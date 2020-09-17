Проценко виграв етап Діамантової ліги у Римі

Джерело - Чемпіон.
Золоту нагороду у стрибках у висоту виборов Андрій Проценко на етапі Діамантової ліги в Римі.
Українець показав результат 2.30 метри. Ще один український спортсмен – Олег Дорощук із результатом 2,18 м став п’ятим.
Діамантова ліга, Рим
Стрибки у висоту, чоловіки
17 вересня
1. Андрій Проценко (Україна) - 2.30 м
2. Джамарко Тамбері (Італія) - 2.27 м
3. Стефано Сотіле (Італія) - 2.18 м
4. Андріюс Глебаускас (Литва) - 2.18 м
5. Олег Дорощук (Україна) - 2.18 м
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