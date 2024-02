Феррарі оголосили про підписання Гамільтона з 2025 року

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон продовжить кар'єру у Феррарі.

Про це повідомляє пресслужба Скудерії.

7-разовий чемпіон перейде в італійську команду в 2025-у році.

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH