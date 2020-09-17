Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд

Джерело - Чемпіон.

Швед Арман Дюплантіс знову побив світовий рекорд у стрибках із жердиною.

На етапі Діамантової ліги він стрибнув на 6,15 м - на сантиметр вище колишнього рекорду.

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Таким чином, Дюплантіс побив досягнення Сергія Бубки 26-річної давності. У 1994-му олімпійський чемпіон Сергій Бубка стрибнув на 6,14 м.

Раніше, Дюплантіс встановив рекорд у стрибках із жердиною у приміщенні, він підкорив висоту 6 метрів та 18 сантиметрів