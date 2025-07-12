Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Син Кака став учасником бійки в матчі з фінським клубом

Руслан Травкін — 12 липня 2025, 01:57
Син Кака став учасником бійки в матчі з фінським клубом
iltalehti.fi/ATTE KAJOVA

Лукас Лейте, син легендарного футболіста Мілана Кака, став учасником бійки в Гельсінкі між командами U-17 ГІФК та бразильського Ордіна.

Про це повідомляє Iltalehti.fi.

Ближче до кінця матчу гравець гостей наступив на ногу футболісту господарів. Після цього між юними футболістами почалася штовханина. 

Після фінального свистка команди знову зібралися і продовжували виясняти стосунки, і крики тривали ще деякий час. Активно брав участь у бійці і Лукас Лейте. 

Лукас Лейте
Лукас Лейте
iltalehti.fi

Ще під час матчу гравець ГІФК був вилучений після двох жовтих карток. Після гри червону картку отримав представник Ордіна за ненормативну лексику. 

Кака виступав за Сан-Паулу, Мілан, Реал та Орландо Сіті. На його рахунку 29 голів у складі збірної Бразилії за 92 поєдинки. У 2007 році хавбек отримав "Золотий м'яч". 

Нагадаємо, нещодавно бійкою завершився матч КЧС між Інтером та Рівер Плейтом

бійка Кака

Кака

Я готовий: Кака – про повернення у збірну Бразилії
Кака може увійти в тренерський штаб Анчелотті у збірній Бразилії
Болонья у важкому матчі перемогла Мілан в Серії А
Перший з часів Кака: Леау підкорив унікальне досягнення в Мілані
Як дві краплі води: син легендарного Кака вразив фанатів схожістю на батька під час матчу

Останні новини