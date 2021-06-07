Паралімпійська збірна України виграла 39 медалей на чемпіонаті Європи

Синьо-жовті посіли друге місце в медальному заліку

Паралімпійська збірна України з легкої атлетики успішно виступила на чемпіонаті Європи, який відбувся у польському Бидгощі.

Про це повідомляє paralympic.org.ua.

Національну команду на турнірі представляли 33 спортсмени. Українські атлети завоювали 39 медалей: 17 золотих, 13 срібних і 9 бронзових.

У медальному заліку чемпіонату Європи паралімпійська збірна України посіла друге місце, поступившись спортсменам з Росії (74 медалі).

Це був основний легкоатлетичний турнір перед Паралімпійськими Іграми, які відбудуться з 24 серпня по 5 вересня в Токіо.