Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю

Джерело - Чемпіон.
У неділю, 21 квітня, відбудеться гонка п'ятого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Китаю. Піднебесна прийматиме перегони Ф-1 вперше з 2019 року, коли вони організовували 1000-й етап в історії "королеви автоспорту".
У 2020 році через пандемію CODIV-19 гонку в Китаї довелося перенести і лише цього тижня Формула-1 повертається на трасу в Шанхаї.
Хронологія подій Гран-прі Китаю сезону-2024
Макс Ферстаппен виграє Гран-прі Китаю! Другим фінішував Ландо Норріс з Макларена, трійку замкнув напарник Фертсаппена Серхіо Перес.
MAX VERSTAPPEN WINS IN SHANGHAI 🏆— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
That's Max's first victory in China 🤩
Lando Norris takes second behind the Dutchman with Sergio Perez finishing third 👏👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/UasqOy8PG7
Китайська публіка раділа обгонам місцевого гонщика Гуанью Чжоу, однак очок він заробити не зумів.
LAP 39/56— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
Zhou gets past Sargeant 👏
The crowd absolutely loved that! 😍#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/kj7oKbfw4Z
Відновлення гонки видалося доволі гарячим і трагічним для команди РБ. Магнуссен вибив Цуноду, а Стролл не встиг вчасно загальмувати і заїхав у задню частину боліда Ріккардо. Австралієць намагався продовжити етап, однак його машину все ж довелося зняти з дистанції на 35 колі.
LAP 35/56— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
Ricciardo's race is run ❌
The Aussie gets a consoling pat on the back in the garage#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/WQB94SW9r6
LAP 27/56— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
The Safety Car comes in and we are racing again, or are we...
Magnussen sends Tsunoda spinning at the restart and team mate Ricciardo is shunted from behind by Stroll 😵#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/DrL5kOOJlu
Майже на екваторі гонки інтересу додав схід Вальттері Боттаса, який призвів спочатку до віртуального сейфті кару, а потім і до звичайної машини безпеки, що дозволило багатьом пілотам заїхати на "безкоштовний" піт стоп, втративши менше часу на зупинку.
LAP 23/56— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
⚠️ @MercedesAMG SAFETY CAR ⚠️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/cC1LJVPpgC
LAP 20/56— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
We have a yellow flag
Bottas reports his "engine has gone" and is out of the race ❌#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hf5l0w0VPk
Фернандо Алонсо добре розпочав гонку, обігнавши Серхіо Переса, але довго втримувати мексиканця 2-разовий чемпіон світу не зміг, а після цього ще й пропустив Ландо Норріса.
LAP 7/56— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
Alonso slipping back, Norris charging forward
The McLaren driver is now giving chase behind the Red Bulls #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4OQySNF15E
LAP 5/56— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
Alonso can't keep Perez behind him for long
The Mexican retakes P2#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/y8iF3neNdO
У кваліфікації до основної гонки сенсації не сталося. Ферстаппен здобув 5-й поул-позишн поспіль у нинішньому сезоні. Другим стартуватиме напарник нідерландця Серхіо Перес. Зазначимо, що цей тріумф Макса Ферстаппена став історичним — Ред Булл здобув 100-й поул в історії. Гонка відбудеться у неділю, 21 квітня. Початок — о 10:00 за київським часом.
Результати кваліфікації Гран-прі Китаю
Стартуючи з 4-ї позиції Макс Ферстаппен зміг виграти спринт та заробити 8 очок та закріпив своє лідерство в особистому заліку. Другим фінішував гонщик Мерседеса Льюїс Гамільтон, трійку замкнув Серхіо Перес.
Результати спринту Гран-прі Китаю
Спринт-кваліфікацію виграв гонщик Макларен Ландо Норріс. У третьому, дощовому, сегменті британець став найкращим із часом 1:57,940. Перший спринт сезону в Формулі-1 відбудеться 20 квітня, початок — о 6:00 за київським часом. Кваліфікація до основної гонки також відбудеться 20 квітня та розпочнеться о 10:00.
Результати спринт-кваліфікації Гран-прі Китаю
У першій та єдиній практиці етапу першим несподівано став пілот Астон Мартін Ленц Стролл.
Уперше китайський гонщик команди Стейк Гуаньюй Чжоу зможе продемонструвати свої навички перед домашньою публікою. Чжоу дебютував у Формулі-1 у 2022 році.
Рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Китаю є 7-разовий чемпіон Ф-1 Льюїс Гамільтон, який виступає за Мерседес, — 6 виграних гонок. Серед чинних пілотів на цій трасі двічі тріумфував Фернандо Алонсо, що нещодавно підписав новий контракт з Астон Мартін, (2005, 2013) та пілот РБ Данієль Ріккардо (2018).
Напередодні ми повідомляли про розклад вікенду в китайському Шанхаї. Зауважимо, що протягом цього вікенду відбудеться спринт, що є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.
Five years later... we've missed this place!— Formula 1 (@F1) April 18, 2024
📍 Shanghai, China#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/LabPtAqAp1