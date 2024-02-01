Феррарі оголосили про підписання Гамільтона з 2025 року

7-разовий чемпіон перейде в італійську команду

Джерело - Чемпіон.

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон продовжить кар'єру у Феррарі.

Про це повідомляє пресслужба Скудерії.

7-разовий чемпіон перейде в італійську команду в 2025-у році.

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024

Нагадаємо, Гамільтон покине Мерседес після 11 років у німецькій команді.

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