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Феррарі оголосили про підписання Гамільтона з 2025 року

7-разовий чемпіон перейде в італійську команду
Сьогодні 21:22 126 0
Феррарі оголосили про підписання Гамільтона з 2025 року

Джерело - Чемпіон.

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон продовжить кар'єру у Феррарі.

Про це повідомляє пресслужба Скудерії.

7-разовий чемпіон перейде в італійську команду в 2025-у році.

Нагадаємо, Гамільтон покине Мерседес після 11 років у німецькій команді.

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