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Фінішував другим: президент Фінляндії показав неймовірний час у змаганнях із триатлону

Руслан Травкін — 12 липня 2025, 02:38
Фінішував другим: президент Фінляндії показав неймовірний час у змаганнях із триатлону
Володимир Зеленський та Олександр Стубб
Пресслужба Президента України

Президент Фінляндії Олександр Стубб взяв участь у змаганнях із триатлону Joroisin у місті Йоройнен.

Про це пише Is.fi.

У стартовому списку спринт-тріатлону був учасник із псевдонімом AS. Ним виявився президент країни Олександр Стууб (Alexander Stubb).

Стабб подолав 750-метровий заплив, 20-кілометрову дистанцію на велосипеді та 5-кілометровий біг трохи більше ніж за годину. Його фінішного часу 1:04:19 вистачило для другого місця в категорії чоловіки.

Він відстав від Арто Валліна, який виграв чоловічі змагання, на 1 хвилину та 19 секунд. Виступ Стубба заслуговує на похвалу, оскільки на старт вийшло 45 чоловіків.

Символічно, що найкращий час показала жінка. Спортсменка Міра Лескінен фінішувала з часом 1 година 2 хвилини та 48 секунд.

Після перегонів Стубб похвалив дух Йоройнена та сказав, що вперше змагався там у 2008 році. 

Два роки тому він уже був тут, але тоді дистанція була складнішою. Політик подолав 1500 м на воді, 40 км на велосипеді і 10 км бігом за 2 години та 15 хвилин, що також дозволило отримати "срібло". 

Зазначимо, що рік тому президент Фінляндії взяв участь у змаганнях у місті Куассамо, де за 4,5 години проплив 24 км.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел здивував вибором улюблених спортсменів дитинства. 

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