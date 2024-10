Кими Райкконен – история самого флегматичного чемпиона

Сегодня Кими Матиас Райкконен отмечает 45 лет. Уже более 17 лет финский экс-пилот Формулы-1 остаётся последним гонщиком, который выиграл титул за рулём Феррари. Но больше всего он запомнился фанатам своей невероятной флегматичностью, за что и получил прозвище "Айсмэн". И по случаю юбилея, предлагаем вспомнить, какой была карьера одного из самых необычных чемпионов мира.

Ранние годы

Родился наш герой 17 октября 1979 года в близи города Эспоо, который является вторым по величине в Финляндии. С десяти лет Кими и его старший брат Рами начали участвовать в гонках на картах. Позже родители купили фургон, и вся семья по выходным ездила на гонки.

После ряда успехов на родине, семья Райкконенов начала ездить на соревнования и в соседние страны и с 1994 по 1997 год, молодой финн регулярно принимал участие в заездах на трассе в Сосновом Бору. Дело это было довольно затратным, родители каждое лето набирали большое количество долгов, а зимой работали не покладая рук, чтобы отдать все займы.

Однако, когда есть стремление достичь цели, решение находится. Кимина мать, Пола Райкконен однажды поехала в гости к сестре, муж которой – Юси Раполо – был довольно известным производителем рыболовных снастей, а также – большим фанатом гонок. Разговор с зятем прошел успешно, после чего он стал первым спонсором молодого гонщика. Юный пилот получил возможность поехать на соревнования в более далёкие страны, а именно – в Италию.

Интересный факт: первой "дорожней" машиной Кими была Лада "семёрка" которую ему отец подарил на восемнадцатилетние.

Путь к Формуле-1

Первый год на римских землях не был успешен ввиду того, что Кими обладал далеко не самой лучшей техникой. Семья уже готовилась капитулировать, однако отец – Матти Райкконен – познакомился с Калли Йоккиненом – талантливым гонщиком, который вынужден был завершить карьеру из-за травмы. Экс-пилот был нанят в качестве менеджера юного пилота.

Связи в автоспорте решают многое. Умение правильно преподнести своего подопечного, позволяло Калли то раздобыть новые детали, то даже, найти спонсоров на гонку-другую. Кими и его менеджер перебрались жить в Нидерланды, а остальные родственники вернулись домой.

После нескольких успехов в различных европейских соревнованиях, талант Кими заметил еще один менеджер – Дэвид Робертсон. Две недели молодой Райкконен пытался изучить контракт, состоящий из 400 страниц, но не осилив эту задачу, обратился за помощью к старшему товарищу – известному финскому раллисту Томми Мякинену, который сказал:

"Чего думать, подписывай".

И вскоре наш герой попал в британскую Формулу-Рено.

Интересный факт: участие в Формуле-Рено, Кими приходилось совмещать со службой в финской армии. Командиры отпускали его на гонки. Пользуясь тем, что военные не особо разбирались в гонках, Райкконен убедил их в том, что гоночный уик-энд длится на два дня дольше, чем на самом деле. Обычно, после окончания этапа, лишние сутки в увольнении он проводил в компании алкоголя.

Дебют в Формуле-1

Успехи Кими в младших сериях заметил Петер Заубер, владелец команды "имени себя", и пригласил молодого финна сначала на тесты, а потом и подписал с ним гоночный контракт "боевого" пилота. Дебют Райкконена состоялся на Гран-при Австралии 2001 года.

Интересный факт: за 30 минут до начала своей первой гонки, Кими спокойно спал в боксах команды.

Несмотря на то что Заубер никогда не был командой высокого уровня, начал карьеру молодой финн с финиша в очковой зоне. Если сейчас это не является чем-то особенным, то во времена, когда зачётные пункты получали лишь шестеро пилотов, это было некой сенсацией.

Дальше, по ходу сезона, Кими еще три раза финишировал в очках – один раз на пятом месте и дважды на четвёртом. Этого хватило, чтобы занять девятое место в личном зачёте, а команда Заубер заняла четвёртое место в кубке конструкторов, что до сих пор является ее лучшим показателем.

Переход в Макларен

На том же самом Гран-при Австралии 2001 произошло еще одно событие, которое позже сыграло важнейшую роль в судьбе Кими: в серьёзную аварию попал двукратный чемпион Мика Хаккинен. Хотя физически гонщик и не пострадал, но именно в тот момент ему пришла в голову мысль, что неплохо бы закончить карьеру живым.

Дальнейший сезон проводил Мика довольно вяло и на Гран-при Монако сообщил о решении уйти из гонок боссу команды Макларен – Рону Деннису. На все уговоры остаться, Хаккинен указал на молодого Райкконена и сказал "если хотите побеждать – берите в финна. Другого финна".

Босс послушался совета и подписал контракт с Кими на сезон 2002 года. Помимо места в гоночном коллективе, Райкконен «унаследовал» от предшественника еще и большое количество фанатов. А первый же этап в новом коллективе закончился подиумом. Следует отметить, что на старте той гонки произошел огромный завал и до финиша добрались только восемь пилотов.

Райкконен празднует с Шумахером первый подиум в карьере Getty Images

Дальнейший сезон складывался нельзя сказать, что удачно. Из 17 гонок, Кими лишь 6 раз добрался до финиша. Однако, если ему таки удавалось преодолеть всю дистанцию – то это были весьма высокие результаты: четыре подиума и два четвёртых места.

А на Гран-при Франции был даже очень серьёзный шанс выиграть гонку. Михаэль Шумахер получил штрафной проезд по пит-лейн за пересечение белой линии, из-за чего оказался позади Райкконена. На последнем отрезки дистанции между ними шла отчаянная борьба первое место.

Молодой финн довольно долго держал оборону, однако за три круга до конца, под натиском титулованного соперника, таки совершил ошибку. "Красный Барон" немедленно воспользовался своей единственной возможностью, уверенно вышел вперед и умчался вперед к своему пятому чемпионскому титулу за рекордные шесть этапов до конца сезона.

Команда Макларен пыталась подавать проест, ссылаясь на опасность этого манёвра ввиду того, что рядом находился болид Тойота сошедшего с дистанции Макниша. После долгих разбирательств, результат гонки остался в силе.

Борьба за титул с Шумахером

2003 год отметился множеством изменений в регламенте, вызванными доминированием Шумахера в 2002 году. Была изменена система начисления очков на самую нелепую из всех когда-либо существовавших – 10-8-6-5-4-3-2-1. Всего на 20% отличался заработок за гонку между победителем гонки и проигравшим ему соперником на второй позиции. Также, появился запрет на использование нескольких двигателей по ходу одного Гран-при, что увеличило количество технических проблем по ходу гонки.

В первой гонке Райкконен финишировал третьим, но что важнее – впереди Шумахера, который вынужден был совершить дополнительный пит-стоп из-за повреждений болида. А на втором этапе в Малайзии, Кими добыл свою первую победу в гонке, уверенно опередив ближайшего преследователя на 39 секунд и впервые в карьере вышел в лидеры чемпионата, в то время как главный соперник приехал лишь шестым.

В дождевой Бразилии, наш герой имел все шансы повторить успех. Более того, он даже оказался на верхней ступеньке подиума, однако позже ему пришлось отдать свой кубок и довольствоваться очками только за второе место. Дело в том, что гонка была досрочно остановлена из-за большого количества обломков на трассе от болидов Марка Веббера и Фернандо Алонсо. Правила гласят, что в случае завершения заезда красным флагом, для получения итогового протокола, необходимо отмотать последние два круга. Авария случилась на 55 круге, а немногим ранее, посреди 54-го, Джанкарло Физикелло, неожиданно для всех, обогнал Кими в борьбе за первое место.

Судьи объявляют победителем финна, по протоколу конца 53 круга, когда тот еще был лидером. Однако команда Джоржан подала протест, ссылаясь на то, что их пилот успел начать 56 круг, а значит зачёт надо проводить по концу 54-го, когда "Физико" уже успел возглавить таблицу. После длительных разборок, итальянцу вернули победу, а перед следующим этапом произошла торжественная передача кубка.

Кими Райкконен передал кубок за победу Джанкарло Физикелле двумя неделями спустя после гонки

Несмотря на потерянные 2 очка, Райкконен уверенно лидировал в чемпионате с 24 зачётными пунктами, в то время как Шумахер, начавший сезон с чёрной полосы, имел всего 9. Но "Красный Барон" не был бы собой, если бы оставил ситуацию как есть. И в следующих пяти гонках, немец четырежды одержал победу и после Гран-при Канады догнал своего юного соперника.

Однако начиная с Гран-при Европы произошел следующий переломный момент – на первый план вышли пилоты Вильямса, которые начали стремительно догонять двух претендентов на титул. Что же касается Шумахера и Райкконена – они с переменным успехом набирали очки, а их разрыв в чемпионате был более или менее стабильным и не превышал 10 очков.

Завершал сезон этап в Японии. Впервые с 1999 года, к моменту последней гонки вопрос обладателя титула все ещё оставался открытым, несмотря на то что у немца было 6 побед, а у финна – только одна. Разрыв между ними был только 9 очков. Это можно было бы назвать комфортным для Шумахера, но в квалификации он столкнулся с проблемами и стартовал только 14-м. Это означало, что в случае победу у Райкконена будут реальные шансы на титул. Кими начал гонку шестым и весьма быстро вышел на вторую позицию. Однако он не смог догнать второго пилота Феррари – Рубенса Барикелло. По итогу, наш герой проиграл "Красному Барону" титул с разрывом всего в два зачётных пункта.

Вскоре после гонки, между чемпионом и вице-чемпионом случилась небольшая драка: расстроенный своим поражением, Кими подошёл к Шуми и начал высказывать претензии. После того как немец не стал на них реагировать, фин схватил того за грудки. Быстро подбежали механики и разняли гонщиков, но те уже успели отвесить друг другу несколько оплеух. Окончательно прекратить потасовку и помирить драчунов удалось лишь после вмешательства Жана Тодта

Борьба за титул с Алонсо

Сезон 2004 прошел под полным контролем Шумахера. Лишь во второй половине чемпионата, на Гран-при Бельгии Райкконен, смог выиграть свою вторую гонку за карьеру, и то скорее потому что "Красному Барону" хватало второго места, чтобы досрочно стать семикратным чемпионом.

А вот 2005 год принёс множество перемен. Снова ключевую роль сыграли изменения в регламенте: была запрещена смена шин по ходу дистанции. Гонщик был обязан преодолеть всю дистанцию на одном комплекте. Это стало настоящим испытанием для шин, с которым в Michelin справились намного лучше, чем в Bridgestone. Из-за проблем с колёсами, Феррари потеряла темп, а на первый план вышли Макларен и Рено, между которыми и разгорелась борьба за освободившийся трон.

Следует отметить, что большая часть украинских зрителей этой борьбы в прямом эфире не видели, потому как телевизионных трансляций не было, а интернет еще не был достаточно развит, чтобы с его помощью смотреть заезды.

Первые четыре гонки прошли под полным контролем французской команды, три из которых выиграл Фернандо Алонсо. Однако в Испании, на родине своего соперника, победу одержал Райкконен, а в Монако – повторил успех

Однако на Гран-при Европы разгорелась настоящая драма – фин уверенно лидировал от старта и до последнего круга, однако на последних метрах дистанции у него сломалась подвеска и закончил заезд он в стене. Были потеряны сразу 12 очков: 10 которые могли бы быть в случае победы и 2, которые дополучил Алонсо за счёт того, что поднялся с второй позиции на первую.

Реабилитировался Кими в следующей гонке, выиграв Гран-при Канады и показал всем свои серьёзные намерения продолжить борьбу за титул. А в скандальном "Индианаполисе" оба претендента на титул не вышли на старт из-за того, что колёса Michelin оказались не готовы к тому, что к трассе была применена технология алмазной шлифовки и стартовали только шесть машин на шинах Bridgestone.

Клиенты Michelin сворачивают в боксы после прогревочного круга Getty Images

Гран-при Франции и Германии снова оказались за Алонсо. При чем, второй этап (первым было выше упомянутое Гран-при Европы) на немецких землях снова закончился для Райкконена техническим сходом. А вот дальше Макларен окончательно перехватил инициативу и шесть последующих гонок выиграли пилоты "серебряных стрел", четыре из которых – Кими, а Гран-при Японии стал одной из ярких гонок в его карьере – фин стартовал 17-м, но несмотря на это, совершил прорыв и на последнем круге эффектно обогнал Джанкарло Физикеллу и вышел в лидеры гонки.

Однако, эта череда успехов оказалась уже бесполезна для чемпионата. За исключением Гран-при Венгрии, Алонсо постоянно финишировал пусть и позади, но на подиуме, а нелепая очковая система позволяла сокращать потери испанца до минимума. Финн так и не смог отыграть очки, потерянные из-за нескольких технических сходов в середине сезона и снова закончил борьбу за титул вторым.

Последний год в Макларен

Сезон 2006 года отметился сменой технического регламента. Вернулась возможность менять шины по ходу дистанции. Но что еще важнее – на смену двигателям V10 пришли V8, а их рабочий объём сократился с 3 литров до 2.4. Это означало, что всем командам нужно с нуля строить новые болиды. А главной проблемой для Макларен стало то, что в конце 2005 года команду покинул Эдриан Ньюи.

В лидерах оказались Феррари и Рено, а борьба за чемпионский титул разгорелась между новоиспеченным чемпионом Алонсо и вернувшим былую скорость Шумахером. Что же касается "серебряных стрел" – они стали третьей силой, позади претендентов. Лишь на трёх трассах Макларен был быстрее лидеров по чистой скорости – Хокенхаймринг, Хунгароринг и Монца. Но ни на одном их этих этапов Кими так и не смог конвертировать поул-позиции в победу.

За весь сезон Райкконен добыл шесть подиумов, но так и не выиграл ни одной гонки. Однако даже при относительно скромных результатах, наш герой сумел раз оказаться в центре всеобщего внимания. На 51 круге Гран-при Монако фин сошел из-за технических проблем. Но вместо того, чтобы вернуться в боксы команды, "Айсмэн" отправился прямиком на одну из находившихся в порту яхт. А через несколько минут в официальную трансляцию попал момент, как гонщик, с полностью расслабленным видом, распивает там алкогольные напитки.

Переход в Феррари

Ближе к концу сезона 2006, на Гран-при Италии, произошло событие, сыгравшее важнейшую роль в нашей истории: после Гран-при Италии, "Красный Барон" Михаэль Шумахер объявил о завершении карьеры в Формуле-1. А вскоре, были официально подтверждены все слухи: Райкконен подписал контракт с Феррари и занял освободившееся место в следующем сезона.

Первую же гонку за новую команду, Гран-при Австралии 2007, наш герой уверенно выиграл, чем показал, что не случайно поучил в распоряжение красный "гарцующий" болид. Так же как в прошлом после ухода Хаккинена, теперь Кими "унаследовал" и множество фанатов Шуми, которые заново искали смысл в дальнейшем просмотре гонок.

Четыре одинаковых болида

Заявили о своём намерении бороться за титул и пилота бывшей команды – Макларена. В межсезонье туда перебрался действующий двукратный чемпион – Алонсо, напарником которого стал молодой новичок Льюис Хэмилтон, который начал карьеру с сенсационных девяти подиумов подряд.

Борьба между "гарцующими жеребцами" и "серебряными стрелами" шла с переменным успехом и после первых десяти этапов, по 5 побед было у пилотов обеих команда. Но при этом, гонщики Скудерии обладали меньшей стабильностью и постепенно начинали отставать в обоих чемпионатах.

А к середине сезона вскрылся любопытный факт, который вошел в историю как шпионский скандал. В начале года Макларен смог украсть чертежи Феррари их болид стал, практически, точной копией машины соперников. Коллектив был вынужден заплатить 100 миллионов штрафа, а также команда была дисквалифицирована с кубка конструкторов. Что же касается пилотов – они сохраняли все свои очки и продолжали борьбу за титул.

Стоит отметить, что в личном зачёте "серебряные стрелы" довольно уверенно шли вперед, однако было одно важнейшее "но": внутри коллектива начинал обостряться конфликт. Новичок Льюис Хэмилтон не желал быть "вторым" и бросил вызов своему титулованному напарнику в борьбе за титул.

Гонщики начали агрессивно бороться друг с другом, а иногда даже прибегать к весьма некрасивым поступкам: на Гран-при Венгрии Алонсо специально дольше необходимого оставался в боксах, чтобы партнёр по команде не успел заправиться и отправиться на быстрый круг.

Так или иначе, меж усобицы в лагере соперников, позволяли Кими держаться неподалёку от соперников и сохранять шансы на титул.

Сказка, ставшая былью

За два этапа до конца, Райкконен отставал от Хэмилтона на 17 очков. При 10 очках за победу, этот отрыв был просто огромен. На Гран-при Китая британец имел все шансы досрочно стать чемпионом дебютантом. Если не учитывать Джозеппе Фарину (победитель первого чемпионата), такого не делал еще ни один гонщик. Однако молодой Льюис перенервничал и сошел с дистанции в следствии весьма нелепой ошибки на въезде на пит-лейн. Кими же выиграл гонку и сохранил свои шансы перед финалом сезона.

Несмотря на это, Хэмилтон остался основным претендентом на титул и продолжил лидировать в чемпионате перед Гран-при Бразилии. Алонсо отставал от него на 4 очка, а Райкконен аж на 7. Для того чтобы стать чемпионом, Кими нужно было побеждать, при условии, что Фернандо будет не выше третьего места, а Льюис – шестым, или ниже. Если от одного Макларена можно было обезопаситься командным дублем, то со вторым мог бы помочь только случай.

Поул-позицию на домашней трассе получил второй пилот Феррари – Фелиппе Масса, вторым на стартовой решетке был Хэмилтон, третьим – Райкконен, четвёртым – Алонсо. Расклад, в целом, позволял лидеру чемпионата чувствовать себя весьма уверенно.

Но квалификация – это одно, а гонка – другое. В первом повороте, Кими обошел Льюиса и вышел на вторую позицию, а затем британца обогнал и напарник. Четвёртое место всё еще устраивало пилота, проводившего свой первый сезон. Однако дальше на болиде Макларена произошел сбой в коробке передач. Болид Хэмилтона замедлился. Хотя он и смог его "оживить", но мимо проехали все и теперь ему необходимо было прорываться.

Тем временем, два пилота Феррари уверенно ехали вперед и постепенно отрывались от Алонсо. Возглавлял гонку Фелиппе, но любой зритель понимал, что рано или поздно Феррари сделают перестановку, чтобы вывести Кими вперед. В период с 2003 по 2010 действовал запрет на прямые командные приказы с целью обмена позициями. Потому в Скудерии сделали это элегантно: через пит-стопы. На вторую остановку бразилец заехал первым, а на круге выезда несколько сбавил темп, чтобы финн остался впереди после впереди после того как тоже посетит боксы.

Оставшуюся часть гонки Райкконен спокойно довёл до победы. Что же касается Хэмилтона – он прорывался с хвоста на протяжении всей дистанции, однако смог добраться только до 7 позиции. Это означало, что Кими стал чемпионом, на 1 очко опередив обоих пилотов Макларена. Это был долгожданный успех, к которому он шел с детства.

Потеря мотивации

Хотя к этому моменту, прошла лишь треть карьеры нашего героя, но это был пик, на который больше он уже не вернулся. Вскоре после празднования победы, Лука Кордеро ди Монтедземоло, президент Феррари, сказал:

"Мы молодцы, добыли титул с Кими, а теперь пора сделать чемпионом воспитанника нашей команды – Фелипе Массу".

Точно не известно, оказали ли влияние на Райкконена эти слова, или же просто, получив желаемый трофей, он начал терять мотивацию, но его результаты начали идти вниз. Совсем медленным, конечно, он не стал, даже выиграл еще несколько гонок в своей карьере. Однако былого азарта уже не было и ярко сиял он только в отдельных гонках.

В сезоне 2008 было много необязательных потерь очков и, действительно, на первый план вышел Масса, который до последней секунды чемпионата вёл борьбу за титул.

А подробнее о судьбе бразильца вы можете прочитать тут:

К началу в 2009 году уже команда Феррари просела по темпу и не могла бороться с новыми лидерами – Браун GP и Ред Булл. Это не помешало Кими в очередной раз стать героем народных шуток: Гран-при Малайзии был остановлен из-за тропического ливня. И пока все соперники ожидали решение судей касательно того, будет ли продолжен заезд, финн с абсолютно невозмутимым видом ел мороженное.

Во второй половине чемпионата Скудерия несколько прибавила в темпе и Райкконен смог выиграть одну гонку – на своей любимой трассе Спа-Франкоршамп. А в конце сезона наш герой ушел в чемпионат мира по ралли – WRC.

Just leave me alone, I know what I'm doing

Два года на бездорожье результатов не принести – оба раза это было десятое место в личном зачёте, а самый высокий результат в гонке – пятая строчка. Поняв, что смена рода деятельности – плохая затея, Райкконен вернулся в Формулу-1 с командой Лотус в сезоне 2012.

На какое-то время сложилось впечатление, что он "перезагрузился". Первую победу после возвращения, наш герой добыл на 18 этапе – Гран-при Абу-Даби 2012. Именно там он произнёс по радио знаменитые слова, – "Just leave me alone, I know what I'm doing", - оставьте меня в покое, я знаю что я делаю. Фраза понравилась зрителям и стала визитной карточкой финна, а многие фанаты печатали ее на своих футболках.

Сезон закончил он на третьей строчке, но о борьбе за титул речи не шло. Однако это не помешало Кими едва ли не разорить гоночный коллектив. Дело в том, что согласно контракту, ему должны были выплачивать по 50 тысяч долларов за каждое очко. А за два сезона (2012 и 2013) он их добыл аж 390, чего никто не ожидал на момент подписания документа. Дело дошло даже до суда.

Назад в Феррари

В 2014 году, Райкконен вернулся за руль красных болидов. Но именно с этого момента его карьера окончательно отправилась на дно. Первый чемпионат гибридной турбо-эры Скудерия провела очень вяло, далеко позади доминирующих Мерседесов. Что же касается сезонов 2015 и 2017-2018 – "гарцующие жеребцы" составляли весьма серьёзную конкуренцию "трёхлучевым", вот только за чемпионство сражался лидер команды – Себастьян Феттель. Нашему же герою, была отведена роль "вторикеллы" – пилота номер два. За это время, Кими добыто много подиумов, но лишь одну победу – на Гран-при США 2018, которая стала последней в карьере самого флегматичного чемпиона мира.

Интересный факт: Гран-при США 2018 состоялось 21 октября, это был 21 этап чемпионата, где Райкконен добыл свою 21 победу в карьере, личном зачёте у него после этого стало 221 очко. И было это ровно через 11 лет после того как он добыл чемпионский титул в 2007.

Традиционно, если "Айсмэн" не показывает результатов на трассе – то он сделает что-то запоминающееся за ее пределами. Хотя этот случай не похож на предыдущие, но всё же, довольно интересный эпизод произошел на Гран-при Испании 2017 года. После того как Райкконен сошел из-за аварии на первом круге, камера показала на трибунах маленького мальчика, который плакал из-за схода любимого гонщика. Возможно про это все бы и забыли, потому как эмоции у зрителей – привычное дело. Однако какое-то время спустя в эфир попал один из самых милых моментов чемпионата: юный фанат в компании Кими находился в паддоке.

Эпилог

Сезоны 2019-2021 Райкконен "доезжал" в Альфа-Ромео, во "втором эшелоне". А закончился его пусть в Формуле-1 сходом с дистанции где-то там, по фону скандального Гран-при Абу-Даби 2021. В качестве прощального подарка, зрители проголосовали за "Айсмэна" в номинации "гонщик дня". Сейчас Кими со своей семьёй наслаждается гоночной пенсией.

Ответственный редактор – Станислав Лысак