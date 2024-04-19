Джерело - Чемпіон.

Пілот Макларена Ландо Норріс виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Китаю-2024 Формули-1.

Другим фінішував пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон, а трійку замкнув Фернандо Алонсо з Астон Мартіна.

Також до топ-10 увійшли Макс Ферстаппен (Ред Булл), Карлос Сайнс (Феррарі), Серхіо Перес (Ред Булл), Шарль Леклер (Феррарі), Оскар Піастрі (Макларен), Вальттері Боттас (Мерседес) та місцевий гонщик Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео).

Гран-прі відбудеться у неділю, 21 квітня. Початок — о 10:00 за київським часом.

Розклад Гран-прі Китаю-2024

Сесія Дата Час Спринт 20 квітня 06:00 - 07:00 Кваліфікація 20 квітня 10:00 - 11:00 Гонка 21 квітня 10:00

Рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Китаю є 7-разовий чемпіон Ф-1 Льюїс Гамільтон, який виступає за Мерседес, — 6 виграних гонок. Серед чинних пілотів на цій трасі двічі тріумфував Фернандо Алонсо, що нещодавно підписав новий контракт з Астон Мартін, (2005, 2013) та пілот РБ Данієль Ріккардо (2018).

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Переміг гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії 3-разовий чемпіон Ф-1 взяв реванш, здобувши впевнену перемогу.

Раніше став відомий календар Формули-1 на 2025 рік.