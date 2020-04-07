 Споживання білків і заняття спортом: що потрібно знати | RunNews | Champion.com.ua
Мій профіль
Від коронавірусу помер колишній президент українського футбольного клубу
Сьогодні 10:33 2302
Президент UFC: Гетжі замінить Хабіба у бою з Фергюсоном
Вчора 23:09 377
Українець став найціннішим гравцем чемпіонату Естонії
Вчора 22:25 608
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 22:24 17582 2
ФІФА безстроково подовжить футбольний сезон - ЗМІ
Вчора 14:14 1142
Андронов: Проблеми Динамо пов'язані зі стилем управління Суркісом, який застарів
Вчора 14:11 999
Шахтар очікує допомогу від ФІФА
Вчора 12:44 2640
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Вчора 12:14 5133
Морозюк: Дружина заразилась коронавірусом у перукарні
Вчора 11:17 6507
Нурмагомедов не виступить на UFC 249
Вчора 09:15 1781
Блоги
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:55 1043
ВІДЕО. Юлія Джима наполегливо тренується під час карантину
ВІДЕО. Юлія Джима наполегливо тренується під час карантину Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:43 763 1
Золота колекція. Легендарний матч Україна - Росія
Золота колекція. Легендарний матч Україна - Росія Андрій Твердохліб
04.04.2020 20:23 3625
Дівчина дня. День з чемпіоном: Анжеліка Терлюга
Дівчина дня. День з чемпіоном: Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
04.04.2020 19:59 822
Дзюба, іди на ###. У Росії розгорівся скандал між футболістом Зеніту та коментатором
Дзюба, іди на ###. У Росії розгорівся скандал між футболістом Зеніту та коментатором Valeriy Ruchka
03.04.2020 22:03 1590
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:39 Футбол Лунін долучився до челенджу Роналду 28
11:29 Блог Ярмоленко vs Коноплянки, Каштру vs Фонсека і ТОП-книги про футбол - ТаТоТаке 115
11:15 Футбол Росія і Катар заплатили хабарі чиновникам ФІФА за проведення чемпіонату світу 208
10:54 Автоспорт Top Gear назвав 10 найкращих пілотів в історії Ф-1 541
10:33 Футбол Від коронавірусу помер колишній президент українського футбольного клубу 2302
10:28 Бокс Суперник Кличка продовжить кар'єру в кулачних боях 580
10:10 ММА UFC 249: оголосили список всіх боїв турніру 356
09:55 Футбол Кравець: Російський чемпіонат сильніший за український 1158 1
09:38 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 10 345
09:21 Футбол Нападник Евертона подарував 500 продуктових корзин рідному місту 527
09:02 Блог Найкращі голи з далеку у виконанні гравців Динамо 627
08:51 Інше Коронавірус: ситуація в Україні і світі на 7 квітня 3878
08:42 Футбол Кравець розповів, чому не повернеться в Динамо 2018
08:25 RunNews Споживання білків і заняття спортом: що потрібно знати 637
08:14 Футбол Зірки українського футболу звернулися до уболівальників 836
6 Квітня 2020
23:57 Футбол Пятов: Я воротарів не обговорюю і завжди буду їх захищати 1614
23:53 Футбол Алієв: Температура 37,5 і кашель, підкажіть, що мені робити? 2772
23:48 Футбол Дуглас: Дніпро заборгував мені за 6 місяців і бонуси 1446
23:39 Футбол Зінченко висловив співчуття Гвардіолі 2382
23:24 Футбол Клуб УПЛ може порушити карантин і організувати тренувальні збори після Великодня 1481
23:09 ММА Президент UFC: Гетжі замінить Хабіба у бою з Фергюсоном 377
22:54 Футбол Легендарний голкіпер, який знаходився у критичному стані, вилікувався від коронавірусу 1834
22:40 Футбол Заховайло: Деякі рішення Суркіса були невдалими 1692
22:25 Гандбол Українець став найціннішим гравцем чемпіонату Естонії 608
22:24 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 17582 2

Споживання білків і заняття спортом: що потрібно знати

Сьогодні 08:25 637 0
Споживання білків і заняття спортом: що потрібно знати

Джерело - Чемпіон.

Білки – одні з найголовніших елементів у харчуванні кожної людини. Ділимося ключовою інформацією зі статті сертифікованого нутриціолога Анастасії Голобородько Білки в спорті.

Функції білків

Білки – життєво необхідні елементи, адже з них складаються м'язи і гормони. Також білки мають безліч функцій. Серед них:

імунна: утворення антитіл, що захищають організм від вірусів та інфекцій;

регуляторна: білки формують цілий ряд елементів, що регулюють нормальний стан організму;

транспортна: достатня кількість білків регулює обмінні процеси, наприклад, оптимальний розподіл води в організмі;

структурна: з білків міозину і актину складаються м'язи, а з білка колагену – волосся і нігті.

Види білків у їжі

Існують різні назви: білки, ізоляти, протеїни, амінокислоти, ВСАА. Але суть однакова: в їхньому складі знаходиться набір амінокислот.

Білки заведено ділити за типом їх походження – тваринного або рослинного.

Білки тваринного походження мають більш збалансований склад і є повноцінними. Вони містять всі 9 незамінні амінокислоти в необхідній кількості. До продуктів тваринного походження, що містять білки, належать:

м'ясо;

яйця;

сир;

риба.

Білки рослинного походження вважаються неповноцінними, бо в їхньому складі є лише частина необхідних організму протеїнів. Але це не означає, що неможливо скласти здоровий раціон без продуктів тваринного походження. Просто необхідно більш ретельно складати план харчування і споживати якомога більше різноманітних продуктів. Крім того, білки рослинного походження легше засвоюються і не обтяжені жирами. До продуктів рослинного походження, що містять білки, належать:

соя;

горох;

квасоля;

крупи: пшенична, гречана, манна, рисова;

макаронні вироби вищого сорту;

білокачанна капуста:

морква;

буряк;

томати;

картопля;

яблука;

груші;

чорна смородина.

Білки і заняття спортом

Білки відіграють, хоч і невелику, але важливу роль у наповненні енергією м'язів під час фізичних навантажень. Основний внесок відбувається після закінчення тренування і включає ранні етапи адаптації тіла до навантажень. Важливо відзначити, що в спортивній дієтології білки практично не розглядають в якості джерела палива під час фізичних навантажень. Іноді білки дійсно можуть давати енергію для майбутніх навантажень. Це приблизно 5-15% палива, яке необхідне для виконання вправ. У порівнянні з роллю вуглеводів і жирів, це дуже маленький відсоток.

При поєднанні високоінтенсивних силових тренувань з високобілковою дієтою організм буде утримувати більше азоту для синтезу білків. Білок в організмі не відкладається "на потім", тому при надходженні його з їжею в надлишку, тільки частина йде на нарощування м'язів, решта – на енергетичні цілі та інші обмінні процеси.

Якщо ж білків недостатньо, виникає негативний баланс азоту. Тоді організм починає руйнувати білки, щоб отримати енергію.

Таким чином, під час тренування синтез м'язового білка зменшується. А під час відновлення і відпочинку збільшується.

Добова норма споживання білка

У день здоровій людині потрібно 0,8 грам білка на 1 кг маси тіла. Для тих, хто веде активний спосіб життя та інтенсивно тренується, необхідно споживати від 1 до 2 грам білка на 1 кг маси тіла. Наприклад, якщо ви займаєтеся, щоб підтримувати форму, вам потрібно до 1,5 грамів. Якщо ж хочете наростити м'язи – до 1,7 грамів. При цьому не потрібно захоплюватися і споживати надмірну кількість білка. Це не принесе бажаних результатів і може нашкодити здоров'ю.

Коментарі ()