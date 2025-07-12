Український баскетболіст Максим Шульга дебютував за Бостон Селтікс у матчі Літньої ліги НБА.

Його клуб переграв Мемфіс із рахунком 92:78.

Плеймейкер відіграв 22 хвилини, за які набрав 5 очок (2/4 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 3 передачі, зробив 2 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 3 фолах. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "-2".

Max & Amari gettin' to work 👀 pic.twitter.com/EmW4gE9PKb — Boston Celtics (@celtics) July 11, 2025

Найрезультативнішим у складі Бостона став Джордан Волш – 17 очок. За суперників 16 очок набрав Джи Джи Джексон.

Шульга був обраний під загальним 57-м піком драфту НБА 2025 року. В результаті обміну його пік перейшов від Орландо до Бостона.

Після вибору на драфті українець потрапив до списку 12 баскетболістів, що візьмуть участь у Літній лізі НБА. Серед них: Бейлор Шаєрман, Джордан Волш, Майлз Норріс, Х'юго Гонсалес, Амарі Вільямс, Аарон Скотт, Бен Грегг, Зак Хікс, Хайден Грей, Кеннет Лофтон-молодший, Джейлен Бріджес.

Літня Ліга НБА відбудеться у Лас-Вегасі та триватиме із 10 по 20 липня. У ній змагатиметься 30 команд, кожна з них зіграє щонайменше по чотири гри.

Шульга виставив свою кандидатуру на драфт НБА після того, як він завершив свій п'ятий сезон в NCAA, де він виступав за Вірджинію Ремс (VCU).

Разом із командою українець став переможцем дивізіону Atlantic-10, а самого баскетболіста визнали найкращим гравцем року.