Головне
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ
Сьогодні 11:15 537
Збірна Польщі обрала стадіон на матч з Україною
Сьогодні 18:19 80
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас
Сьогодні 17:55 5263
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля
Сьогодні 11:32 11699 2
Бельгійська тенісистка українського походження розповіла, як Росія зірвала її весілля в Одесі
Сьогодні 10:58 616
Україна зіграє з Китаєм у завершальному контрольному матчі напередодні ЧС
Сьогодні 08:01 326
Рівне зустрінеться з Дніпром у другому матчі фінальної серії Суперліги
Сьогодні 07:34 247
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів
Сьогодні 06:30 1058
Ювентус вийшов до фіналу Кубку Італії
Сьогодні 00:01 399
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ
Вчора 23:55 9779
Прямі трансляції

Феррарі підписала угоду з новим титульним спонсором

Сьогодні 17:50 104 0
Феррарі підписала угоду з новим титульним спонсором
#Ferrari, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Феррарі підписала угоду з американською компанією-постачальником апаратного та програмного забезпечення Hewlett Packard.

Про це повідомляє пресслужба команди Формули-1.

"Сьогодні HP і Феррарі оголосити про своє історичне титульне партнерство. Ми раді розпочати подорож, щоб розширити можливості людей за допомогою технологій та інновацій і створити значущі зв’язки по всьому світу", — йдеться у пості.

Відтепер компанія НР буде титульним спонсором команди.

Нагадаємо, нещодавно Феррарі оголосила про підписання Льюїса Гамільтона з 2025 року. Також раніше стало відомо, що Карлос Сайнс продовжить кар'єру в Мерседес.

Коментарі ()
Популярне зараз
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів 1253
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас 5263
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги 3502
Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10 Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10 5699 1
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ 9779
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля 11699 2
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23921
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138764 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58032 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38551
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16791 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36943