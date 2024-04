Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 квітня, відбудеться гонка п'ятого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Китаю. Піднебесна прийматиме перегони Ф-1 вперше з 2019 року, коли вони організовували 1000-й етап в історії "королеви автоспорту".

У 2020 році через пандемію CODIV-19 гонку в Китаї довелося перенести і лише цього тижня Формула-1 повертається на трасу в Шанхаї.

Хронологія подій Гран-прі Китаю сезону-2024

Макс Ферстаппен виграє Гран-прі Китаю! Другим фінішував Ландо Норріс з Макларена, трійку замкнув напарник Фертсаппена Серхіо Перес.

MAX VERSTAPPEN WINS IN SHANGHAI 🏆



That's Max's first victory in China 🤩



Lando Norris takes second behind the Dutchman with Sergio Perez finishing third 👏👏

Китайська публіка раділа обгонам місцевого гонщика Гуанью Чжоу, однак очок він заробити не зумів.

LAP 39/56



Zhou gets past Sargeant 👏



The crowd absolutely loved that! 😍

Відновлення гонки видалося доволі гарячим і трагічним для команди РБ. Магнуссен вибив Цуноду, а Стролл не встиг вчасно загальмувати і заїхав у задню частину боліда Ріккардо. Австралієць намагався продовжити етап, однак його машину все ж довелося зняти з дистанції на 35 колі.

LAP 35/56



Ricciardo's race is run ❌



The Aussie gets a consoling pat on the back in the garage

LAP 27/56



The Safety Car comes in and we are racing again, or are we...



Magnussen sends Tsunoda spinning at the restart and team mate Ricciardo is shunted from behind by Stroll 😵

Майже на екваторі гонки інтересу додав схід Вальттері Боттаса, який призвів спочатку до віртуального сейфті кару, а потім і до звичайної машини безпеки, що дозволило багатьом пілотам заїхати на "безкоштовний" піт стоп, втративши менше часу на зупинку.

LAP 20/56



We have a yellow flag



Bottas reports his "engine has gone" and is out of the race ❌

Фернандо Алонсо добре розпочав гонку, обігнавши Серхіо Переса, але довго втримувати мексиканця 2-разовий чемпіон світу не зміг, а після цього ще й пропустив Ландо Норріса.

LAP 7/56



Alonso slipping back, Norris charging forward



The McLaren driver is now giving chase behind the Red Bulls

LAP 5/56



Alonso can't keep Perez behind him for long



The Mexican retakes P2

У кваліфікації до основної гонки сенсації не сталося. Ферстаппен здобув 5-й поул-позишн поспіль у нинішньому сезоні. Другим стартуватиме напарник нідерландця Серхіо Перес. Зазначимо, що цей тріумф Макса Ферстаппена став історичним — Ред Булл здобув 100-й поул в історії. Гонка відбудеться у неділю, 21 квітня. Початок — о 10:00 за київським часом.

Результати кваліфікації Гран-прі Китаю

Стартуючи з 4-ї позиції Макс Ферстаппен зміг виграти спринт та заробити 8 очок та закріпив своє лідерство в особистому заліку. Другим фінішував гонщик Мерседеса Льюїс Гамільтон, трійку замкнув Серхіо Перес.

Результати спринту Гран-прі Китаю

Спринт-кваліфікацію виграв гонщик Макларен Ландо Норріс. У третьому, дощовому, сегменті британець став найкращим із часом 1:57,940. Перший спринт сезону в Формулі-1 відбудеться 20 квітня, початок — о 6:00 за київським часом. Кваліфікація до основної гонки також відбудеться 20 квітня та розпочнеться о 10:00.

Результати спринт-кваліфікації Гран-прі Китаю

У першій та єдиній практиці етапу першим несподівано став пілот Астон Мартін Ленц Стролл.

Уперше китайський гонщик команди Стейк Гуаньюй Чжоу зможе продемонструвати свої навички перед домашньою публікою. Чжоу дебютував у Формулі-1 у 2022 році.

Рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Китаю є 7-разовий чемпіон Ф-1 Льюїс Гамільтон, який виступає за Мерседес, — 6 виграних гонок. Серед чинних пілотів на цій трасі двічі тріумфував Фернандо Алонсо, що нещодавно підписав новий контракт з Астон Мартін, (2005, 2013) та пілот РБ Данієль Ріккардо (2018).

Напередодні ми повідомляли про розклад вікенду в китайському Шанхаї. Зауважимо, що протягом цього вікенду відбудеться спринт, що є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.