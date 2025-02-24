Гоночная лекция "профессора": история Алена Проста

Сегодня, 24 февраля, свой 70-летний юбилей отмечает легендарный Ален Прост. В историю Формулы-1 француз вошел как четырёхкратный чемпион мира и один из главных героев "золотой эпохи" 80-х в Формуле-1. А за взвешенный холодный расчёт и умение чувствовать машину, француз получил прозвище "Профессор".

Большинство современных зрителей при упоминании фамилии Прост вспоминают увлекательные истории о его напряженной борьбе с Айртоном Сенной. Действительно, за весь период существования "королевских автогонок", лишь несколько пар пилотов создавали столь же яркое противостояние. Однако, жизнь и карьера "Профессора" – это нечто намного большее, чем один период.

Айртон Сенна и Ален Прост в 1993 году. А также, по фону - Деймон Хилл Getty images

Детство

24 февраля 1955 года во французском городе Сен-Шамон в семье Андре Проста и Марии-Розы Каратчян родился второй сын – Ален. Или же, полное имя: Але́н Мари Паскаль Прост.

Поначалу наш герой не интересовался гонками от слова "совсем". Его больше интересовал футбол и в 12 лет он уже играл в подростковой команде "Олимпик Сен-Шамон". К слову говоря, именно в этом виде спорта он дважды получал травму носа, что привело к появлению характерной черты внешности.

В то же время, невероятным фанатом автоспорта был старший брат – Даниэль. Он просто бредил скоростью, а стены в его комнате были увешаны плакатами Джима Кларка и других звёзд того времени.

Поворотным моментом всей истории стал семейный отдых в 1969 году. Семейство Простов проводило вторую половину дня в парке развлечений, и вдруг Даниэль увидел находившийся рядом картодром и захотел по нему прокатиться. Также он уговорил Алена побыть его соперником на трассе. Младший брат нехотя сел за руль маленькой гоночной машины.

Следует отметить, что наш герой к тому моменту был в гипсе после перелома руки, полученного во время футбольного матча. Но даже этот факт не помешал Алену выиграть заезд.

Еще несколькими минутами ранее автоспорт ничего не значил для 14-летнего подростка. А в тот момент, вставая с карта, он твёрдо решил связать своё будущее с гонками. Маленькое приключение изменило всю дальнейшую жизнь нашего героя.

Ранние годы

Вернувшись домой, Ален начал активно искать ближайшие картодромы и нашел гоночную школу в местечке Рив де Гир. Помимо пилотажа, также он увлекался и технической составляющей гонок. Собственно, это и стало подработкой нашего героя, за счёт которой он оплачивал своё участие в соревнованиях.

Четыре года спустя, в 1973 году, Ален выступил на международной гонке по картингу. Несмотря на всего лишь 14-е место, талант молодого француза заметил производитель одних из лучших картов того времени – Мишель Фабро. Наш герой тут же получил предложение – стать официальным дилером, а по совместительству – заводским гонщиком.

В 1974 Ален добыл звания чемпиона Франции и чемпиона Европы. А в 1975 лишь нечестная игра со стороны соперников помешала ему стать чемпионом мира по картингу. Дело в том, что один из оппонентов намеренно пошел на таран. После заезда между гонщиками произошла драка, из-за которой наш герой еще и получил дисквалификацию на полгода.

Это время он провёл, по сути, отдыхая. Отбыв наказание, он снова стал чемпионом Франции. И главной наградой стало обучение в гоночной школе Рено-Эльф. Таким образом, Ален перешел в открытые колёса.

Путь к Формуле-1

Занятия состояли из долгих теоретических лекций, подобных обычному учебному заведению, а также – практических заездов на трассе. Поначалу Ален довольно сильно конфликтовал с учителями.

Дело в том, что они учили гонщиков управлять болидом максимально плавно. В то время, как наш герой резко нажимал на тормоз перед самым поворотом, а сразу после выхода – также резко утапливал в пол педаль газа.

Тем не менее, когда над трассой пошел дождь – его талант стал намного заметнее. Пока соперников одного за другим разворачивало на трассе, наш герой ехал по воде аки посуху.

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Когда дело дошло до выпускных экзаменов, наш герой пошел на любопытную хитрость. Это мероприятие длилось два дня. И в первый из них он специально опоздал. Ему сказали "приходи завтра", но вместо этого он сел на трибуну и внимательно следил за болидами, чтобы понять, какой из них едет лучше всего. А на следующий день он взял выбранную им машину с номером 4.

В 1976 году Ален феерично выиграл чемпионат Формулы-Рено, выиграв все гонки, кроме одной, в которой он сошел из-за поломки мотора. А в 1978-1979 выступал в Формуле-3, где сначала стал чемпионом Франции, а потом и чемпионом Европы.

Эти успехи, а особенно яркая победа в Монако, не могли остаться без внимания, и его заметили в команде Макларен. Нашему герою даже предложили выйти на старт последней гонки сезона 1979. Однако, Ален предпочёл сначала пройти тесты за рулём болида Формулы-1, а уже потом с ним подписали контракт на чемпионат 1980. Таким образом, 25-летний француз оказался в "королевских автогонках".

1980, McLaren

На Гран-при Аргентины 1980 года Ален Прост впервые вышел на старт гонки Формулы-1. Несмотря на то, что в том сезоне скорость болида Макларен оставляла желать лучшего, в своём дебютном заезде наш герой добыл своё первое очко.

На следующем этапе в Бразилии Ален закрепил успех и набрал еще два зачетных пункта. А зрителям запомнилась яркая борьба с Рикардо Патрезе. Всего за два этапа Прост стал восходящей звездой Формулы-1.

Ален Прост в 1980 году Getty images

Но сказка была недолгой. Уже в ЮАР наш герой дважды попал в аварию. Оба раза виной тому была техническая неисправной – поломка подвески. Второй случай привёл к перелому лодыжки и заставил его пропустить два Гран-при.

Последующие три этапа после возвращения закончились сходами. Болид был хрупким и невероятно ненадёжным. Отчего внутри команды начало расти напряжение и Ален часто высказывал своё недовольство. А за его постоянные попытки руководить механиками, те прозвали его "Наполеоном". Правда звучало это с неким пренебрежением.

Последней точкой стала очередная авария в квалификации к Гран-при США, снова вызванная поломкой машины. Прост повредил запястье, из-за чего не смог выйти на старт гонки.

После этого наш герой ушел из команды. Но шел он не в пустоту. К этому времени он успех подписать контакт со своими соотечественниками из Рено на следующий сезон.

1981, Renault

Следует отметить, что Рено в то время позиционировала себя, как французская национальная команда. В ней всё было "отечественное" — мотор, шасси, шины, масло и, конечно же, пилоты: Рене Арну и Ален Прост.

Кроме того, мотористы Рено стали первопроходцами в использовании турбодвигателей. Эти силовые установки обладали существенным преимуществом в мощности перед атмосферными агрегатами соперников. Однако частые технические поломки и сходы стали предметом насмешек и не позволяли бороться за титул.

Тем не менее, уже на Гран-при Аргентины наш герой впервые поднялся на подиум Формулы-1, а дома во Франции — одержал свою дебютную победу.

Первая выигранная гонка всегда меняет пилота и придаёт ему уверенность. Этот момент даёт понять, что он ничем не хуже опытных соперников. В Нидерландах и Италии Ален повторил успех. В целом, за весь сезон он добрался до финиша лишь шесть раз, но каждый раз — в тройке лучших.

Хаотичный 1982

Начало 1982 года было многообещающим. В Южной Африке на 41-м круге первой гонки у Проста лопнула задняя левая покрышка. Он сумел добраться до боксов и получил новый комплект шин. А дальше случилось то, что навсегда изменило представление о стратегии в Формуле-1: на свежих шинах Ален был быстрее остальных на три секунды с круга и довёл гонку до победы.

Ален Прост на Гран-при ЮАР 1982 Getty images

Дело в том, что ранее гонщики старались избегать лишних пит-стопов, предпочитая проезжать дистанцию на одном комплекте резины и с полным баком топлива. Однако стало очевидно, что свежие шины и меньший вес машины позволяют отыграть больше времени, чем теряется на остановку в боксах.

Таким образом, Гран-при ЮАР 1982 года стал важной вехой в эволюции стратегий Формулы-1. Со временем все команды начали активно использовать пит-стопы для смены колёс, а позже (вплоть до запрета в 2009 году) — и дозаправки в середине гонки.

На следующем этапе в Бразилии Прост финишировал третьим. Однако после дисквалификации Нельсона Пике и Кеке Росберга за недостаточный вес машин французу присудили победу.

Максимально возможный результат в двух первых гонках сезона давал основания начать мечтать о титуле. Но сказка оказалась недолгой и за оставшиеся 14 Гран-при Прост набрал меньше очков, чем в первых двух этапах. Снова команду преследовали регулярные проблемы с надёжностью двигателей, за что болиды Рено прозвали "жёлтыми чайниками".

Хороший шанс вновь подняться на верхнюю ступеньку подиума представился на домашнем Гран-при Франции. Команда дала указание Алену ехать в спокойном темпе, чтобы гарантированно добраться до финиша. В то же время, было решено пожертвовать напарником — Рене Арну.

Второй номер должен был атаковать на максимальной мощности, осознавая, что его мотор, скорее всего, не выдержит нагрузки. Задача заключалась в том, чтобы вынудить соперников ускориться, перегрузить свои болиды и также сойти с дистанции.

Однако, ко всеобщему удивлению, в тот раз "чайник" не закипел. Арну сумел довести гонку до победы и, вопреки прежним договорённостям, проигнорировал приказ пропустить Проста.

Стоит также отметить, что в целом чемпионат 1982 года был невероятно непредсказуемым и расстановка сил менялась от гонки к гонке. В 16 Гран-при девять разных пилотов одержали победы, и никто не выигрывал более двух раз. В итоге Ален с 34 очками (по системе 9-6-4-3-2-1) занял четвёртое место в личном зачёте.

Первый бой за титул

Несмотря на проблемы с надежностью, скорость болидов Рено впечатляла. И по пути построения турбодвигателей пошли и другие коллективы. Таким образом, сезон 1983 стал переломным в истории развития моторов для Формулы-1.

Французская команда ставила целью на сезон титул для Алена Проста. В то же время, неуступчивый Рене Арну был уволен из коллектива по окончанию 1982 года, а на его место взяли более сговорчивого американца Эдди Чивера.

Начался чемпионат 1983 для Проста с двух провальных гонок в Бразилии и ЮАР. Но уже на домашнем этапе во Франции наш герой перехватил инициативу и одержал победу. Подиумами закончились Гран-при Сан-Марино и Монако, а в Бельгии – снова первое место.

После шести заездов Ален вышел в лидеры чемпионата и заявил о своих амбициях на титул. Его главным соперником стал Нельсон Пике, обладавший другим турбомонстром – Brabham BT52. С этого началась история противостояний Проста с гонщиками из Бразилии.

Оба претендента на титул чередовали хорошие и плохие результаты. Однако в общей сложности наш герой понемногу отрывался вперед. А на Гран-при Нидерландов соперники столкнулись друг с другом.

После этой аварии с обоюдным сходом до конца сезона оставалось еще три заезда, а наш герой имел преимущество в 14 очков. Этот момент вполне мог бы быть ключевым, если бы не дальнейшие события.

Когда надежность оставляет желать лучшего, в такой ситуации еще не гарантировано абсолютно ничего. И поломка двигателя в Италии опустила Алена с небес на землю – его отрыв сократился почти в три раза. А на Гран-при Европы, проходившем на трассе Брендс-Хэтч, Прост испытывал очень сильные проблемы с балансом болида и с трудом смог выйти лишь на вторую позицию.

Перед финальным этапом в ЮАР разница между двумя претендентами была всего лишь два очка. Нашему герою было необходимо финишировать впереди своего соперника, чтобы гарантировать себе титул.

После всех перестановок в начале гонки всё шло по плану – Прост ехал вторым, а Пике – третьим. Вся Франция уже мысленно представляла своего пилота чемпионом. Но в самый ответственный момент "чайник" снова закипел: на 35-м круге наш герой сошел с дистанции.

Остаток гонки Ален нервно наблюдал у экрана, следя за тем, где же приедет его главный соперник. В то же время Нельсон, которого теперь устраивало бы даже четвертое место, в максимально спокойном темпе доехал третьим.

Назад в McLaren

После провала в последней гонке внутри коллектива Рено начались активные попытки выставить кого-то виноватым в том, что случилось. Это вполне мог бы быть кто угодно, кроме главного пилота, на которого работал весь коллектив.

Однако, внезапно появился слух о том, что Прост тайком заходит в гости к жене одного из главных лиц команды. До сих пор неизвестно, было ли это правдой, но это сыграло свою роль. Уже на следующий день после проигранного титула Ален узнал о своем увольнении из газет.

К тому моменту в бывшей команде Макларен произошли перестановки. Теди Майер покинул пост директора команды, а его место занял Рон Деннис, который начал кардинально реформировать коллектив. А первым гонщиком команды стал заслуженный ветеран гонок – Ники Лауда, на тот момент – двукратный чемпион мира.

Открытой оставалась лишь вакансия пилота номер два. Следует отметить, что новый управляющий верил в то, что коллективу нужны два сильных спортсмена, без четкого деления на первого и второго. Потому молодой Ален Прост, оказавшийся на рынке пилотов, стал идеальной кандидатурой.

Состав команды Макларен 1984-1985 годов: Ален Прост и Ники Лауда Getty images

Ален Прост vs Ники Лауда

Турбомоторы от Порше, а также новый конструктор болидов – Джон Барнард – вновь вернули команду Макларен на лидирующую позицию. На первых двух этапах напарники выиграли по одной гонке и уже в тот момент стало понятно, что сражение за титул будет между ними – над остальными соперниками было значительное преимущество. А Рон Деннис позволил им бороться между собой.

Следует отметить то, что в 1984 году ввели ограничение в 220 литров топлива на гонку. На практике это означало то, что в квалификации турбодвигатели выдавали до 1200 лошадиных сил, а вот в гонке приходилось основательно экономить бензин, из-за чего приходилось сокращать мощность почти в два раза.

Большую часть карьеры Ники провёл на атмосферных двигателях, в то время как для Алена это был уже четвёртый сезон на турбомоторе. Опыт работы с силовыми установками нового поколения был значимым преимуществом. Но соперник имел свои козыри в рукаве и, проводя уже 11-й чемпионат, лучше понимал, как устроена сама Формула-1.

Фактически, в британском коллективе собралось два гонщика, которые прославились своим умением работать головой. Помимо борьбы на трассе, у них было еще и сражение умов в гаражах. И если в будущем Прост получил прозвище "Профессор" за свой точный расчёт, то на фоне Лауды он выглядел просто студентом.

По субботам молодой француз стабильно опережал своего напарника. Но опытный австриец сознательно приносил в жертву квалификацию и весь уик-энд готовил свою машину под воскресную гонку.

Все эти факторы в итоге привели к примерному равновесию между двумя напарниками. Однако это было не столь важно, потому как сезон превратился в настоящую лотерею. Хотя турбодвигатели Порше были значительно надежнее, чем силовые установки Рено и БМВ, тем не менее, количество поломок все еще было очень большим.

В большей части этапов хотя бы один из претендентов испытывал технические проблемы, которые приводили либо к сходу с дистанции, либо к потере нескольких позиций, а на Гран-при Бельгии гонку не закончили оба.

Еще в нескольких заездах, Лауда "пожертвовал квалификацией" слишком сильно и его прорыв через "массовку" происходил где-то позади Проста. И лишь на Гран-при Германии Ален и Ники сражались за победу между собой – победил тогда француз.

Заключительным уик-эндом сезона был Гран-при Португалии на новой трассе Эшторил. Перед стартом заезда между двумя пилотами Макларена была разница в 3.5 очка в пользу австрийца. Напоминаю, что тогда была система начисления зачётных пунктов 9-6-4-3-2-1.

В начале гонки Прост захватил лидерство и уверенно довёл дело до победы. Однако, в этой ситуации решающим был вопрос, где финиширует Лауда. Ален, двигаясь первым, толком не мог ни на что повлиять. Фактически, гонщик стал пассажиром в вопросе судьбы титула.

Следует отметить, что Ники стартовал лишь 11-м, и от заветной второй позиции его отделял целый ряд пилотов. Обходя соперников одного за другим, австриец постепенно приближался к своей цели.

Решающий моментом гонки, а вместе с тем, и всего чемпионата, произошел за 18 кругов до финиша – Найджел Мэнселл совершил ошибку и выпустил Ники на необходимое ему место.

Пилоты команды Макларен добыли третий дубль в сезоне. А Прост проиграл Лауде титул с разрывом в половину очка. Эта разница до сих пор остаётся рекордно маленькой.

Ники Лауда и Ален Прост на последнем подиуме сезона 1984 Getty images

Как это часто бывает, когда отставание крайне маленькое, зрители и журналисты начинают усиленно искать, в какой именно момент был проигран чемпионат.

"Козлом отпущения" стал дождевой Гран-при Монако – тогда Прост лидировал и активно махал рукой маршалам, говоря о том, что слишком большое количество воды делало невозможным дальнейший пилотаж. Заезд был остановлен красными флагами, а потому вместо 9 очков француз получил лишь 4.5.

Тем не менее, это лишь один эпизод в длинном сезоне. И "решающим" можно назвать любой эпизод, в котором Ален терял очки. Так, или иначе, второй год подряд наш герой проиграл сражение за титул.

Тем не менее, Ники стал для нашего героя не просто соперником. Во время борьбы с Лаудой, Прост у него очень много чему научился. Даже против своего желания, австриец стал настоящим учителем для француза.

Долгожданный результат

Ходят слухи, что на последнем подиуме сезона 1984 года, когда Лауда стал трёхкратным чемпионом, он сказал Просту: "Следующий сезон – твой". Так это, или нет – правду вряд ли кто-то узнает. Однако в 1985-м Ники действительно отошел в тень, доезжая свой последний сезон где-то позади, тогда как Ален стал безоговорочным лидером коллектива.

К тому моменту Порше доработали свои двигатели в сторону надёжности. Сходы, конечно, ещё случались, но их стало заметно меньше. Однако и соперники не стояли на месте. Главным преследователем в чемпионате стал итальянец Микеле Альборето на Феррари.

Вплоть до Гран-при Нидерландов между двумя пилотами шла напряжённая борьба с переменным успехом. После гонки в Зандворте Проста и Альборето разделяли всего три очка.

Но дальше карма вернула Просту все долги за прошлые сезоны. В оставшихся пяти гонках Ален одержал победу в Монце, ещё дважды поднимался на подиум и в общей сложности набрал 23 очка. В это же время Микеле ни разу не смог добраться до финиша.

Таким образом, уже на Гран-при Европы на трассе Брэндс-Хэтч, за два этапа до конца сезона, к радости всей Франции, а также тяжело больного раком брата Даниэля, Ален Прост стал чемпионом мира Формулы-1.

Главная четвёрка эпохи

В сезоне 1986 года сформировалась четвёрка пилотов, которая стала олицетворением эпохи 80-х и начала 90-х – Ален Прост, Найджел Мэнселл, Нельсон Пике и Айртон Сенна. Именно они вели борьбу за чемпионство и вместе выиграли 15 из 16 гонок.

Главные герои 80х: Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Мэнселл и Нельсон Пике Formula 1 в социальной сети Instagram

Следует отметить некоторые перемены среди мотористов. Большой шаг вперед сделали турбодвигатели Хонда, использовавшиеся командой Вильямс, за которую выступали Мэнселл и Пике. Многие эксперты считают, что именно их болид FW11 был лучшим в том сезоне.

В то же время концерн Рено свернул заводскую команду и остался в Формуле-1 лишь как поставщик двигателей для команд Лотус, Тирелл и Лижье.

После сложного старта сезона Прост одержал победы в Сан-Марино и Монако, что позволило возглавить чемпионат. Однако в следующих семи гонках шесть побед одержали пилоты Вильямс, а единственную оставшуюся выиграл Сенна.

Тем не менее, за исключением схода в Венгрии, Прост стабильно набирал очки и четыре раза финишировал на подиуме. Но всё равно он откатился на четвёртую строчку чемпионата и уступал лидировавшему Мэнселлу 11 очков.

Гран-при Австрии перезапустил чемпионскую гонку: Прост одержал победу, в то время, как все три его соперника сошли. Однако затем последовала дисквалификация в Италии и два вторых места – в Португалии и Мексике. Причём на трассе имени братьев Родригес победу одержал единственный гонщик "из остальных" – Герхард Бергер.

Перед финальным этапом в Аделаиде сразу три пилота сохраняли шансы на титул – Мэнселл, Прост и Пике. Ален отставал от лидировавшего Найджела на шесть очков, что было серьёзным отрывом. Но в этот день наш герой и его команда провели идеальную гонку.

Прост запланировал стратегию с одной остановкой. Однако прокол шины, случившийся незадолго до намеченного пит-стопа, заставил соперников подумать, что это была случайность и вынужденное посещение механиков.

Его напарник по команде Кеке Росберг, проводивший последнюю гонку в карьере, сыграл важную роль, навязав борьбу пилотам Вильямс. Хотя заезд он закончил досрочно, тем не менее, свой вклад в общее дело он сделал и вскоре произошёл ключевой момент – у Мэнселла на длинной прямой лопнула задняя покрышка, после чего лидер чемпионата сошёл с дистанции.

Пике, увидев, что шины могут не выдержать, решил не рисковать и самостоятельно отправился в боксы за свежим комплектом. Таким образом, Прост вышел в лидеры и довёл гонку до победы, а вместе с тем и стал двукратным чемпионом мира.

Новый рекорд

Начало сезона 1987 было весьма оптимистичным — Ален победил на первом этапе в Бразилии, а затем повторил успех в третьей гонке, Гран-при Бельгии. Однако на этом очередная сказка закончилась. Рон Деннис уже строил планы на будущее и не собирался вкладываться в доработку текущего болида. В результате Макларен начал терять позиции, Вильямс с мощными моторами Хонда окончательно захватил лидерство, а статус "второй силы" перешел к Лотус.

Тем не менее, на Гран-при Португалии Прост выиграл третью гонку в сезоне, а вместе с ней и 28-й триумф в карьере. В современную эпоху гонщики достигают куда больших показателей, но на тот момент это был абсолютный рекорд. Ален превзошел достижение Джеки Стюарта, у которого было 27 побед.

В те же выходные официально подтвердились грядущие перемены. Макларен подписал контракт с Хонда, обеспечив себе лучшие на тот момент двигатели. А новым напарником Проста в 1988 году становился Айртон Сенна.

Ален Прост vs Айртон Сенна

Плавно наша история подошла к самому известному её периоду. Формула-1 знала много легендарных пар соперников, превращавших чемпионат в столкновение двух стихий — Аскари-Фанхио, Лауда-Хант, Стюарт-Фиттипальди. Но эпоха Прост-Сенна занимает в глазах зрителей особое место. Возможно, только противостояние Шумахер-Хаккинен смогло достичь подобного уровня напряжённости.

Шлемы Алена Проста и Айртона Сенны Getty Images

Даже сейчас, когда два гонщика ведут ожесточённую борьбу на трассе, особенно, если между ними происходят столкновения, часто можно услышать: "Они как Прост и Сенна". Для более молодых поколений их борьба приобрела почти мифический ореол, что-то, о чём с упоением рассказывают зрители-ветераны.

Пожалуй, самой большой несправедливостью этой истории является то, что теперь Проста нередко воспринимают исключительно как "соперника Сенны". Такая формулировка словно ставит более успешного Алена в тень Айртона.

Да, невероятная агрессия и напор Сенны давали ему преимущество в отдельных эпизодах, а также позволяли завоёвывать сердца фанатов. Но на длинной дистанции гонки, а тем более, чемпионата, стабильность, системный подход и холодный "профессорский" расчёт Проста были куда более важными качествами, пусть и не такими яркими для зрителей.

Лучшим примером можно считать Гран-при Монако 1988 года. Айртон гордился тем, что в квалификации опередил Алена на 1,4 секунды, что для короткой городской трассы было просто существенным отрывом даже в те времена.

Но основным соревнованием всегда является гонка. И в главном заезде на 67-м круге Сенна допустил грубую ошибку, врезался в барьер и сошёл. Прост, ехавший вторым, уверенно довёл дело до победы. Это был классический случай: скорость против расчёта, эмоции против хладнокровия.

Ален Прост - победитель Гран-при Монако 1988 Getty Images

Украденный титул

Зрители, которые видели золотые годы Михаэля Шумахера, а также сезоны доминирования Себастьяна Феттеля, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, воспринимают постоянные победы одной и той же команды как нечто привычное.

Однако в 1988 году то превосходство, которое получила команда Макларен с турбомоторами Хонда, было чем-то новым и попросту немыслимым. Лишь одну гонку – Гран-при Италии, когда оба претендента на титул сошли с дистанции, выиграл пилот Феррари Герхард Бергер.

Во всех остальных этапах на верхней ступеньке подиума оказывались только Прост и Сенна. Целых десять гонок завершились дублем подопечных Рона Денниса, и этот рекорд продержался вплоть до 2014 года.

История Формулы-1 знает множество случаев, когда борьбу на трассе сопровождали закулисные интриги. Но когда соперниками за титул становятся напарники – это выводит противостояние на совершенно иной уровень.

Прост намного лучше работал над подготовкой машины к гонке. Это могло бы дать ему существенное преимущество, если бы не одно "но": Сенна просто копировал готовые настройки напарника и сосредотачивался на поиске оптимального прохождения круга.

Конечно, Ален был крайне недоволен такой "кражей", но Айртон действовал с одобрения руководства команды, а потому препятствовать этому было невозможно.

В остальном противостояние двух пилотов поначалу проходило в относительно спокойном темпе. Они поочерёдно побеждали и отрывались от остальных. Но на Гран-при Португалии произошёл первый серьёзный конфликт – во время борьбы гонщики столкнулись друг с другом. Оба остались на трассе и продолжили заезд. В итоге Прост одержал победу, а Сенна финишировал лишь шестым, набрав одно очко.

После гонки пресса смаковала этот эпизод. В словах пилотов искали скрытые намёки, а иногда их просто выдумывали. В газетах появлялись совершенно противоречивые версии событий, слухи о том, что Хонда поставляет Сенне более новые двигатели. Были среди этого и правдивые высказывания Проста об инфантильности напарника.

Еще более странным оказался финал чемпионат. Прост набрал рекордные на тот момент 105 очков и опередил Сенну на целых 11 зачётных пунктов. За исключением двух сходов, Ален неизменно финишировал в топ-2, тогда как у Айртона было три схода (включая дисквалификацию в Бразилии) и два финиша вне подиума.

Но при всём этом титул достался Сенне. Дело в том, что в итоговый зачёт шли только 11 лучших результатов из 16. Подобное правило применялось и ранее, но именно в 1988 году оно впервые повлияло на распределение чемпионского звания. Эти события вызвали серьёзную критику, и с 1991 года стали учитывать все гонки.

Однако это произошло позже, а в 1988 году Прост, несмотря на явное преимущество, потерял титул из-за странной системы подсчёта очков.

Реванш

После всех этих событий, наш герой чувствовал себя так, словно его обокрали. И в следующем сезоне он поставил чёткую цель – взять реванш и "поставить на место" напарника.

Тем временем, в самой Формуле-1 произошли важные изменения. Доминировавшие турбомоторы официально запретили, и все команды были вынуждены перейти на атмосферные двигатели. В результате этого выросла конкуренция и соперники стали ощутимо ближе. Однако команда Макларен так и осталась главной силой чемпионата.

"Точкой невозврата" в конфликте партнёров по команде стал Гран-при Сан-Марино 1889 года. Перед гонкой гонщики согласились не атаковать друг друга на первом круге, чтобы избежать ненужных столкновений. Прост стартовал достаточно спокойно, но Сенна и не собирался держать слово, а потому ринулся вперед.

По окончанию заезда были очень долгие разборки между Аленом, Айртоном и Роном Деннисом, который был свидетелем договорённости. Сенна долго пытался оправдываться, доказывая, что он был прав, а потом попросту заплакал.

Когда подробность об излишних эмоциях бразильца попала в прессу, гонщики поссорились окончательно. Дошло даже до того, что посреди боксов висела ширма, чтобы они даже не пересекались взглядами.

По сути, команда Макларен разделилась на две половины гаража. История Формулы-1 знала случаи противостояний пилотов одного коллектива, но впервые оно было настолько принципиально.

Прост делал ставку на свой опыт и умение работать с машиной. Что же касается Сенны – на его стороне был Рон Деннис, всё остальное руководство команды, а также – мотористы Хонда.

С того момента, и Алену и Айртону стало всё равно на всех остальных пилотов – они были увлечены исключительно борьбой друг с другом. А потому другие гонщики периодически урывали победы "с барского стола".

В первых четырёх этапах бразилец выиграл три гонки, но затем, пока Сенна раз за разом сходил с дистанции, свои три победы добыл и Прост. Постепенно ситуация начала складываться в пользу француза. Но чем дальше, тем больше росло напряжение.

В последующих шести заездах Ален стабильно добывал очки, при чем 5 раз приехал на подиум и один раз победил. Айртон же, несмотря на три победы, набрал меньше очков, потому как дважды сошел.

Следует так же понимать, что при довольно низком уровне надёжности, свойственном для той эпохи, в вопросе того, чтобы финишировать, очень многое зависело и от пилота.

"Профессор" очень хорошо чувствовал, где грань возможностей гоночной машины, в то время как "Волшебник" жал на полную и весьма часто "загонял" свою технику – болид, который вполне мог бы проехать всю дистанцию, преждевременно ломался.

Выброшенный кубок

Показательным скандалом завершился Гран-при Италии 1989 года. К тому моменту почти вся команда открыто симпатизировала Сенне, и на его стороне собралась большая часть коллектива. В то время, как с Простом и его машиной работало лишь несколько человек.

Тем не менее, даже вопреки желанию собственного руководства, Ален лидировал в чемпионате. После победы на легендарной Монце француз оторвался от бразильца на целых 20 очков. Да, с учётом грядущих вычетов это было немногим меньше, однако разница была ощутимой.

А во время церемонии произошел прецедент, которого Формула-1 не знала ранее: Прост кинул в толпу итальянских болельщиков свой кубок за первое место. Дело в том, что к тому моменту Ален уже принял решение по окончанию сезона перейти в Ferrari и начал "налаживать отношения" с тифози.

Также стоит учитывать, что Рон Деннис забирал у гонщиков трофеи с подиумов и отправлял их на базу команды. Таким образом, наш герой заодно и разозлил своего пока ещё босса.

Столкновение века

Ключевым моментом чемпионата стал Гран-при Японии — предпоследний этап сезона. Если бы в зачёт шли все результаты, Прост уже был бы чемпионом к тому моменту. Однако, поскольку всё ещё действовали правила отбрасывания очков, формальная интрига сохранялась.

Несмотря на поул Сенны, Прост вырвался в лидеры гонки. Традиционно два Макларена начали отрываться от остальных пилотов. В течение 47 кругов назревала борьба между претендентами на титул.

Следует отметить, что бразилец на трассе часто ставил соперников перед выбором: "либо ты уступаешь, либо мы сталкиваемся". В то же время француз, устав от подобного поведения напарника, прямо заявил: "В следующий раз я отступать не стану".

На 47-м круге Айртон ринулся в атаку, но Прост, как и обещал, "захлопнул калитку". Болиды столкнулись.

Знаменитое столкновение Проста и Сенны в Японии 1989 Getty Images

Математика была такова, что обоюдный сход означал досрочное чемпионство Проста. Однако в тот момент в Японии даже работники трассы поддерживали Сенну, и они помогли растолкать его болид, чтобы он смог продолжить заезд. А для француза гонка на этом закончилась.

Однако, после финиша своё решение вынесла дирекция гонки, восстановив справедливость: Сенну дисквалифицировали за помощь посторонних людей, а также за срезанную шикану. Это означало, что Ален стал трёхкратным чемпионом мира.

Но даже на этом всё не закончилось. Рон Деннис подал апелляцию, пытаясь отменить наказание для гонщика, который был его фаворитом. Однако после слушаний дисквалификация осталась в силе. Более того, Сенну оштрафовали на 100 000 долларов и временно лишили гоночной лицензии.

А Гран-при Японии 1989 года вошел в историю как момент одного из самых запоминающихся столкновений претендентов на титул.

Попытка стать "мессией"

Как уже было сказано выше, сезон 1990 года Ален Прост начинал в составе Феррари. В тот момент у итальянской команды начался настоящий кризис после смерти основателя — Энцо Феррари. Без жёсткой руки "Комендаторе" в "Скудерии" воцарился хаос.

Коллективу позарез нужен был человек, который смог бы заставить этот механизм работать. Большие надежды возлагались на пришедшего в коллектив чемпиона мира.

Несмотря на смену болида, противостояние Проста и Сенны не прекратилось. Оба соперника "жаждали крови": Айртон хотел отыграться после поражения, а Ален — наказать бывшую команду, которая, по сути, его предала.

О своей мести мечтал и Джон Барнард, которого в своё время Рон Деннис уволил из "Макларена". Теперь английский инженер работал на "Феррари", и у него были два пилота, способных бороться за высочайшие награды — Ален Прост и Найджел Мэнселл.

Баланс сил в третьем раунде французско-бразильского противостояния значительно изменился. Если на равной технике важную роль играло умение "Профессора" работать с машиной, то теперь у него был болид "Скудерии", уступавший сопернику и в чистой скорости, и в надёжности. Тем не менее, сдаваться никто не собирался.

1990-1991, Ferrari

Свою первую победу за рулем Феррари Ален Прост одержал уже на втором этапе. Что было еще важнее — это произошло на родине Сенны, в Бразилии. После трёх гонок между двумя соперниками было всего одно очко.

Ален Прост побеждает на Гран-при Бразилии 1990 Getty Images

Верхняя ступенька подиума в Монако и Канаде достались Айртону, однако после этого Ален выиграл три этапа подряд и вышел в лидеры с преимуществом в 3 очка.

Но затем снова начали сказываться проблемы с болидом Скудерии: в следующих пяти гонках наш герой не мог угнаться за более быстрым Маклареном. И только в Испании Прост снова победил.

Ключевым моментом чемпионата снова стал Гран-при Японии. Однако теперь лидером в личном зачете был Сенна, и уже его устраивал бы обоюдный сход.

Разборки начались еще после квалификации: Айртон взял поул, но ему не понравилось, что первая позиция находится справа, на "грязной" части трассы.

Рон Деннис отправился к дирекции гонки и долго уговаривал их изменить стартовую решетку, чтобы его пилот начал гонку с левой стороны.

Дирекция гонки, и без того уставшая от капризов бразильца, отказала в этом требовании. Утром на брифинге Рон сообщил Сенне решение судей, на что тот ответил: "Тогда я пойду на таран".

Так и случилось: Прост вырвался вперед на старте, но уже в первом повороте получил удар от Сенны в правое заднее колесо. Оба болида вылетели с трассы, подняв клубы пыли.

Что касается сезона 1991 года, то о каком-то реванше не могло быть и речи. Ferrari продолжала погружаться в хаос. Макларен и Вильямс были вне конкуренции, а ни Ален, ни его новый напарник Жан Алези не могли угнаться за ними.

Вся заслуга "Профессора" в этом сезоне — это пять подиумов. После очередной поломки болида на Гран-при Португалии Ален разразился критикой в адрес своей машины и команды. Итальянцы не оценили его поступок и уволили его за одну гонку до окончания сезона.

На тот момент мест в топ-командах на сезон 1992 года уже не было, а Ален не хотел ехать за болид какого-либо середняка. Поэтому он взял годичный перерыв.

1993, Williams

Пока Прост отдыхал в 1992 году, довольно легкую прогулку к долгожданному титулу совершил Найджел Мэнселл за рулём Вильямса.

Болид, который обладал множеством инновационных технологий, включая активную подвеску, был практически непобедим. Также это был первый триумф знаменитого инженера Эдриана Ньюи.

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Успехи "Биг Найджа" впечатлили всех, кроме босса команды — Френка Вильямса. Увидев на рынке пилотов самого "Профессора", "Железный Френк" без долгих раздумий подписал с ним контракт на сезон 1993.

Мнения Найджела, при этом, разумеется, никто не спрашивал. Новоиспеченный обладатель титула не хотел сразу же стать "подносчиком снарядов" и решил покинуть команду.

Таким образом, очередным напарником Проста стал Дэймон Хилл, который не провёл еще ни одного полного сезона и похвастаться мог разве что чемпионской фамилией.

Из отпуска к титулу

Следует отметить, что о прошлогоднем тотальном преимуществе Вильямса речи не шло. Хотя FW15C все ещё был очень хорошей машиной, но MP4/8 от Макларен был близко. И спустя два сезона, снова вернулось противостояние Проста и Сенны.

Своё возвращение в Формулу-1 Ален отметил победой на первом этапе сезона в ЮАР.

Ален Прост отмечает победу на Гран-при ЮАР 1993 Getty Images

На следующих двух Гран-при наш герой столкнулся с рядом проблем. В Интерлагосе к сходу привело столкновение с круговым на мокрой трассе, а в Донингтон-Парке команда совершила множество стратегических ошибок – француза зазвали в боксы аж 4 раза и столь большие потери времени не позволили подняться выше третьей позиции.

Но дальше "Профессор" превратился в настоящего доминатора и выиграл 6 гонок из 7. Побеждая раз за разом, он уверенно шел к своему четвёртому званию чемпиона мира.

После Гран-при Германии Прост опережал ближайшего соперника на 27 очков по классической системе 10-6-4-3-2-1. Это был его 51-й и, как оказалось, последний триумф в карьере пилота Формулы-1. По тем временам это был просто немыслимый показатель.

Последующие три этапа Ален провел блекло – два двенадцатых места и одно третье. Однако эти все три раза он был впереди Айртона, потому ситуация в чемпионате от этого мало изменилась. А судьба титула решалась в Португалии.

Ален Прост vs Михаэль Шумахер

Был в истории Формулы-1 и короткий эпизод борьбы между гениями двух разных эпох – ветераном Аленом Простом и восходящей звездой – Михаэлем Шумахером. Случилось это на Гран-при Португалии 1993 года.

Во время волны пит-стопов молодой немец на Бенеттоне вышел вперед. Француз, несмотря на то, что Вильямс был явно быстрее, оказался позади.

Последнюю треть гонки зрители могли наблюдать борьбу двух пилотов за победу в гонке. Правда, в тот момент еще никто не понимал значимость того эпизода для истории.

Следует отметить тот факт, что после схода Сенны Просту для оформления досрочного титула было необходимо лишь доехать впереди Хилла. Вторая позиция на финише вполне устраивала "Профессора", а потому действовал он предельно осторожно и избегая любого лишнего риска. И после длительного сражения гонщики так и остались на своих позициях.

На подиуме оба гонщика блестели от счастья – Михаэль отмечал свою вторую победу, а Ален – четвёртый титул чемпиона мира

Михаэль Шумахер и Ален Прост на подиуме Гран-при Португалии 1993 Getty Images

Интересный факт: все 4 раза, когда Ален Прост становился чемпионом мира, он этот делал, выступая с 4-мя разными напарниками: Ники Лауда, Кеке Росберг, Айртон Сенна и Деймон Хилл. И все они также являются обладателями титула, с единственной поправкой – последний стал чемпионом уже позже.

Как враги стали друзьями

"Железный Френк" всегда жестко обращался со своими пилотами. А в тот момент, когда его машины были невероятно быстрыми, казалось, что он коллекционирует чемпионов. И второй год подряд гонщик, завоевавший титул, был уволен из Вильямса по окончанию сезона. На сезон 1994 на место Проста уже был подписан контракт с Сенной.

После недолгих размышлений Ален объявил о завершении карьеры гонщика Формулы-1, получив от бывшего работодателя деньги, полагавшиеся ему по контракту за следующий сезон.

Поскольку чемпионский титул 1993 уже был разыгран, оставшиеся два этапа не решали абсолютно ничего, а потому прошли в необычайно спокойном темпе. Уже особо не торопившийся Прост приехал в Японии и Австралии вторым, позади Сенны.

А на церемонии награждения произошло то, чего не ожидал никто, включая нашего героя – Айртон пригласил Алена стать рядом с ним на верхней ступени подиума и обнял своего теперь уже бывшего соперника.

Айртон Сенна пригласил Алена Проста стать рядом с ним на верхней ступени подиума Getty Images

В один момент забылись все обиды, накопленные у гонщиков. Им было уже больше нечего делить – следовательно, не было и причин для было вражды. Они стали настоящими друзьями.

Следующие полгода два чемпиона очень часто созванивались и долго разговаривали, рассуждая о гонках, и философствовали о жизни. За тот короткий период они узнали один другого с совершенно другой стороны.

Последние слова, которые Сенна сказал публично, были радиопереговоры с командой: "Давайте начнем с приветствия нашему другу Алену Просту. Ален, мы будем скучать". Многие люди считали, что Айртону не хватает мотивации без заклятого соперника, который так залез ему в голову в конце 80-х.

Наследие

Ален Прост вошел в историю Формулы-1 как самый успешный гонщик эпохи 80-х и начала 90-х. Показатель в 51 победу был на тот момент абсолютным рекордом.

По количеству титулов он также превосходил всех других легенд – Ники Лауду, Джеки Стюарта, Джека Брэбема, Нельсона Пике и Айртона Сенну. Больше имел только Хуан Мануэль Фанхио, который выступал на заре существования Формулы-1.

Помимо четырёх званий чемпиона мира, еще столько же раз "Профессор" был одним из основных претендентов на это звание. Итого, восемь раз он находится в центре внимание всего автоспортивного мира. Большего позже смогли достичь только Михаэль Шумахер и Льюис Хамильтон.

Не стоит забывать и о том, что в 1993 году Алену было уже 38 лет. По тем временам, это был уже очень большой возраст для гонщика. В Формуле-1 назревала смена поколений. Имея такой послужной список, Прост решил закончить карьеру на "высокой ноте". Не дожидаясь момента, когда "новички подскажут", что надо уходить.

Тень Сенны

Однако, при все том, что Прост был выше Сенны практически по всем статистическим показателям, именно Айртон стал любимцем у всех – руководителей команд, остальных людей, причастных к автоспорту, и, конечно же – среди фанатов.

Ален лучше знал, как работать с машиной. Холодный ум "Профессора" помогал ему чаще и стабильнее показывать высокие результаты. Но образ "плохого парня", который "Волшебник" создал вокруг себя, просто влюблял себя зрителей, а уверенность в собственной исключительности, пусть и была в чем-то наивной, но настолько искренней, что все окружающие также начинали в это верить.

Прост ушел в статусе чемпиона. В то время, как Сенне досталась "честь" принять участие в типичной "битве поколений", где юные таланты сбрасывают с вершин легенд прошлого.

Вполне возможно, такой сценарий бы уравнял славу двух мультичемпионов. Тем более, что в начале 1994 молодой Михаэль Шумахер взял инициативу в свои руки, и Айртон не мог за ним угнаться.

Но всему этому было не суждено случиться. На Гран-при Сан-Марино 1994 Сенна разбился насмерть. Эта трагедия стала настоящем шоком для всего автоспорта.

Многие зрители говорили "нет" и отказывались принимать случившееся. Вместе с этим, в сердцах фанатов бразилец, подобно рок-звезде из "клуба 27", окончательно вознесся над всеми современниками. А Прост навсегда оказался в тени своего бывшего соперника.

Конечно, Ален присутствовал на похоронах своего теперь уже друга, и нес его гроб. С тех пор прошло уже более 30 лет. И, по словам "Профессора", ещё не было ни дня, чтобы кто-то не задал ему вопрос про "Волшебника".

Ален Прост и другие известные гонщики несут гроб Айртона Сенны Getty Images

Prost Grand Prix

После всех этих событий ряд команд пытались вернуть Проста за руль болида Формулы-1. Но к тому моменту Ален уже принял решение повесить шлем на гвоздь. Впрочем, в мир "королевских автогонок" он таки вернулся, но уже в совершенно другой роли. И этому предшествовал целый ряд событий.

В 1994 году свой первый титул добыл Михаэль Шумахер. Но, несмотря на этот успех, команда Бенеттон хотела сменить моторы Форд на силовые установки Рено, которые в те времена считались самыми лучшими. И, чтобы добиться желаемого, свою комбинацию провернул Флавио Бриаторе.

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Итальянский бизнесмен просто выкупил Лижье, на тот момент – единственную французскую команду. А после того, как контракт на получения двигателей перешел к Бенеттону, второй коллектив, за ненадобностью, был отдан Тому Уокиншоу.

Через время британец решил перевезти все оборудование к себе на родину. И этот поступок очень сильно разозлил всю Францию.

Вопросом спасения национальной команды озаботился президент Жак Ширак. Он же лично попросил Алена Проста возглавить новый коллектив. Так в 1997 году на стартовой решетке появились машины под маркой "Прост Гран-при".

Крах Пежо

Многие люди начали говорить о том, что гениальный гонщик оказался весьма посредственным управляющим команды. Но, если разобраться во всей истории и учесть все факты, возникает большой вопрос: имел ли этот проект вообще хоть какой-то шанс на успех?

Поначалу, в сезоне 1997, пока коллектив использовал двигатели Муген-Хонды, виднелись какие-то перспективы и результаты были вполне пристойными, как для команды-середняка. Оливье Панис, который был главным "подопечным" Алена, после 7 гонок имел два подиума и находился на третьей строчке личного зачёта. Были все шансы так и закончить сезон, но травма помешала этим планам.

Ален Прост (справа) и Оливье Панис (слева) Getty Images

А дальше снова в автоспорт вмешалась политика. Идея национальной команды начала доходить до абсурда и Проста попросту обязали пользоваться двигателями Пежо.

Такое решение обернулось настоящей катастрофой. Мало того, что эти силовые установки были ощутимо медленнее, чем у соперников, так еще и постоянно ломались.

За последующие два сезона вся команда, вместе взятая, набрала лишь 10 очков. Причем 6 из них было добыто в гонке-триллере Гран-при Европы 1999, когда весь подиум был занят пилотами команд "второго эшелона", а основные лица чемпионата (Мика Хаккинен и Эдди Ирвайн) провалились вниз.

Тотальным провалом стал сезон 2000. За весь чемпионат подопечные Проста не набрали ни единого очка. За 17 этапов Ник Хайдфельд и Жан Алези, вместе взятые, смогли лишь 11 раз попасть в финишный протокол, причем где-то далеко позади очковой зоны. По обнародованным данным, за весь год сгорело 60 двигателей Пежо.

В 2001 году команда перешла на прошлогодние двигатели Феррари, которые поставлялись под маркой Ацер. Но это уже не спасало ситуацию, потому как всевозможные специалисты бежали словно с тонущего корабля. В конце того сезона Ален объявил о банкротстве своего коллектива. На этом история "Прост Гран-при" была закончена.

Фактически, Прост стал жертвой политики. Сначала сам президент попросил Алена ради всей Франции стать у руля проекта. Потом, во имя "национальных интересов" его заставили перейти на двигатели Пежо. А когда начались серьезные неприятности, то это уже были лишь проблемы "Профессора".

И снова Рено

В начале 2010-х экологи всего мира начали активно продвигать свою очередную "идею фикс" – популяризацию электромобилей. Из-за дороговизны и непрактичности спрос на такой вид транспорта был крайне низок. Поэтому, для привлечения внимания, а также для развития технологий, была создана электрическая серия Формула-Е.

Что же касается Алена Проста – он был поставлен у руля в команде Renault e.dams, одним из пилотов которой был его сын – Николя. Стоит отметить, что в тот период в "электроформуле" собрались также сын Нельсона Пике (Нельсон-младший) и племянник Айртона Сенны (Бруно). А фанаты прозвали всех этих наследников гоночных династий "ксерокопиями".

Хотя Формула-Е существует и поныне, большой популярности она не набрала. И, как правило, там ездят гонщики, которые попросту не смогли найти место в более престижных сериях.

Что же касается Алена – через несколько лет он стал консультантом всё той же команды Рено в Формуле-1 и в 2019 даже возглавил совет директоров. На этой должности он пробыл аж до конца 2021 года. На этом связь "Профессора" с "королевскими гонкам" была разорвана окончательно.