Стала відома дата наступного поєдинку Мак-Грегора

Боєць змішаних єдиноборств Майкл Чендлер проведе бій з колишнім чемпіоном UFC у двох вагових категоріях Конором Мак-Грегором.

Бій відбудеться 29 червня у рамках UFC 303, який пройде у Лас-Вегасі на T-Mobile Arena.

It's official!!



Conor McGregor vs Michael Chandler at #UFC303!! pic.twitter.com/OAXKJt62vz