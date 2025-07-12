Син Кака став учасником бійки в матчі з фінським клубом

Лукас Лейте, син легендарного футболіста Мілана Кака, став учасником бійки в Гельсінкі між командами U-17 ГІФК та бразильського Ордіна.

Про це повідомляє Iltalehti.fi.

Ближче до кінця матчу гравець гостей наступив на ногу футболісту господарів. Після цього між юними футболістами почалася штовханина.

Після фінального свистка команди знову зібралися і продовжували виясняти стосунки, і крики тривали ще деякий час. Активно брав участь у бійці і Лукас Лейте.

Лукас Лейте iltalehti.fi

Ще під час матчу гравець ГІФК був вилучений після двох жовтих карток. Після гри червону картку отримав представник Ордіна за ненормативну лексику.

Кака виступав за Сан-Паулу, Мілан, Реал та Орландо Сіті. На його рахунку 29 голів у складі збірної Бразилії за 92 поєдинки. У 2007 році хавбек отримав "Золотий м'яч".

Нагадаємо, нещодавно бійкою завершився матч КЧС між Інтером та Рівер Плейтом.