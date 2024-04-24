Феррарі підписала угоду з новим титульним спонсором

Джерело - Чемпіон.

Феррарі підписала угоду з американською компанією-постачальником апаратного та програмного забезпечення Hewlett Packard.

Про це повідомляє пресслужба команди Формули-1.

"Сьогодні HP і Феррарі оголосити про своє історичне титульне партнерство. Ми раді розпочати подорож, щоб розширити можливості людей за допомогою технологій та інновацій і створити значущі зв’язки по всьому світу", — йдеться у пості.

It all starts in the garage, where we dare to dream and achieve. Today, @HP and @ScuderiaFerrari announce their historic title partnership.



We are thrilled to embark on a journey to empower people through technology and innovation and create meaningful connections worldwide 🏁… pic.twitter.com/X2b0GfiNrk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 24, 2024

Відтепер компанія НР буде титульним спонсором команди.

Нагадаємо, нещодавно Феррарі оголосила про підписання Льюїса Гамільтона з 2025 року. Також раніше стало відомо, що Карлос Сайнс продовжить кар'єру в Мерседес.