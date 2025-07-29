Чемпионы и Феррари: как складывались судьбы титулованных гонщиков после перехода в Скудерию

Прошло уже полгода с момента громкого перехода Льюиса Хамильтона в Феррари, и начало новой главы в карьере семикратного чемпиона мира пока вызывает больше вопросов, чем ответов.

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Несмотря на весь ажиотаж, он всё ещё не смог подняться на подиум в основной гонке, а единственным ярким моментом остаётся победа в спринте на Гран-при Китая. И что особенно огорчает фанатов британца – на данный момент в турнирной таблице он находится позади своего напарника Шарлю Леклеру.

Но стоит ли удивляться такому сценарию? История Скудерии знает немало случаев, когда титулованные пилоты переходили в команду из Маранелло, и далеко не всем удавалось сразу добиться успеха за рулём красного болида. Сегодня мы предлагаем вспомнить, как складывались судьбы чемпионов мира, оказавшихся в Феррари – с уже добытыми титулами, но с новыми вызовами впереди.

Джузеппе "Нино" Фарина

История официального чемпионата Формулы-1 началась в 1950 году с тотального доминирования команды Альфа Ромео. Однако их техника базировалась на довоенных разработках, и уже к концу следующего сезона соперники смогли сравняться по скорости. В связи с отсутствием средств на дальнейшее развитие болида, "Альфа" просто свернула свою автоспортивную программу.

Среди прочих гонщиков без контракта остался и первый чемпион мира – Джузеппе "Нино" Фарина. Тем не менее, без дела он не сидел: в начале 1952 года его пригласил в команду сам Энцо Феррари.

Но чего-то великого из этого перехода не вышло. Да, Скудерия как раз тогда взошла на вершину гоночного Олимпа, однако "доктор" Фарина оказался полностью в тени своего нового партнёра – легендарного Альберто Аскари, завоевавшего два чемпионских титула подряд в доминирующем стиле.

В 1952 году Джузеппе стал серебряным призёром сезона и его лучшими результатами в гонках стали четыре финиша на второй позиции – неизменно позади Альберто. А в 1953-м "Нино" одержал единственную победу за рулём Феррари – в легендарном "Зелёном Аду" Нюрбургринга.

Джузеппе "Нино" Фарина побеждает на Гран-при Германии 1953 Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Статистический факт: в возрасте 46 лет 276 дней Джузеппе "Нино" Фарина стал самым возрастным пилотом, который единолично выиграл гонку Формулы-1.

А затем его карьера пошла на спад, вместе с началом кризиса, в который Скудерия погрузилась в 1954 году.

Хуан Мануэль Фанхио

Ещё одним чемпионом мира, который перешёл в Скудерию скорее вынужденно, стал "Маэстро" Хуан Мануэль Фанхио.

После кровавой аварии Пьера Левега в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана" 11 июня 1955 года, унёсшей жизни 83 человек, концерн "Мерседес" полностью свернул все свои автоспортивные программы. А выступавший за "Серебряные стрелы" в Формуле-1 Фанхио второй раз остался без болида.

Но, будучи на тот момент трёхкратным чемпионом мира, Хуан Мануэль был желанным гонщиком для любой команды. И в сезоне 1956 аргентинец оказался за рулём Феррари, которая как раз смогла сделать вполне конкурентоспособную технику.

Хуан Мануэль Фанхио за рулём Феррари на Гран-при Монако 1956 Getty Images

Чемпионат прошёл в напряжённой борьбе с напарником Питером Коллинзом и "внешним" соперником – Стирлингом Моссом. В итоге Фанхио стал чемпионом с отрывом в три очка.

Но сотрудничество "Маэстро" и Скудерии оказалось недолгим – завоевав четвёртый титул, аргентинец перешёл в "Мазерати". А Феррари вновь оказалась в глубине пелотона в 1957 году.

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Ален Прост

Несмотря на то что при жизни Энцо Феррари было немало славных сезонов и выигранных чемпионатов, следующий переход в Скудерию уже титулованного пилота состоялся лишь после смерти "Комендаторе" – в 1990 году к итальянской команде присоединился легендарный "Профессор" Ален Прост. Причём сделал он это в статусе действующего обладателя главного трофея Формулы-1.

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Причиной этого перехода стала откровенно токсичная атмосфера внутри Макларена, где француз выступал на протяжении предыдущих шести сезонов. Всё дело в том, что команда была полностью на стороне медийно более популярного напарника – Айртона Сенны, который образом "плохого парня" завоевал сердца миллионов фанатов. И даже в таких условиях Прост совершил невозможное – стал чемпионом мира вопреки воле собственного руководства. А затем, с кубком в руках, перешёл в Феррари.

Скудерия в тот момент находилась в долгосрочном кризисе, начавшемся ещё в сезоне 1986 года. И приход самого "Профессора" давал "Тифози" надежду на новые успехи. Однако качество машины всё ещё оставляло желать лучшего, и даже столь легендарному пилоту было непросто бороться за титул.

Тем не менее, сдаваться без боя никто не собирался – свою первую победу за рулём Феррари Ален одержал уже на втором этапе 1990 года, причём символично – в Бразилии, на родине своего главного соперника. А дальнейший чемпионат свёлся к классическому противостоянию: лучший гонщик (Прост) против быстрейшей машины (Макларен).

Ален Прост впереди Макларена Айртона Сенны на Гран-при Сан-Марино 1990 Getty Images

Одержав ещё четыре победы по ходу сезона, за две гонки до финиша чемпионата Ален всё ещё сохранял шансы на титул. Однако всё завершилось очередным спорным поступком Сенны – проиграв старт с поула, он протаранил Проста в первом повороте Гран-при Японии, и обоюдный сход закрыл вопрос о чемпионстве в пользу бразильца.

"Грузовик"

Что же касается 1991 года – некая собранность, вызванная приходом звезды первой величины, продлилась недолго, и в Феррари снова начался хаос, сопровождавшийся сильнейшей текучкой кадров, включая руководящие должности.

В итоге новый болид Скудерии безнадёжно уступал Макларену и Вильямсу как по скорости, так и по надёжности. Даже сам "Профессор" не мог бороться за высокие результаты на столь слабой технике, и всё, чего он добился за сезон 1991 года, – это пять подиумов.

Ален Прост в 1991 году Getty Images

А на Гран-при Португалии произошло событие, ставшее точкой невозврата в отношениях между Простом и Феррари: француз в интервью резко раскритиковал красный болид, сравнив его с грузовиком. Конечно же, в итальянцы не смогли простить подобных слов и уволили Алена за одну гонку до завершения чемпионата.

После такого расставания кризис внутри Скудерии лишь усилился, а Прост, пропустив один сезон, в 1993 году вновь стал чемпионом – в доминирующем стиле и за рулём Вильямса, к созданию которого приложил руку начинавший набирать славу Эдриан Ньюи.

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Михаэль Шумахер

Кризис Феррари продолжался, и выступавший за команду в 1991-1995 годах Жан Алези получил репутацию "главного страдальца" Формулы-1. В то же время, в чемпионатах 1994 и 1995 свои первые два титула завоевал Михаэль Шумахер, выступая за Бенеттон под руководством "злого гения" Флавио Бриаторе.

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Словно гром среди ясного неба прозвучала новость о переходе немца в Скудерию на сезон 1996 года. Многие тогда говорили, что Михаэль сошёл с ума – бросить коллектив, находящийся на пике, ради команды, пребывающей в откровенно плачевном состоянии.

Ключевую роль в этом трансфере сыграл Жан Тодт, который в тот момент возглавлял итальянский коллектив и был полон решимости вернуть ему былое величие. Француз начал методично собирать вокруг себя "нужных людей". Одним из них стал Шумахер, поверивший в амбициозность проекта и увидевший в нём новый вызов.

Первый сезон немца в красном комбинезоне прошёл, откровенно говоря, посредственно – позади доминировавших Вильямсов. Однако в дождевом триллере на Гран-при Испании Михаэль одержал первую победу за рулём Феррари. Позже он повторил успех в Бельгии, а что ещё важнее – перед "тифози" в Италии. Так и начиналась легенда о "Красном Бароне"

Гран-при Испании 1996: Михаэль Шумахер мчится к первой победе за рулём Феррари Getty Images

В 1997 году уже был заметен прогресс. Хотя машина Феррари всё ещё ощутимо уступала по скорости основным конкурентам, Шумахер уже боролся за титул – и уступил его лишь в последней гонке после скандального столкновения с Жаком Вильнёвом.

Годом позже Михаэль сражался с Микой Хаккиненом, выступавшим за доминирующий Макларен, созданный Эдрианом Ньюи. Это было классическое противостояние гонщика и машины, длившееся до финального этапа. Увы, тогда Шумахер потерял всё из-за технической неисправности на прогревочном круге.

Продолжалась и работа Жана Тодта по укреплению коллектива. В 1997 году к команде присоединился Росс Браун, получивший славу гениального стратега, а двумя годами позже – и талантливый конструктор Рори Бирн.

В 1999-м у Скудерии уже были на руках все козыри, чтобы впервые за 20 лет вернуть чемпионский титул. Однако на Гран-при Великобритании Шумахер получил травму ноги, из-за которой был вынужден пропустить шесть этапов. Попытался подхватить эстафету его напарник Эдди Ирвайн и казалось что у него есть все шансы. Однако, в итоге ирландцу для триумфа не хватило всего двух очков.

Золотые годы "Красного Барона"

На стыке тысячелетий Феррари превратилась в команду мечты. В ней собрались: выдающийся руководитель – Жан Тодт, легендарный гонщик – Михаэль Шумахер, гениальный стратег – Росс Браун и талантливый конструктор – Рори Бирн. Оставалось лишь вопросом времени, когда эта четвёрка начнёт приносить титулы.

Конечно, соперники сдаваться не собирались: Макларен всё ещё сохранял преимущество в скорости. В 2000 году продолжилось легендарное противостояние Шумахера и Хаккинена.

Мика Хаккинен и Михаэль Шумахер Getty Images

Однако на этот раз всё наконец сложилось в пользу красной команды. На Гран-при Японии "Красный Барон" завоевал свой третий титул – и первый за последние 21 год для Скудерии.

Следом пришёл и титул 2001 года, который Шуми выиграл уже в борьбе с Дэвидом Култхардом.

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А в 2002-м всё переросло в настоящее доминирование. "Красный Барон" стал пятикратным чемпионом за шесть этапов до конца сезона – рекорд, который не побит до сих пор. Более того, Шумахер добился ещё одного уникального достижения: он финишировал на подиуме во всех гонках сезона – результат, не повторённый никем.

Разумеется, такая предсказуемость вызвала недовольство организаторов чемпионата. Последовало жёсткое вмешательство: в регламент были внесены изменения, призванные хоть как-то замедлить победную поступь Михаэля и Феррари.

И действительно, титул 2003 года был завоёван с большим трудом – Шумахер опередил молодого Кими Райкконена всего на два очка. А вот 2004 год снова прошёл под полным диктатом "Красного Барона". Итогом сотрудничества Михаэля Шумахера и Феррари стали беспрецедентные пять чемпионских титулов подряд.

Михаэль Шумахер завоёвывает свой седьмой чемпионский титул на Гран-при Бельгии 2004 Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Однако и эта сказка закончилась. В 2005 году очередной удар со стороны владельцев чемпионата Скудерия уже не выдержала. Всё, чего смогли добиться гонщики на красных машинах, – это дубль в скандальном Гран-при США.

В 2006 году Шумахер провёл свой последний бой за титул, но полоса невезения на двух заключительных этапах привела к тому, что чемпионом стал Фернандо Алонсо на Рено – новый подопечный Флавио Бриаторе.

Команда мечты начала распадаться. Один за другим Скудерию покинули все четверо из "золотой четвёрки". И лишь один из них смог "сольно" добиться успеха – в 2009 году Росс Браун привёл к триумфу собственный коллектив Браун GP.

Фернандо Алонсо

Самым спорным трансфером за всю историю Феррари стал переход Фернандо Алонсо в 2010 году. Многие зрители, ещё помнившие ожесточённое противостояние сезона 2006, отказывались принимать в своём сердце испанского пилота. В тот момент Скудерия потеряла немало фанатов, остававшихся с ней со времён Шумахера.

В то же время другая часть болельщиков итальянской команды, особенно родные "Тифози", довольно быстро привыкли к новому гонщику – уже к середине сезона вся Монца поддерживала Фернандо.

Чемпионат 2010 года стал одним из самых хаотичных в истории Формулы-1: за титул на полном серьёзе сражались сразу пять пилотов из трёх разных команд. По техническим характеристикам Феррари выглядела чуть слабее Ред Булла и Макларена. Однако у соперников оба гонщика участвовали в борьбе за титул, тогда как в Скудерии было чёткое деление на роли первого и второго плана.

На финальный этап сезона Алонсо прибыл в статусе лидера турнирной таблицы. Его шансы оценивались примерно в 60%, и казалось, что титул уже у него в кармане. Однако в гонке Фернандо застрял за Виталием Петровым, который совершил единственный пит-стоп под машиной безопасности на первом круге и оказался впереди. Несмотря на многочисленные попытки атаковать, испанец так и не смог обойти соперника – и в результате уступил чемпионство Себастьяну Феттелю.

"Страдания" Фернандо Алонсо позади Виталия Петрова Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

После этого Феррари снова начала погружаться в хаос. В команде началась очередная волна текучки кадров, и в сезоне 2011 о борьбе за титул речи уже не шло. А в 2012-м Алонсо сражался за чемпионство в основном за счёт полнейшего беспорядка на трассе, вызванного нестабильностью шин Pirelli, на которые Формула-1 перешла годом ранее.

Тем не менее, несмотря на все надежды фанатов Скудерии, Фернандо не хватило всего трёх зачётных пунктов до триумфа. Причём снова ключевую роль сыграли обстоятельства: на Гран-при Бельгии он стал жертвой массовой аварии, устроенной Романом Грожаном, что стоило ему ценных очков.

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Дальше напряжение внутри коллектива только нарастало, словно снежный ком. Всё чаще Алонсо критиковал команду публично, "вынося сор из избы". После провального сезона 2014 их сотрудничество окончательно завершилось.

Кими Райкконен

Тот факт, что свой единственный титул Кими Райкконен добыл за рулём Феррари, никак не помешал финскому гонщику в статусе экс-чемпиона перейти в Феррари.

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В 2010 году Алонсо пришёл в команду как раз на место Райкконена, после чего Кими на два года переключился на чемпионат мира по ралли (WRC), а затем вернулся в Формулу-1 в составе Лотуса.

И вот на сезон 2014 года финн снова получил приглашение присоединиться к Феррари. Однако попытка "дважды войти в одну реку" не принесла больших успехов: на протяжении всех пяти лет Кими неизменно уступал своим напарникам – сначала провёл сезон в тени Фернандо, а затем стал вторым номером при следующем герое этого списка – Себастьяне Феттеле.

Единственным ярким моментом за это время стала победа на Гран-при США 2018 года – последняя в карьере Кими Райкконена.

Кими Райкконен на вершине подиума Гран-при США 2018 Скриншот с хайлайтов на официальном канале FORMULA 1 в YouTube

Интересный факт: Кими Райкконен – единственный пилот в истории Формулы-1, побеждавший с моторами трёх разных эпох – V10, V8 и V6-турбо.

Себастьян Феттель

Ещё один весьма противоречивый трансфер произошёл перед сезоном 2015 года – в Феррари перешёл Себастьян Феттель. Всё ещё остававшиеся "в красном" фанаты эпохи Шумахера, были разделены на два лагеря.

Одни, учитывая тесную дружбу двух немцев, считали Сэба учеником и последователем "Красного Барона". Тем более, сам Феттель не раз признавался, что его мечта – повторить путь Михаэля и именно поэтому он перешёл в Скудерию.

Другие же воспринимали этот переход резко негативно: в их глазах Феттель выглядел самозванцем, искусственно подогревающим интерес к своей персоне за счёт чужой славы. Даже в самой Германии можно было встретить футболки с надписью "Was ist Vettel?" – "Что такое Феттель?"

Фанатская футболка с надписью "Was ist Vettel?"

Было также и немало фанатов, отдавших своё сердце Скудерии в эпоху Фернандо Алонсо. И для них особенно болезненно было видеть, как место испанца занимает его главный соперник по сезонам 2010-2013 годов.

Тем не менее, адаптация Феттеля в Феррари прошла достаточно успешно и итальянские "Тифоззи" приняли его тепло. Уже во второй гонке за команду он одержал победу, а всего в сезоне 2015 выиграл три гонки – столько же, сколько Шумахер в своём дебютном году за Скудерию в 1996-м.

В сезонах 2017 и 2018 внутри команды наконец установилась хоть и хрупкая, но всё же стабильность. Феррари удалось создать быструю машину, способную бороться с Мереседом, доминировавшем в чемпионатах 2014-2016.

Два года подряд велась ожесточённая борьба за титул между Феттелем и Хамильтоном. Сезоны были полны "качелей" – то один, то другой одерживал верх. Но оба раза чемпионство уходило британцу.

Ключевым моментом, после которого всё пошло под откос – как в истории сотрудничества Феттеля и Феррари, так и в карьере немца в целом – стало домашнее для него Гран-при Германии 2018. Тогда на трассе пошёл лёгкий дождь: недостаточный для смены шин, но вполне способный создать коварные условия. И в самый неподходящий момент, лидировавший в гонке Себ потерял управление и врезался в отбойник.

Себастьян Феттель покидает повреждённый болид на Гран-при Германии 2018 Getty Images

Обидное поражение перед родными трибунами попросту сломало Феттеля психологически. Конечно, совсем медленным он не стал, однако утратил стабильность и стал очень часто совершать невынужденные ошибки. Регулярные развороты на трассе даже стали темой народных шуток.

В 2019 году напарником Себастьяна стал молодой Шарль Леклер, который удачно блеснул на фоне угасающей звезды, за счёт чего завоевал очень много фанатов. А уже в 2020 году, вместе с приходом в команду нового беспорядка, Феттеля попросту уволили из Скудерии.

Так завершилась ещё одна история о титулованном гонщике, который пришёл в Феррари, но не смог привести её к чемпионству.

Немного статистики

Чемпионы и Феррари Коллаж: Константин фон Рихтгофен; Исходные материалы: Getty Images и Chat GPT

Ники Лауда завоевал два титула в составе Феррари и ещё один – после ухода из Скудерии, но не добивался чемпионств до прихода в итальянскую команду.

Ален Прост трижды становился чемпионом до перехода в Феррари и ещё раз – после ухода из итальянской команды, однако не сумел выиграть титул в составе Скудерии.

Михаэль Шумахер дважды стал чемпионом до прихода в Феррари и завоевал ещё пять титулов вместе со Скудерией, но не смог добиться успехов после ухода из итальянской команды.

И лишь Хуан Мануэль Фанхио становился чемпионом на всех трёх временных отрезках: трижды до прихода в Феррари, один раз в её составе, и ещё раз – после ухода из Скудерии.

Эпилог

Скудерия Феррари – это не просто гоночный коллектив, а часть наследия Формулы-1. Команда из Маранелло участвует в чемпионате со второй гонки его первого официального сезона. Даже несмотря на то, что с далёкого 2007 года никто не выигрывал титул за рулём красной машины, у "Гарцующих жеребцов" всё ещё множество преданных фанатов.

Многие пилоты, включая чемпионов мира, считают большой честью оказаться в составе Феррари. И даже если им не суждено завоевать титул, они всё равно прикоснулись к великой истории Скудерии.