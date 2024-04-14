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07.04.2024 07:40 1051

Стала відома дата наступного поєдинку Мак-Грегора

Сьогодні 13:27 61 0
Стала відома дата наступного поєдинку Мак-Грегора
Фото - Getty Images
#Конор Мак-Грегор, #Чендлер

Джерело - Чемпіон.

Боєць змішаних єдиноборств Майкл Чендлер проведе бій з колишнім чемпіоном UFC у двох вагових категоріях Конором Мак-Грегором.

Бій відбудеться 29 червня у рамках UFC 303, який пройде у Лас-Вегасі на T-Mobile Arena.

Нагадаємо, Мак-Грегор провів останній поєдинок в липні 2021 року, програвши Дастіну Пор’є.  Чендлер востаннє бився в листопаді 2022 року, коли програв тому ж Пор'є.

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