На ультрамарафоні в Китаї загинула 21 людина

У північно-західній провінції Ганьсу в Китаї 21 людина загинула під час ультрамарафон.

Про це повідомляє портал Sina з посиланням на заяву рятувального штабу.

Забіг на 100 км стартував в суботу, 22 травня, недалеко від міста Байінь, під час проведення відбулося різке погіршення погодних умов. На високогірному етапі ультрамарафон знизилася температура, пішов град разом з поривами шквального вітру. Незабаром бігуни повідомили, що відчувають зниження температури тіла.

У результаті, 151 зі 172 учасників ультрамарафону були евакуйовані. З них вісім отримали легкі травми і були госпіталізовані.

На місце були відправлені 700 рятувальників, які організували пошуки зниклих безвісти бігунів.

甘肃山地马拉松事故已致20人遇难,另有1人正搜救确认中

20 people died and 1 is missing in the 100K #crosscountry race in Baiyin, Shandong on May 22. Runners encountered sudden extreme weather, including strong winds, hail, sleet & mudslides during the race. https://t.co/5QDVXfMVuq pic.twitter.com/apWcVitaPx