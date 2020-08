View this post on Instagram

🔥🔥🔥Горяча новина 🔥🔥🔥 Перша в Україні професійна команда з електронного баскетболу - eBC “DNIPRO”. Всю інформацію про плани і стратегію клубу, про те, як стати учасником команди і потрапити в ростер, ми опублікуємо згодом 😎 #ebcdnipro