролись лидировали Себастьян и Льюис. И оба уже были в статусе четырёхкратных чемпионом мира. На этот раз немец начал сезон сразу с двух побед и заявил о серьёзных планах на титул.

Стоит также отметить, что оба гонщика стали чаще ошибаться. Результаты начали походить на качели. И начиная с Китая по Австрию, за семь этапов лишь однажды оба претендента на титул стояли вместе на подиуме – в Монако.

Яркий скандал случился в Великобритании: на старте Райкконен поддел Хамильтона, отправив его в хвост пелотона. Британец позже назвал "интересной" подобную тактику Феррари, а Феттель выиграл и увеличил отрыв до 14 очков.

Переломный момент

Важнейшим моментом для чемпионата и всей дальнейшей карьеры стала домашняя гонка Себастьяна – Гран-при Германии 2018. Начиналось для него всё как нельзя лучше – он по поуле, в то время как Льюис стартовал лишь с 14 позиции и в основной гонке максимум на что он мог рассчитывать – это 4-5 позиция.

Но дальше своё слово сказала погода. Начался мелкий, но коварный дождь. "Сухие" колёса по-прежнему работали лучше промежуточных, но пилоты то и дело допускали ошибки на каплях воды.

А на 51-м круге роковую ошибку совершил и Себастьян. Наш герой вылетел с трассы, врезался в отбойник и сошел с дистанции. По злой иронии, этим действием он ещё и вызвал машину безопасности, которая помогла Льюису победить.

Себастьян Феттель покидает свой разбитый болид на Гран-при Германии 2018 Getty Images

Но что ещё важнее, такое поражение перед родными трибунами просто сломало Сэба психологически. Конечно, совсем медленным он не стал, но количество откровенно нелепых ошибок со стороны немца стало намного больше. Дошло до того, что многие зрители начали откровенно смеяться с частых разворотов Феттеля.

Что же касается чемпионата 2018 – как и годом ранее, во второй половине сезона Хамильтон перехватил инициативу и снова в Мексике оформил досрочный титул. А по окончании сезона между гонщиками произошёл разговор, после которого они стали хорошими друзьями.

Закат

В сезоне 2019 новым напарником Себастьяна стал молодой монегаск Шарль Леклер. Внутри команды началась типичная борьба поколений. Ветеран, конечно, пытался не сдаваться, но продолжающиеся ошибки плавно склоняли баланс в сторону юнца, проводившего всего лишь второй сезон в Формуле-1.

Более того, именно психологическая сломленность Феттеля и породила миф о гениальности Леклера, явно преувеличив талант пилота, который стал звездой за счёт того, что ярко выступил на фоне четырёхкратного чемпиона мира.

Последним ярким моментом в карьере стало Гран-при Сингапура 2019, которое оказалось последней победой в карьере Себастьяна Феттеля. А дальше его ждало только ещё большее падение. В 2020 году Феррари снова теряла конкурентоспособность. А по окончании того сезона Сэба уволили из Скудерии, и чемпионаты 2021-2022 годов он провёл в команде-середняке Aston Martin.

За 2021 год он добыл ещё полтора подиума – второе место в Азербайджане и условно второе место в Венгрии, которого его лишили из-за того, что в болиде после финиша осталось меньше одного литра топлива. Оба раза дорогу в топ-3 открыли проблемы у гонщиков Мерседеса и Ред Булла.

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А после окончания чемпионата 2022 года наш герой завершил карьеру в Формуле-1.

Интересный факт: на одном из мероприятий в 2021 году действующих пилотов Формулы-1 попросили перечислить всех чемпионов мира в обратном порядке. Феттель оказался единственным, кто справился с заданием.

Активист

Дружба с Хамильтоном привела к тому, что Феттель также занялся активистской деятельностью. В частности, Себастьян больше всех выступал в поддержку акций Льюиса, связанных с движением Black Lives Matter.

После нескольких гонок Сэб был замечен на трибунах – немец помогал работникам убирать мусор, оставленный фанатами. Этим он старался донести до зрителей, что поступать так – неправильно: нельзя оставлять после себя пустые бутылки и упаковки.

А в 2022 году, когда началась война в Украине, первым среди пилотов на неё отреагировал именно Феттель. Немец стал одним из организаторов акции "No War", а также несколько гонок провёл в шлеме с синими и жёлтыми полосами.

Себастьян Феттель с украинским флагом на шлеме Getty Images

Заключение

Карьера Себастьяна Феттеля вызывает довольно противоречивые ощущения. Гонщик, который в начале пути стал звездой и на быстром болиде добыл сразу четыре титула. Но затем началось медленное, но верное падение. И закончил он карьеру так, что многие начали забывать, что перед ними – чемпион мира.

Если смотреть на факты, в успехах Сэба большую роль сыграло преимущество его болидов. Это подтверждает слабое соотношение побед к поулам (53/57 = 0,92). Потому вполне логично, что возникают большие сомнения, уместно ли ставить его в один ряд с Простом, Ферстаппеном, а уж тем более – с Шумахером.

Но с другой стороны, даже на быстрейшей машине четырёхкратным чемпионом абы кто не становится. Случайно можно взять один титул – но не четыре. Да и команда, которая вкладывает сотни миллионов долларов в участие в чемпионате, не станет доверять болид первому встречному с гоночной лицензией.

И даже если его первый титул был добыт в спорных обстоятельствах, наш герой остался в гонках и взял ещё три. Так что можно смело утверждать: Себастьян Феттель вполне заслуженно носит звание "Чемпион мира Формулы-1".