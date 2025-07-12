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Барселона цікавиться капітаном збірної України

Олександр Булава — 12 липня 2025, 01:11
Барселона цікавиться капітаном збірної України
Артем Пустовий
Petramina

Барселона розглядає можливість повернення 33-річного капітана збірної України з баскетболу Артема Пустового.

Про це повідомляє Sport.es

Барселона продовжує працювати над підсиленням складу, пріоритетною є позиція центрового, особливо після відходу сенегальця Юсуффа Фолла.

Одним з варіантів для каталонського клубу є українець Артем Пустовий, у якого завершився контракт з іспанським Ховентутом. Він вже виступав за клуб з 2018 по 2021 рік.

Зазначається, що українець був би радий поверненню у Барселону, навіть на другорядну роль. Однак клуб розглядає кілька варіантів на позицію центрового.

В 35 матчах сезону 2024/25 Артем набирав у чемпіонаті Іспанії 9.5 очка, 3.4 підбирання та 1.3 блок-шота (РЕ 12.4), отримуючи в середньому 17.7 хвилини ігрового часу.

Раніше повідомлялося, що центровий продовжить карʼєру в складі клубу першого дивізіону чемпіонату Індонезії Сартрія Муда.

Барселона Артем Пустовий

Артем Пустовий

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