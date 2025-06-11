Джеки Стюарт – легенда "героической" эпохи Формулы-1

Сегодня, 11 июня, 86 лет исполняется трёхкратному чемпиону мира и борцу за безопасность автоспорта – сэру Джеки Стюарту. Шотландец вошёл в историю как живая легенда "героической", или же "романтической" эпохи Формулы-1, охватывающей 60-е и 70-е годы – времени, когда гоночные болиды собирались несколькими энтузиастами "в гараже", а любой выезд на трассу мог стать для гонщика последним.

Ранние годы

11 июня 1939 года в шотландской деревне Милтон в семье дилера автомобилей "Ягуар" Боба Стюарта родился второй сын – Джеки. Атмосфера гонок окружала нашего героя с самого детства: отец был мотогонщиком-любителем, а старший брат Джимми – автогонщиком, который однажды даже вышел на старт Формулы-1.

После того как Джимми получил серьёзные травмы на Нюрбургринге, родители попросили Джеки подыскать себе более безопасное увлечение, и он увлёкся стендовой стрельбой. Получалось это у него настолько хорошо, что всерьёз шла речь о выступлении на Олимпиаде 1960 года в Риме.

Однако, несмотря на амбициозные планы, наш герой не смог попасть в национальную сборную. Разочарование было настолько сильным, что младший Стюарт решил забросить стрельбу и вернулся к автогонкам, а уже в 1963 году он добился первых успехов в кузовных чемпионатах.

В 1964 году Кен Тиррелл пригласил Джеки на тесты болида Формулы-3. После того как Стюарт с лёгкостью превзошёл время круга Брюса Макларена, ему предложили место в команде. А уже после ошеломительного сезона в "трёшке" Стюарт оказался в Формуле-1 – за рулём BRM на старте сезона 1965 года.

BRM

Во времена, когда лишь шесть пилотов по итогам заезда получали очки, заработать зачетный балл в дебютной гонке считалось признаком будущего чемпиона. Именно так и произошло с Джеки – он занял 6-е место на Гран-при ЮАР.

Но дальше было больше: на следующем этапе в Монако наш герой завоевал свой первый подиум, приехав третьим, а в Бельгии и Франции финишировал вторым. Три призовых места в четырёх гонках – это было невероятно сильное начало карьеры в Формуле-1.

Конечно, угнаться за доминировавшим на "Лотусе" Джимом Кларком Стюарт не мог. Однако уже на Гран-при Италии Джеки одержал свою первую победу в "королевских гонках".

Джеки Стюарт - победитель Гран-при Италии 1965 Getty Images

На полном серьёзе шла борьба за вторую строчку с Грэмом Хиллом – за два этапа до конца гонщиков разделяло всего одно очко. Однако этим планам помешали сходы с дистанции в Мексике и США. По итогам своего первого сезона наш герой занял третье место.

Сезон 1966 года Стюарт начал с победы в Монако. А следующий этап в Бельгии едва не стал последним для шотландца.

После тяжёлой аварии он оказался зажат в болиде с пробитым бензобаком. От тяжёлых последствий спасли вылетевшие в том же самом месте Грэм Хилл и Боб Бондюрант, которые вовремя подоспели на помощь и смогли извлечь Джеки из разбитой машины.

Наш герой отделался несколькими переломами, из-за чего пропустил гонку во Франции, однако в Великобритании Стюарт уже снова вышел на старт.

Но о каких-либо хороших результатах речи не шло: команду BRM преследовали проблемы с надёжностью, и за два сезона 1966-1967 Джеки лишь пять раз сумел добраться до финиша.

Matra International

На старт сезона 1968 года команда Matra Sports вывела новые болиды с собственным двигателем. Параллельно с этим появилась и "дополнительная" команда – Matra International, использовавшая то же шасси, но с популярным на тот момент мотором Ford Cosworth DFV. А руководил вторым коллективом уже упоминавшийся в нашей истории Кен Тиррелл.

В качестве основного пилота он, конечно же, взял Стюарта. И если в наше время подобные решения связаны с подписанием контрактов и прочей бюрократией, то тогда начало славного сотрудничества Кена и Джеки было "закреплено" простым рукопожатием.

На первом этапе в ЮАР подвёл тот самый двигатель, который считался лучшим. А гонки в Испании и Монако наш герой был вынужден пропустить из-за очередной травмы. Вернулся в кокпит Стюарт в Бельгии, а в Нидерладах, под проливным дождём, добыл первую победу за рулём новой команды.

Стюарт отчаянно пытался наверстать упущенное в начале года. Подиум во Франции, а также победы в Германии и США привели к тому, что за гонку до конца Джеки лишь на 3 очка отставал от Грема Хилла. Шансы на титул были очень высоки, но гонку в Мексике Стюарт провёл очень слабо и не смог набрать очки.

Объединённая Matra

Пока Стюарт во "вторичной" команде выигрывал гонки, добывал подиумы и боролся за титул, у "главной" Матры были серьёзные проблемы – за весь сезон 1968 года она набрала лишь 8 очков в Кубке конструкторов. По этой причине в 1969 году "основной" коллектив был закрыт, а все усилия были сосредоточены на поддержке Тиррелла и Стюарта.

Результат оказался просто ошеломительным. Комбинация французского шасси, "народного" английского двигателя и шотландского пилота была в не конкуренции. В первых шести гонках чемпионата наш герой одержал шесть побед.

Джеки Стюарт, Кен Тиррелл и принц Бернард Нидерландский после Гран-при Нидерландов 1969 Getty Images

После такого уверенного доминирования Джеки Стюарт за три этапа до конца сезона завоевал свой первый чемпионский титул.

Но любые сказки рано или поздно заканчиваются. В Формулу-1 вмешалась политика: Матра поставила условие – шасси будут поставляться только в комплекте с их собственными двигателями. А поскольку эти моторы были откровенно слабыми, Кену Тирреллу пришлось полностью отказаться от сотрудничества. Так Стюарт, получив чемпионский кубок, остался без быстрого болида.

Tyrrell

Будучи на вершине, наш герой мог бы без труда найти место в любом топ-коллективе того времени. Однако он решил остаться верным Тирреллу, который увидел лишь один выход из сложившейся ситуации – создать новую команду имени самого себя. Разумеется, первый сезон после всех перемен обернулся ожидаемым провалом.

Читайте также : Фото Из кареты в тыкву: самые громкие провалы чемпионских болидов

Пока Дерек Гарднер разрабатывал новое шасси Tyrrell 001 в старом гараже Кена, Джеки приходилось выступать на устаревшем March 701.

Стюарт делал всё возможное, чтобы проявить свой чемпионский талант, и даже выиграл гонку в Испании. Однако в большинстве заездов он сходил с дистанции из-за технических неисправностей. До финиша наш герой добрался лишь пять раз и по итогам сезона занял пятое место в личном зачёте.

Первая "собственная" машина команды оказалась откровенно сырой и страдала от множества проблем. Но уже на втором этапе чемпионата 1971 года в Испании Джеки получил новенький Tyrrell 003 и начал творить историю.

Джеки Стюарт мчится победе на Гран-при Испании 1971 за рулём новенького Tyrrell 03 Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

В последующих шести гонках он одержал пять побед. Как и в прошлый раз, второй чемпионский титул Стюарт оформил за три этапа до конца сезона.

Стюарт против Фиттипальди

Сезоны 1972-1973 годов вошли в историю как годы противостояния Джеки Стюарта и Эмерсона Фиттипальди – двух лучших пилотов своего времени, а по мнению некоторых экспертов – и всей истории Формулы-1.

Эмерсон Фиттипальди и Джеки Стюарт Getty Images

О величии этих чемпионов говорит и статистика. Если выстроить всех мультичемпионов по соотношению количества побед к числу поулов, то на первом месте окажется Эмерсон (14 побед / 6 поулов = 2,33), а на втором – Джеки (27 / 17 = 1,58).

Чемпионат 1972 года начинался довольно оптимистично – Стюарт победил в Аргентине. Однако вскоре стало сказываться то, что хоть и чемпионская, но прошлогодняя машина уже устарела. Фиттипальди, у которого был новенький "Лотус", быстро перехватил инициативу.

В первых пяти гонках наш герой дважды сошёл с дистанции, а этап в Бельгии и вовсе пришлось пропустить из-за медицинских проблем. В результате между соперниками образовался разрыв в целых 16 очков – по меркам того времени это было очень много.

Вернуться на вершину подиума Джеки смог только во Франции. Но радость была недолгой – в Великобритании вновь победил Эмерсон.

За четыре гонки до конца сезона между претендентами сохранялся тот же разрыв в 16 очков. Именно тогда, наконец, был готов новый Tyrrell 005, и у Стюарта появилась ещё одна надежда – на рывок в завершающей части чемпионата.

Эта машина действительно позволяла бороться на равных, однако на этапах в Австрии и Италии наш герой не смог набрать очков, что окончательно лишило его шансов на титул. Победы Стюарта в Канаде и США уже ничего не решали – к тому моменту Фиттипальди оформил чемпионство.

Стюарт против Фиттипальди, часть 2

Начался сезон 1973 с двух побед Эмерсона, включая его домашний этап в Бразилии. Но Джеки Стюарт был рядом – третье и второе места соответственно. А уже в ЮАР наш герой поднялся на вершину подиума, получив в своё распоряжение новенький Tyrrell 006.

В Испании Стюарт сошёл, а Фиттипальди одержал третью победу в четырёх гонках. Отрыв в чемпионате вырос до 12 очков, и на тот момент казалось, что бразилец прочно взял ситуацию под контроль и уверенно идёт ко второму титулу. Однако затем инициативу перехватил шотландец – он одержал победы в Бельгии и Монако.

Джеки Стюарт мчится к победе на Гран-при Бельгии 1973 Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Этапы в Швеции, Франции и Великобритании оба претендента провели невыразительно. А вот в Нидерландах и Германии вновь победил Джеки. Причём обе гонки завершились командными дублями Tyrrell.

После таких успехов, второе место в Австрии и четвёртое в Италии оказались достаточными, чтобы шотландец оформил свой третий чемпионский титул за два этапа до конца сезона.

Стоит отметить, что победа на Нюрбургринге стала для Стюарта 27-й, что было рекордом по тем временам. Этот показатель оставался лучшим аж до 1987 года, пока его не превзошел легендарный "Профессор" Ален Прост.

Читайте также : Видео Фото статті Гоночная лекция "профессора": история Алена Проста

Перед последней гонкой в США наш герой сделал официальное заявление, которое прозвучало словно гром среди ясного неба: он решил завершить карьеру в Формуле-1, находясь на самом пике славы. Это решение Джеки принял, прежде всего, ради жены и детей. Тем более, в тот момент он был уверен, что оставляет команду в надёжных руках.

Франсуа Сэвэр

Эта история не была бы полной, если отдельной главой не упомянуть Франсуа Сэвэра – пилота, который начиная с середины 1970 года был напарником Стюарта.

Франсуа Сэвэр и Джеки Стюарт Getty Images

Очень быстро гонщики сдружились и стали не просто первым и вторым пилотом, а учителем и учеником. После каждой гонки они обсуждали минувший заезд, и Стюарт постоянно давал Сэвэру советы и наставления.

Франсуа также проводил много свободного времени с Джеки и его семьёй – женой Хелен и двумя детьми. Они даже вместе ездили в отпуск и шутили, что юный француз – их третий сын.

Самым запоминающимся эпизодом на трассе стало Гран-при Нидерландов 1973 года. Стюарт лидировал, но в какой-то момент неправильно переключил передачу. Вместо того, чтобы совершить лёгкий обгон, Сэвэр тоже сбросил скорость.

Когда после гонки между пилотами произошёл диалог, Франсуа объяснил свой поступок тем, что хотел бы одолеть Джеки в борьбе, а не просто воспользоваться его ошибкой.

К концу того года француз стал уже полноценным пилотом топ-уровня. Поступило даже предложение от самого Энцо Феррари – от чего в те времена редко отказывались. Однако, по совету своего наставника, Сэвэр предпочёл остаться в коллективе Тиррелла, где должен был стать лидером команды в 1974 году.

Поскольку в прошлые сезоны гонки в США складывались хорошо, Джеки и Франсуа рассчитывали на высокий результат. Они даже договорились, что чемпион пропустит вперёд напарника, символично передав ему эстафету.

Но этим планам не суждено было сбыться – в квалификации Франсуа боролся за поул и допустил ошибку, которая оказалась для него фатальной. Трасса, на которой двумя годами ранее Сэвэр одержал свою первую и единственную победу, в 1973-м забрала его жизнь. В знак уважения к погибшему другу Стюарт отказался от участия в гонке.

На 22-й минуте художественного фильма "Гонка" (Rush) в качестве фонового события показана смертельная авария пилота, чьё имя не упоминается в кадре. Однако речь идёт именно о трагедии, случившейся с Франсуа Сэвэром.

Разбитый болид Франсуа Сэвэра в художественном фильме "Гонка" (Rush) Кадр из фильма "Гонка" (Rush), режиссёр – Рон Ховард, 2013 год

Борьба за безопасность

Смерть друга стала настоящим шоком для Джеки. Однако не только этот случай повлиял на него. За период карьеры нашего героя только в официальных заездах погибли 8 пилотов. Самым известным из них был Йохен Риндт, который посмертно стал чемпионом мира в 1970 году.

О вопросах безопасности Стюарт всерьёз задумался ещё после своей аварии в Бельгии 1966 года и уже тогда начал активно заниматься этим вопросом. В частности, он привозил на все гонки врача, закрепил в болиде гаечный ключ, активно продвигал новые стандарты экипировки, а также призывал пилотов бойкотировать опасные трассы.

Продолжил свою деятельность Джеки и после окончания карьеры. Он активно использовал свой статус звезды гонок, чтобы через СМИ влиять на общественное мнение и, несмотря на противодействие организаторов, публично критиковал плачевное состояние многих трасс.

Постепенно дело сдвинулось с мёртвой точки, и шотландец вошёл в число советников и экспертов FIA по вопросам безопасности. Помимо вышеперечисленного, он активно выступал за появление зон вылета и "мягких" защитных барьеров.

В том, какой мы видим Формулу-1 сегодня, есть огромный вклад нашего героя. Именно за это Стюарт в 2001 году получил рыцарский титул.

Stewart Grand Prix

В 1997 году Джеки вернулся в Формулу-1 в качестве руководителя команды, которую основал вместе со своим сыном – Полом. Несмотря на то, что этот проект был создан с нуля, шотландская семья смогла заполучить большую поддержу со стороны Ford, который поставлял моторы для болидов.

По совету своего бывшего соперника – Эмерсона Фиттипальди, Стюарт подписал молодого бразильского пилота Рубенса Баррикелло, который приехал вторым на Гран-при Монако и добыл первые очки для гоночного коллектива.

Однако общая картина в сезонах 1997-1998 была откровенно катастрофической. Машины то и дело сходили с дистанции из-за технических поломок. За два года подопечные Джеки лишь четыре раза смогли набрать очки (по системе 10-6-4-3-2-1).

На третий же год у команды, наконец-то, появились яркие лучи надежды, и 1999-й стал настоящим прорывом. Значительно возросло количество финишей, гонщики начали часто набирать очки и даже иногда – добывали подиумы. Конечно, происходило всё это позади Макларена, Феррари и Джордана, однако за Стюартом закрепился статус "лучшего среди остальных".

Звёздным часом для частного коллектива стал Гран-при Европы. Конечно, не без помощи проблем у топ-пилотов, однако Джонни Херберт выиграл ту гонку. Благодаря этому Джеки Стюарт смог "вспомнить молодость" и снова подняться на подиум Гран-при Формулы-1 – пусть и уже в совершенно другом статусе.

Церемония награждения на Гран-при Европы 1999: Джонни Херберт (1 место), Джеки Стюарт (руководитель команды) и Рубенс Баррикелло (3 место) Getty Images

А дальше путь команды прервался так же внезапно, как и когда-то гоночная карьера шотландца. Неожиданно для всех наш герой продал свой гоночный коллектив автоконцерну Ford, который переименовал её в Jaguar Racing.

Наши дни

После того, как в 2016 году у его жены Хелен была диагностирована деменция, Джеки основал фонд Race Against Dementia, который финансирует исследования по данному направлению.

В апреле 2025 года, для поддержки всё того же фонда, шотландец провёл памятный круг на своём чемпионском Тиррелле 1973 года, а позже выставил на аукцион шлем, который подписан всеми 20 ныне живущими чемпионами мира, включая Михаэля Шумахера.

Не смотря на весьма преклонный возраст, сэр Джеки Стюарт по-прежнему остаётся активной личностью, продолжает продвигать свои инициативы, в том числе при помощи социальных сетей, а также просто высказывает свои мысли о современных гонках.