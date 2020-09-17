Проценко виграв етап Діамантової ліги у Римі

Проценко з найкращим результатом сезону виграв етап Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.

Золоту нагороду у стрибках у висоту виборов Андрій Проценко на етапі Діамантової ліги в Римі.

Українець показав результат 2.30 метри. Ще один український спортсмен – Олег Дорощук із результатом 2,18 м став п’ятим.

Діамантова ліга, Рим

Стрибки у висоту, чоловіки

17 вересня

1. Андрій Проценко (Україна) - 2.30 м

2. Джамарко Тамбері (Італія) - 2.27 м

3. Стефано Сотіле (Італія) - 2.18 м

4. Андріюс Глебаускас (Литва) - 2.18 м

5. Олег Дорощук (Україна) - 2.18 м

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