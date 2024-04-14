Стала відома дата наступного поєдинку Мак-Грегора

Джерело - Чемпіон.

Боєць змішаних єдиноборств Майкл Чендлер проведе бій з колишнім чемпіоном UFC у двох вагових категоріях Конором Мак-Грегором.

Бій відбудеться 29 червня у рамках UFC 303, який пройде у Лас-Вегасі на T-Mobile Arena.

It's official!!



Conor McGregor vs Michael Chandler at #UFC303!! pic.twitter.com/OAXKJt62vz — UFC Europe (@UFCEurope) April 14, 2024

Нагадаємо, Мак-Грегор провів останній поєдинок в липні 2021 року, програвши Дастіну Пор’є. Чендлер востаннє бився в листопаді 2022 року, коли програв тому ж Пор'є.