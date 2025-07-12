Відмовлявся грати в УПЛ: Полісся продасть свого лідера в Атлетико

Нападник Полісся Факундо Батіста перейде у колумбійський Атлетико Насьональ.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Продаж гравця був вимушеним, оскільки останній не бажав повертатися в Україну. За трансфер житомирський клуб отримає 1,5 млн євро, а 26-річний гравець підпише 3-річний контракт.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко Насьональ хотів орендувати нападника, але житомирський клуб категорично відкидав такі варіанти.

Батіста у сезоні 2024/25 зіграв за "вовків" 15 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.

Нагадаємо, що Факундо Батіста приєднався до Полісся у січні цього року. Трансфер нападника повторив рекорд житомирського клубу за вартістю.