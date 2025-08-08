"Британский Лев" или история тернистого пути Найджела Мэнселла в Формуле-1

Сегодня, 8 августа, свой день рождения празднует чемпион сезона 1992 – Найджел Мэнселл, которого за габаритное телосложение и простоту в общении прозвали "Биг Найдж", а за неуступчивость на трассе и стремление к победе любой ценой – "Британским Львом".

Сегодня предлагаем вспомнить путь одного из самых ярких и упрямых гонщиков за весь период существования Формулы-1 – историю человека, который, несмотря на череду драматичных падений, упорно продолжал идти к успеху.

Детство

8 августа 1953 года в небольшом английском городке Аптон-он-Северн, в графстве Вустершир, в семье Эрика и Джойс Мэнселлов родился сын – Найджел. В семь лет у мальчика проснулась страсть к гонкам: он увлечённо смотрел Формулу-1 по телевизору и впервые сел за руль карта.

Однако родители не воспринимали хобби сына всерьёз, да и средств на развитие автоспортивной карьеры у семьи попросту не было. Найджел был вынужден собирать себе гоночную технику из запчастей, которые ему дарили на день рождения и Рождество. Экономить приходилось на всём: у юного Мэнселла не было даже нормального гоночного костюма и перчаток, из-за чего особенно мучительными становились дождевые заезды.

О полной концентрации на автоспорте, конечно, не могло быть и речи. Как и все дети, Найджел ходил в школу, затем поступил в инженерный колледж, а после его окончания устроился на работу в Lucas Aerospace, где всю жизнь трудился его отец. И только начав зарабатывать собственные деньги, Мэнселл-младший смог всерьёз заняться гоночной карьерой и в 23 года он дебютировал в Формуле-Форд.

Форумла-Форд

Современный зритель привык к тому, что успешные пилоты к 23 годам уже имеют несколько побед к Формуле-1, а Льюис Хамильтон и Себастьян Феттель в этом возрасте даже успели добыть свой первый титул.

Однако, у Найджелла Менссэлла только начинался путь в "открытых колёсах". Гонщик сразу заявил о своём таланте – в 1976 он выиграл 6 заездов из 9, а в 1977 – 20 из 27.

Найджел Мэнселл в Формуле-Форд Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Но засиявшие лучи надежды едва не погасли – авария в Брэндс-Хэтче едва не закончилась трагедией. Чудом выживший гонщик, получил травму позвоночника.

Врачи сказали, что Найджеллу придётся полностью забыть об автоспорте и более того – даже встать с кровати он сможет не скоро. Однако, пять дней спустя наш герой самостоятельно подняться ноги, написал расписку и уехал с больницы домой, а через полтора месяца снова участвовал в гонках, выйдя на старт финального заезда.

К слову говоря, в тот момент решалась судьба титула Формулы-Форд сезона 1977. Помимо не полностью незалеченной травмы, у нашего героя была ещё одна проблема – на его болиде уже были порядком изношенные шины, из-за чего он уступал соперникам три секунды с круга. Чтобы купить новые покрышки, ему пришлось заложить своё обручальное кольцо. Однако риск был оправдан – Найделл выиграл заезд, а вместе с тем и чемпионат.

Формула-3

Уже в 1978 году Мэнселл перешёл в Формулу-3. Из-за отсутствия спонсоров ему вместе с женой Розанной пришлось даже продать их квартиру. Поначалу казалось, что всё напрасно: на слабом болиде March он не мог бороться хотя бы за сколько-нибудь пристойные результаты. А вскоре закончились и деньги.

В тот момент казалось, что всё потеряно – ни гонок, ни жилья. Однако в критический момент удача всё же улыбнулась нашему герою: его подписала команда Unipart. Помимо бесплатного предоставления гоночной техники, Найджеллу даже платили небольшую зарплату – 25 фунтов в неделю. Но было и одно условие: за возможность выступать Мэнселл обязан был исполнять роль "второго пилота".

Хотя в жизни Найджела появилась хоть какая-то стабильность, скорость новой машины всё равно оставляла желать лучшего – она уступала конкурентам три секунды на круге. Однако вскоре произошло ещё одно чудо: гонка Формулы-3 в Сильверстоуне проходила в качестве поддержки этапа Формулы-1, и пилотаж Мэнселла впечатлил владельца команды Лотус – Колина Чепмена. Тот пригласил Найджела на тесты.

Колин Чепмен и Найджел Мэнселл Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Но это не была бы история Мэнселла, если бы всё прошло гладко. Незадолго до назначенной даты он попал в аварию, столкнувшись с Андреа де Чезарисом, и снова сломал позвонок.

Однако Найджелл был полон решимости – и уже на следующий день, находясь в больнице, он заявил, что обязательно прибудет на тесты в Поль-Рикар. И сдержал своё слово – ещё до дебюта в Формуле-1, упорство нашего героя начало становиться легендарным.

Дебют в Формуле-1

Следует отметить, что в 80-х в Формуле-1 ещё не было столь жёстких правил в отношении пилотов и болидов. Поэтому в трёх гонках сезона 1980 года Колин Чепмен выставил на старт третий болид Лотус, тем самым позволив Найджелу Мэнселлу дебютировать в чемпионате. Правда, пилотировать ему пришлось устаревшее шасси, заметно уступающее в скорости более новой версии, которая, кстати, также была весьма медленной.

Дебют Найджела Мэнселла на Гран-при Австрии 1980 Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

А в квалификации произошло нечто немыслимое по современным меркам: "Биг Найджу" позволили сесть за руль болида напарника – Элио де Анджелиса, чтобы показать хоть сколько-нибудь конкурентоспособное время и преодолеть 107-процентный барьер.

Тем не менее, дебют на Гран-при Австрии 1980 года всё равно оказался непростым. Из-за ошибки механика при дозаправке Мэнселл получил химические ожоги, от которых страдал всю гонку, пока на 41-м круге не сошёл из-за перегрева двигателя.

Лотус

На сезон 1981 года Найджел получил уже постоянное место в команде. Однако произошло это из-за кризиса, в котором тогда находился Лотус. Некогда чемпионская команда начала серьёзно уступать конкурентам, и, не выдержав безнадёжного отставания, коллектив покинул чемпион 1978 года – Марио Андретти.

Читайте также : Фото Из кареты в тыкву: самые громкие провалы чемпионских болидов

Именно на период полноценного "закрепления" Мэнселла в Формуле-1 пришёлся технический скандал, в который угодила его команда.

Отчаянно пытаясь вернуться на вершину, в Лотусе разработали болид с "двойным шасси", получивший название Lotus 88. Комбинируя особенности мягкой и жёсткой подвесок, машина гораздо лучше справлялась с неровностями трассы, сохраняя при этом высокую эффективность аэродинамики. Однако после массовых протестов соперников техническую новинку запретили, так и не позволив ей выйти на старт гонки.

Команда была вынуждена вернуться к предыдущей версии болида, у которого оставляли желать лучшего как скорость, так и надёжность. Лишь во второй гонке сезона, впервые за пять этапов своей карьеры, Найджел увидел клетчатый флаг – но только на 11-й позиции, с кругом отставания от лидеров.

В целом, за весь сезон 1981 года Мэнселл лишь пять раз смог добраться до финиша. Однако на Гран-при Бельгии, проходившем в Зольдере, он не просто набрал свои первые очки в карьере – но и поднялся на подиум. Это третье место стало лучшим результатом Лотуса за весь год.

Найджел Мэнселл в 1981 году Getty Images

Прогресса не было и в 1982 – наш герой лишь дважды добрался до финиша, но оба раза неизменно оказывался в очках: третье место в Бразилии и четвёртое – в Монако. А завершился год трагедией – 19 декабря скончался Колин Чепмен, легендарный конструктор и руководитель команды Лотус, с которым "Биг Найдж" за это время успел стать близким другом.

Лотус без Колина Чепмена

Можно было бы сказать, что после смерти своего основателя команда Лотус пошла на дно, однако она уже находилась там последние несколько лет. К тому моменту зрители уже привыкли к тому, что некогда великий коллектив пребывает в тяжёлой ситуации. Поэтому в результатах Мэнселла почти ничего не изменилось – всё те же многочисленные технические сходы в сезоне 1983 и снова лишь один подиум.

Если на трассе всё было стабильно – увы, в плохом смысле этого слова – то за её пределами Найджел всё чаще задумывался о том, что его больше ничто не удерживает в команде. Ничто, кроме контракта, рассчитанного до конца 1984 года. И наш герой не хотел расторгать договор, подписанный со своим другом, даже после его смерти. Потому он искал себе место уже на сезон 1985.

Тем эпизодом, который помог Мэнселлу привлечь внимание руководителей топ-команд, стало Гран-при Далласа. Сначала он сенсационно завоевал поул-позицию, а затем долгое время лидировал в гонке. Но это была бы не история Менселла, если бы всё завершилось гладко.

К середине дистанции его обошёл Кеке Росберг, а затем ещё несколько пилотов. Тем не менее, "Биг Найдж" по-прежнему рассчитывал на очки. Но за два круга до финиша у него закончилось топливо. Мэнселл вылез из болида и начал отчаянно толкать его к финишной черте. Но и это пилоту не удалось – за несколько десятков метров до линии он потерял сознание от сорокаградусной жары. Гонщика немедленно доставили в больницу.

Найджел Мэнселл потерял сознания, толкая к финишу свой болид Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

К слову, благодаря большому числу сходов на том этапе, Найджел всё же заработал один зачётный балл: его классифицировали шестым.

Последней гонкой за Лотус стало Гран-при Португалии 1984 года. Тогда решалась судьба чемпионского титула между Ники Лаудой и Аленом Простом. А Мэнселл едва не вмешался в их дуэль: по ходу заезда он выбрался на вторую позицию – ту самую, что могла изменить расклад в чемпионате – и не собирался её отдавать без боя. Однако на 53-м круге "Биг Найдж" допустил ошибку, которая привела к сходу с дистанции.

Вильямс

После чемпионских титулов Алана Джонса в 1980-м и Кеке Росберга в 1982-м, команда Вильямс в 80-х априори воспринималась как один из топ-коллективов. Именно с ней на сезон 1985 года подписал контракт Найджел Мэнселл.

Зимой казалось, что наш герой вытянул свой счастливый билет – но ровно до того момента, пока не начался чемпионат. Вскоре возникло стойкое ощущение, что переход был большой ошибкой: Вильямс то и дело страдал от технических проблем, в первую очередь связанных с мотором Хонда, а покинутый "Биг Найджем" Лотус внезапно стал показывать результат – его пилоты одержали две победы в первых трёх гонках.

На Гран-при Франции Мэнселл попал в серьёзную аварию, однако он отделался лишь сотрясением мозга. Тем не менее, травма заставила пропустить гонку, но выступления в чемпионате были продолжены.

Лишь под конец сезона Вильямс-Хонда наконец-то начал доезжать до финиша без приключений. В Бельгии наш герой финишировал вторым, а затем, перед родными трибунами, на проходившем в Брэндс-Хэтче Гран-при Европы, Найджел Мэнселл одержал свою первую победу в Формуле-1 – важнейший момент в карьере любого гонщика. А затем, в ЮАР, "Биг Найдж" повторил успех.

Найджел Мэнселл мчится к своей первой победе на Гран-при Европы 1985 Getty Images

Однако провальный старт сезона не позволил рассчитывать на высокие места в личном зачёте. Чемпион 1985 года – Ален Прост, а также его основной соперник – Микеле Альборето, уже давно были вне досягаемости. Тем не менее, всего за три гонки Мэнселл увеличил количество своих очков с 4 до 31 и поднялся в турнирной таблице с 11-го места на 5-е.

На последнем этапе у Найджела сохранялись шансы обойти пилотов Лотуса и стать бронзовым призёром чемпионата. Однако этим планам не суждено было сбыться – он сошёл с дистанции в начале гонки из-за поломки трансмиссии. Зато реализовать ту же цель удалось его напарнику Кеке Росбергу, который тоже имел 31 очко и в итоге выиграл гонку.

Первый бой за титул

Яркая концовка проблемного сезона 1985 вселяла большие надежды. В свою машину верил и босс команды – Фрэнк Вильямс. Уже тогда "Железный Фрэнк" проявлял свою бескомпромиссность в отношении пилотов: он уволил Кеке Росберга и взял на его место Нельсона Пике-старшего, который к тому моменту уже был двухкратным чемпионом и точно знал, как сражаться за титул.

Сказать, что Мэнселл не смог подружиться с новым напарником – это не сказать ничего. Помимо агрессивного поведения на трассе, Нельсон отличался неадекватностью и за её пределами – в частности, нередко оскорблял Найджела и его жену. Откровенно токсичная атмосфера внутри команды привела к тому, что каждый из них главным соперником считал гонщика на такой же машине.

Многие зрители более молодого поколения ещё помнят сезон 2007 года, когда Фернандо Алонсо и Льюис Хамильтон, будучи партнёрами по команде, активно боролись друг с другом, и благодаря этому Кими Райкконен, отстававший по ходу чемпионата, в решающий момент смог завоевать титул. Но это не было чем-то новым – нечто подобное в истории Формулы-1 уже случалось, а именно в 1986 году.

Читайте также : Фото Стаття Кими Райкконен – история самого флегматичного чемпиона

Болид Вильямса был безусловно сильнейшей машиной сезона, и его гонщики на двоих выиграли 9 гонок из 16: 5 побед у Найджела и 4 – у Нельсона. Следует также отметить, что в том году руководитель команды попал в серьёзное ДТП, и пока "Железный Фрэнк" отсутствовал в боксах, внутри коллектива началась настоящая анархия – фактически произошел раскол на две стороны гаража.

И в яростном сражении друг с другом Мэнселл и Пике забыли о том, что определённые шансы на титул всё ещё один пилот – легендарный "Профессор" Ален Прост, который отчаянно выжимал максимум из уступавшего по скорости Макларена и ловко пользовался любой ошибкой соперников.

Читайте также : Видео Фото статті Гоночная лекция "профессора": история Алена Проста

Драма Аделаиды

Перед финальным этапом сезона в Аделаиде ситуация складывалась в пользу Найджела – он лидировал в личном зачёте, опережая ближайшего из двух сохранявших шансы соперников на 6 очков. А по тогдашней системе начисления очков (9-6-4-3-2-1) это было весомое преимущество. Ещё больше уверенности внушало то, что к квалификации наш герой добыл поул-позицию.

Но это бы не была история Мэнселла, если бы всё прошло так, как ему хотелось. А в том, что произошло далее, можно снова увидеть некую параллель с вещами, знакомыми более молодому поколению зрителей – а именно с многоходовой комбинацией Росса Брауна при подготовке к сезону 2009.

Не имея возможности конкурировать с Вильямсом по чистой скорости, соперники из Макларена решили применить хитрость и ещё до начала гоночного уикенда распустили слух о том, что привезённые в Австралию шины Goodyear невероятно надёжны и способны без проблем проехать всю дистанцию.

Поверили в это абсолютно все и решили, что нет смысла терять время на пит-стоп, который тогда длился значительно дольше, чем сейчас. Для пущей убедительности в Макларене решили "пожертвовать" вторым пилотом – Кеке Росбергом, который должен был ехать на одном комплекте шин, в то время как для Проста изначально был запланирован пит-стоп. Более того, прокол колеса, случившийся у француза, заставил всех поверить, что визит в боксы был вынужденным.

Узнав о проблемах у соперника, "Биг Найдж" уже считал километры до своего титула. Не смутило нашего героя даже то, что за 20 кругов до финиша взорвалась покрышка у лидировавшего в гонке Росберга. И всего кругом спустя подобная участь постигла и Мэнселла.

Найджел Мэнселл теряет титул из-за прокола колеса Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Кое-как Найджел смог избежать травм, какими обычно грозят подобные инциденты на высокой скорости, однако его машина всё же угодила в стену. А вместе с болидом разбились и мечты о чемпионском кубке, который, как казалось, уже был в руках.

Токсичные напарники: второй раунд

Перед сезоном 1987 года наш герой находился в откровенно подавленном состоянии. Помимо проигранного Просту титула, накладывались токсичная обстановка внутри команды и гибель Элио де Анджелиса, который стал для Найджелла близким другом ещё во времена их совместных выступлений за Лотус. А вдобавок ко всему – осложнения у жены Мэнселла во время беременности.

Но "Биг Найдж" не был бы собой, если бы просто сдался под гнётом обстоятельств. И с началом чемпионата он уверенно вышел на старт. Уже во второй гонке – Гран-при Сан-Марино – он одержал победу.

Тем не менее, наш герой стал заметно более нервным. И после столкновения с Сенной на бельгийской трассе между гонщиками произошла потасовка, сопровождавшаяся обильной нецензурной бранью. В каком-то смысле это стало репетицией перед их дальнейшим противостоянием.

Что касается чемпионата, на этот раз уже никто не мог вклиниться в борьбу Мэнселла и Пике: преимущество Вильямса стало ещё ощутимее, а Макларен полностью переключил усилия на подготовку к следующему сезону. Однако обстановка внутри "королевства Железного Френка" стала ещё более токсичной, чем прежде.

Не желая повторения ситуации 1986 года, руководство полностью встало на сторону Пике. Бразилец первым получал все обновления, и порой разница в мощности моторов между болидами могла достигать сотни лошадиных сил.

Конечно, сдаваться "Биг Найдж" не собирался – он продолжал бороться. А самым ярким моментом сезона стало выступление на домашнем Сильверстоуне, где, помимо победы, по ходу заезда наш герой одиннадцать раз переписал рекорд трассы.

Найджел Мэнселл доминирует на домашнем Гран-при Великобритании 1987 Getty Images

Однако даже несмотря на то, что Мэнселл выиграл вдвое больше гонок, ситуация в турнирной таблице складывалась в пользу Пике. За два этапа до конца разрыв между ними составлял 15 очков, что оставляло британцу лишь математические шансы.

В квалификации к Гран-при Японии Найджел снова угодил в тяжёлую аварию. На его позвоночник пришёлся удар в 75G, что привело ещё и к переломам рёбер. На этом сезон для нашего героя завершился.

А в межсезонье Хонда ушла от Вильямса в Макларен. Подопечным "Железного Френка" же достались двигатели Judd, надёжность которых оставляла желать лучшего. В результате за весь сезон 1988 Мэнселл лишь дважды добрался до финиша – оба раза на втором месте.

Феррари

Ещё по ходу 1988 года наш герой подписал контракт с Феррари. Более того, "Биг Найдж" стал последним пилотом, которого Комендаторе лично пригласил в команду – незадолго до своей смерти.

И уже первую же гонку в составе Скудерии Мэнселл выиграл. А всё, что произошло после, стало наглядной иллюстрацией отличий тогдашней Формулы-1 от современной: сначала победитель долго не мог покинуть свой болид, а затем – обессиленно рухнул во время церемонии награждения на подиуме.

Найджел Мэнселл за рулём Феррари в 1989 году Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Тем не менее, несмотря на неплохую скорость, итальянская машина страдала от серьёзных проблем с надёжностью. Главной её бедой стала революционная, но откровенно сырая полуавтоматическая коробка передач, которая то и дело выходила из строя.

За весь сезон 1989 года Найджел лишь шесть раз добрался до финиша – но каждый раз оказывался на подиуме. А на Гран-при Венгрии он и вовсе одержал яркую победу, совершив эффектный прорыв со старта с 12-й позиции.

Конечно, наш герой надеялся на дальнейшие успехи. Однако мечтать ему пришлось недолго. В 1990 году, с чемпионским кубком в руках, в Скудерию перешёл сам "Профессор" Ален Прост. И на фоне столь сильного напарника "Биг Найдж" просто потерялся.

Читайте также : Фото Чемпионы и Феррари: как складывались судьбы титулованных гонщиков после перехода в Скудерию

Уже в середине сезона, устав "вторым пилотом", на домашнем Гран-при Великобритании Мэнселл заявил, что завершает карьеру в Формуле-1. Свое решение он объяснил так: "После гибели Элио де Анджелиса я пообещал себе, что буду продолжать рисковать жизнью в гонках только в том случае, если смогу бороться за титул".

Тем не менее, это ещё не конец: снова сменив команду, Мэнселл остался в "королевских гонках".

Снова Вильямс

После того как Жан Алези, выбирая между Вильямсом и Феррари на сезон 1991 года, предпочёл Скудерию, "Железный Френк" предложил Найджелу вернуться за руль своих болидов. Однако, несмотря на большие ожидания, начал сезон "Биг Найдж" с трёх сходов подряд. Увидеть клетчатый флаг он смог лишь в Монако, где финишировал вторым.

А на Гран-при Канады произошёл курьёз из разряда "такое может случиться только с Мэнселлом": лидируя на последнем круге, наш герой уже начал радоваться победе, как вдруг у него заглох двигатель. Таким вот обидным образом первое место превратилось в шестое – хотя британец и не добрался до финиша, его классифицировали впереди круговых пилотов.

Найджел Мэнселл сходит с дистанции на последнем круге Гран-при Канады 1991 Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

В середине сезона, как тогда казалось, произошёл перехват инициативы – Найджел одерживает три победы подряд: во Франции, Великобритании и Германии, после чего приближается к лидировавшему в чемпионате Айртону Сенне на дистанцию 8 очков.

Снова в глазах многочисленных фанатов британца заблестели мечты о титуле: Вильямс имел вполне достойную скорость для борьбы с Маклареном, а сам Мэнселл как пилот уж точно не уступал в скорости Сенне. Но это не была бы история "Биг Найджа", если бы всё обернулось так просто...

На Гран-при Португалии, когда наш герой посещал боксы, произошёл очередной конфуз: сначала британец потерял много времени из-за того, что механики не закрепили заднее правое колесо, а позже и вовсе получил дисквалификацию за то, что его болид обслуживали за пределами отведённой части пит-лейна.

Не произойди многочисленные "если бы" – наш герой вполне мог даже возглавить турнирную таблицу. Однако история не знает сослагательного наклонения, и к предпоследнему этапу в Японии он отставал уже на 16 очков – шансы оставались лишь математические. А дальше, уже допустив собственную ошибку на Сузуке, Мэнселл окончательно вышел из борьбы за титул.

Заслуженная награда

После того как Найджел уже трижды стал серебряным призёром чемпионата, многие начали сравнивать его со Стирлингом Моссом – гонщиком 50-х годов, который четыре раза занимал второе место в чемпионате.

Однако Мэнселл не был бы собой, если бы сдался. И в отличие от своего соотечественника он таки смог добиться своего – в 1992 году упорство нашего героя получило вознаграждение.

Найджел Мэнселл в 1992 году Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Болид "Вильямса", получивший название FW14B, стал настоящим произведением инженерного искусства. Он обладал множеством передовых технологий, главной из которых была активная подвеска. А аэродинамикой машины занимался начинавший набирать известность Эдриан Ньюи.

Читайте также : Формула 1, которую построил Ньюи

Но даже когда сошлись все звёзды, это не была бы история "Биг Найджа", будь всё так просто. Дело в том, что в конце 1991 года наш герой травмировал ногу. Ему требовалась операция и длительное восстановление. Однако, понимая, что перед ним сейчас откроется единственный шанс всей жизни, Мэнселл выбирает гонки.

Для того чтобы Найджел смог ездить, да и вообще ходить, ему сделали специальные сапоги с карбоновыми вставками. Он пилотировал, преодолевая ужасные боли.

После каждого заезда наш герой находил какой-нибудь тихий угол и просто плакал. А многие люди, не знавшие всей правды, откровенно посмеивались с того, что гонщик "эмоционально реагирует на свои успехи".

Что же касается результатов – в том году "Биг Найджу" действительно не было равных. Он начал сезон с пяти побед, уверенно обгоняя всех, включая напарника – Риккардо Патрезе, который так и не смог приспособиться к революционной подвеске: из-за неё пилот не ощущал привычной обратной связи от машины.

После 10 заездов на счету нашего героя уже было 8 выигранных гонок, а на 11-м этапе в Венгрии Найджел Мэнселл досрочно стал чемпионом мира. После стольких травм, нелепых ситуаций и вечно происходивших в решающий момент поражений "Биг Найдж" таки стал обладателем титула. Подобных историй в Формуле-1 попросту нет.

Найджел Мэнселл - чемпион мира в сезоне 1992 года Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Помимо заслуженного чемпионского трофея, Мэнселл установил ещё и несколько рекордов – в том числе 9 побед за сезон и титул за 5 этапов до конца. Оба эти достижения продержались 10 лет, пока в 2002 году их не превзошёл "Красный Барон" Михаэль Шумахер.

"Заморская" поездка

Даже самый яркий момент в карьере Найджела оказался с горьким привкусом. Он наконец получил в руки долгожданный чемпионский кубок, однако громкий и долгожданный триумф не помешал Фрэнку Вильямсу уволить своего пилота. Дело в том, что в этой истории вновь появился легендарный "Профессор" – на сезон 1993 года место Мэнселла в команде предложили Алену Просту, и тот с радостью согласился.

Оставшись без кокпита в Формуле-1, "Биг Найдж" отправился в США, где присоединился к местному аналогу "королевских автогонок" – серии CART. И его дебют оказался лучше любых ожиданий: Мэнселл выиграл свою первую гонку за рулём совершенно новой для себя машины.

Найджел Мэнселл выигрывает свою дебютную гонку в серии CART Getty Images

А дальше – больше. Одержав ещё четыре победы в оставшихся пятнадцати этапах, Мэнселл завоевал "американский" титул. Причём его главным соперником стал бывший чемпион Формулы-1, ещё один бразилец – легендарный Эмерсон Фиттипальди, который по мнению некоторых экспертов был ощутимо быстрее своих соотечественников.

Назад в Формулу-1

В середине 1994 года, весьма неожиданно, Найджел получил предложение в третий раз присоединиться к команде Вильямс. Однако после полутора лет перерыва наш герой вернулся в совершенно другую Формулу-1: там уже не было тех пилотов, с кем он боролся большую часть своей карьеры.

Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Мэнселл и Нельсон Пике Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Ален Прост, занявший место Мэнселла, по сути, повторил его судьбу — после уверенного титула «Профессора» в 1993 году «Железный Френк» уволил самого успешного гонщика эпохи и заменил его на медийно более популярного Айртона Сенну.

Но вышло так, что всего за полгода "королева автоспорта" потеряла обоих звёздных пилотов — француз с чемпионским кубком в руках ушёл на пенсию, а бразилец трагически погиб на Гран-при Сан-Марино 1994 года.

Таким образом, роль лидера Вильямса неожиданно досталась Дэймону Хиллу, который, несмотря на наличие более быстрой машины, не мог угнаться за Михаэлем Шумахером, ещё только восходившим на вершину под руководством Флавио Бриаторе.

Читайте также : Злой гений Флавио Бриаторе и его роковая ошибка в Сингапуре

Тем не менее, ряд крайне спорных судейских решений вернул интригу в чемпионате. А "Железный Френк" пригласил "Биг Найджа" снова на роль второго пилота – на сей раз он должен был помочь менее опытному соотечественнику в борьбе за титул.

Хотя это решение и не принесло желаемого результата, именно оно "вдохновило" один из сюжетных поворотов в фильме Сильвестра Сталлоне "Гонщик".

Гонка в Аделаиде запомнилась скандальным столкновением Шумахера и Хилла, которое принесло будущему "Красному Барону" его первое чемпионство. И на фоне столь яркого эпизода остался практически незамеченным тот факт, что на Гран-при Австралии 1994 года Найджел Мэнселл одержал свою последнюю победу в карьере. И, пожалуй, на этом закончилась целая эпоха.

Найджел Мэнселл на Гран-при Австралии 1994 Getty Images

А дальше "Биг Найджа" снова уволили из Вильямса — команда подписала "полноценный" контракт с Дэвидом Култхардом, который в целом неплохо проявил себя в 1994 году, как для новичка, а заодно и запрашивал значительно меньший гонорар.

Читайте также : Видео Фото Главный шотландец Формулы-1: жизнь и карьера Дэвида Култхарда

Эпилог

В 1995 году Мэнселл попытался выступить за "Макларен". Однако сначала болид оказался слишком маленьким для столь габаритного гонщика. А после того как машину переделали, проведя две провальные гонки, Найджел окончательно ушёл из Формулы-1.

Гран-при Испании 1995 - последняя гонка Найджела Мэнселла в Формуле-1 Getty Images

После этого он принимал участие в различных гоночных сериях и событиях, включая легендарный марафон "24 часа Ле-Мана". Но для истории автоспорта Найджел Мэнселл навсегда стал воплощением человека, который преодолел всевозможные трудности – и всё-таки добился успеха.