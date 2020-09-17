Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла свій перший етап Діамантової ліги у цьому сезоні.
Левченко з першої спроби взяла висоту 1,98 метра та здобула перемогу золоту нагороду.
Українка Ярослава Магучіх, австралійка Нікола Макдермотт та представниця Швеції Еріка Кінсі завершили змагання з однаковим результатом 1,95 метра, проте саме представниця України посіла друге місце, оскільки взяла висоту з першої спроби.
Діамантова Ліга, Рим.
Жіночі стрибки у висоту
17 вересня
1. Юлія Левченко (Україна) - 1.98 м
2. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.95 м
3. Нікола Макдермотт (Австралія) - 1.95 м
4. Еріка Кінсі (Швеція) - 1.95 м
Раніше, Проценко виграв етап Діамантової ліги у Римі.
Також, Дюплантіс встановив новий світовий рекорд.