Фінішував другим: президент Фінляндії показав неймовірний час у змаганнях із триатлону
Президент Фінляндії Олександр Стубб взяв участь у змаганнях із триатлону Joroisin у місті Йоройнен.
Про це пише Is.fi.
У стартовому списку спринт-тріатлону був учасник із псевдонімом AS. Ним виявився президент країни Олександр Стууб (Alexander Stubb).
Стабб подолав 750-метровий заплив, 20-кілометрову дистанцію на велосипеді та 5-кілометровий біг трохи більше ніж за годину. Його фінішного часу 1:04:19 вистачило для другого місця в категорії чоловіки.
Він відстав від Арто Валліна, який виграв чоловічі змагання, на 1 хвилину та 19 секунд. Виступ Стубба заслуговує на похвалу, оскільки на старт вийшло 45 чоловіків.
Символічно, що найкращий час показала жінка. Спортсменка Міра Лескінен фінішувала з часом 1 година 2 хвилини та 48 секунд.
Після перегонів Стубб похвалив дух Йоройнена та сказав, що вперше змагався там у 2008 році.
Два роки тому він уже був тут, але тоді дистанція була складнішою. Політик подолав 1500 м на воді, 40 км на велосипеді і 10 км бігом за 2 години та 15 хвилин, що також дозволило отримати "срібло".
Зазначимо, що рік тому президент Фінляндії взяв участь у змаганнях у місті Куассамо, де за 4,5 години проплив 24 км.
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел здивував вибором улюблених спортсменів дитинства.