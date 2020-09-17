Юлія Левченко виграла останній етап Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла свій перший етап Діамантової ліги у цьому сезоні.

Левченко з першої спроби взяла висоту 1,98 метра та здобула перемогу золоту нагороду.

Українка Ярослава Магучіх, австралійка Нікола Макдермотт та представниця Швеції Еріка Кінсі завершили змагання з однаковим результатом 1,95 метра, проте саме представниця України посіла друге місце, оскільки взяла висоту з першої спроби.

Діамантова Ліга, Рим.

Жіночі стрибки у висоту

17 вересня

1. Юлія Левченко (Україна) - 1.98 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.95 м

3. Нікола Макдермотт (Австралія) - 1.95 м

4. Еріка Кінсі (Швеція) - 1.95 м

Раніше, Проценко виграв етап Діамантової ліги у Римі.

Також, Дюплантіс встановив новий світовий рекорд.